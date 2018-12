Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22060b33-01b4-4cb8-8947-a759c61c7fca","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"Most már nem pletyka, hanem kormányhatározat: vidékre kerülhet az egyik legnépszerűbb fővárosi múzeum, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika téri terjeszkedése miatt kilakoltatott Természettudományi Múzeum. ","shortLead":"Most már nem pletyka, hanem kormányhatározat: vidékre kerülhet az egyik legnépszerűbb fővárosi múzeum, a Nemzeti...","id":"20181218_koltozes_termeszettudomanyi_muzeum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22060b33-01b4-4cb8-8947-a759c61c7fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6cbf5c-6a84-4050-900e-fdef92f71104","keywords":null,"link":"/kultura/20181218_koltozes_termeszettudomanyi_muzeum","timestamp":"2018. december. 18. 13:04","title":"Tényleg vidékre költöztethetik a Természettudományi Múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0992b184-f580-4659-8a61-4a60232b776d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy-egy parkolóban akár 4 autót is lehet majd egyszerre tölteni. ","shortLead":"Egy-egy parkolóban akár 4 autót is lehet majd egyszerre tölteni. ","id":"20181219_Az_elektromos_autosokat_celozta_meg_az_Aldi_123_parkoloban_lesznek_toltesi_pontok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0992b184-f580-4659-8a61-4a60232b776d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba81b8f-53ab-41f4-950f-9782890fe055","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181219_Az_elektromos_autosokat_celozta_meg_az_Aldi_123_parkoloban_lesznek_toltesi_pontok","timestamp":"2018. december. 19. 14:29","title":"Az elektromos autósokat célozta meg az Aldi, 123 parkolóban lesznek töltési pontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f86e63b-ffe4-4ce6-8fb3-8ae0c68b0a1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt a címet adták neki, hogy \"MTVA Sajtófotó, gyerekszoba különdíj\".\r

","shortLead":"Azt a címet adták neki, hogy \"MTVA Sajtófotó, gyerekszoba különdíj\".\r

","id":"20181218_Megformazta_legobol_az_MTVAnal_tortenteket_a_Ketfarku","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f86e63b-ffe4-4ce6-8fb3-8ae0c68b0a1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd0d53f-bbe8-4bc8-9ef7-f2c5cf581eed","keywords":null,"link":"/elet/20181218_Megformazta_legobol_az_MTVAnal_tortenteket_a_Ketfarku","timestamp":"2018. december. 18. 14:47","title":"Megformázta legóból az MTVA-nál történteket a Kétfarkú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c39f539-692a-4d5b-8dfa-cb902fc8fa5b","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20181219_Csak_szinjatek_volt_a_teves_eroszak__felporgott_a_kormanyzati_alhirgyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c39f539-692a-4d5b-8dfa-cb902fc8fa5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec31e93-9ca1-4365-affc-25f01d22c2d8","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Csak_szinjatek_volt_a_teves_eroszak__felporgott_a_kormanyzati_alhirgyar","timestamp":"2018. december. 19. 10:57","title":"Csak színjáték volt a tévés erőszak – felpörgött a kormányzati álhírgyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple sosem állította, hogy okosórája orvosi eszköz lenne, azonban a legújabb Apple Watch EKG-funkciója valószínűleg életet mentett.","shortLead":"Az Apple sosem állította, hogy okosórája orvosi eszköz lenne, azonban a legújabb Apple Watch EKG-funkciója valószínűleg...","id":"20181218_apple_watch_ekg_funkcio_pitvarfibrillacio_jelzes_tapasztalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78d3eb10-dfcc-4133-a842-925739e49dcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_apple_watch_ekg_funkcio_pitvarfibrillacio_jelzes_tapasztalat","timestamp":"2018. december. 18. 10:03","title":"Még hogy nem hasznos: életet menthetett az Apple Watch EKG-funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85d720c-42ae-4a26-9a9e-485edc0e15c1","c_author":"Partner","category":"brandcontent","description":"A magyarok jóval több édességet vesznek karácsonykor, mint az év többi részében, a magyar édességpiac forgalmának egyik legnagyobb részét a szaloncukor teszi ki. De hogy lehet mozgatni ezt a hatalmas csokimennyiséget és hogy jönnek a képbe a robotok?","shortLead":"A magyarok jóval több édességet vesznek karácsonykor, mint az év többi részében, a magyar édességpiac forgalmának egyik...","id":"20181218_Jungheinrich_targonca_logisztika_karacsony_szaloncukor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f85d720c-42ae-4a26-9a9e-485edc0e15c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce2ce59-d755-43e2-8d9e-3dfb187b425f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181218_Jungheinrich_targonca_logisztika_karacsony_szaloncukor","timestamp":"2018. december. 18. 11:30","title":"A Mikulásnak és a Jézuskának is besegítenek a robotok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdd76c8-3712-4e9d-9668-dae1644b0fa0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felemészti jéggyűrűit a Szaturnusz saját mágneses mezeje – közölte az amerikai űrügynökség. ","shortLead":"Felemészti jéggyűrűit a Szaturnusz saját mágneses mezeje – közölte az amerikai űrügynökség. ","id":"20181219_szaturnusz_jeggyurui_eltunnek_csapadek_kod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bdd76c8-3712-4e9d-9668-dae1644b0fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9927e52f-a541-4827-976f-b199251679a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_szaturnusz_jeggyurui_eltunnek_csapadek_kod","timestamp":"2018. december. 19. 10:33","title":"Különös dolog történik a Szaturnusszal: a bolygó felemészti saját gyűrűit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9f8bbd-1d91-420d-b3fc-df4fa613d8ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszteri biztos már sem kormányzati poszton, sem civilként nem képviseli a roma közösséget.","shortLead":"A volt miniszteri biztos már sem kormányzati poszton, sem civilként nem képviseli a roma közösséget.","id":"20181219_Ujabb_tisztsegerol_mondott_le_Farkas_Florian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d9f8bbd-1d91-420d-b3fc-df4fa613d8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81120db-1957-4a78-8054-3c5977c9109c","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Ujabb_tisztsegerol_mondott_le_Farkas_Florian","timestamp":"2018. december. 19. 07:45","title":"Újabb tisztségéről mondott le Farkas Flórián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]