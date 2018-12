Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04d3038a-9b98-4ddc-9ad6-a377ca7c60d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komoly összetűzés tört ki szombat délután a rendőrök és a tüntetők között a dél-franciaországi Marseille-ben. Párizsban már gumilövedéket is bevetettek a rendőrök. ","shortLead":"Komoly összetűzés tört ki szombat délután a rendőrök és a tüntetők között a dél-franciaországi Marseille-ben. Párizsban...","id":"20181208_Marseilleben_is_all_a_bal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04d3038a-9b98-4ddc-9ad6-a377ca7c60d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53a1eb5-0b54-4023-b58f-c0f5f4091a4c","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Marseilleben_is_all_a_bal","timestamp":"2018. december. 08. 18:20","title":"Marseille-ben is áll a bál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d6ff4c8-6e96-45b1-b329-04bdfd027e80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De rájött, hogy a nacionalizmusból komoly többségre tehet szert. ","shortLead":"De rájött, hogy a nacionalizmusból komoly többségre tehet szert. ","id":"20181207_Paul_Lendvai_szerint_Orban_valojaban_liberalis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d6ff4c8-6e96-45b1-b329-04bdfd027e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96dc904b-d5f6-48e2-b9bf-4db448a33d90","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Paul_Lendvai_szerint_Orban_valojaban_liberalis","timestamp":"2018. december. 07. 17:57","title":"Paul Lendvai nem felejti, hogy Orbán liberálisként indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd67d8d-4890-4bfb-ac26-55891e122b84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Liu Shaoang aranyérmes lett 1000 méteren a rövidpályás gyorskorcsolyázók idénybeli harmadik, kazahsztáni világkupa-állomásának szombati napján.\r

","shortLead":"Liu Shaoang aranyérmes lett 1000 méteren a rövidpályás gyorskorcsolyázók idénybeli harmadik, kazahsztáni...","id":"20181208_rovidpalyas_gyorskorcsolya_short_track_liu_shaoang_vilagkupa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bd67d8d-4890-4bfb-ac26-55891e122b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ddf2325-4ec4-403a-8b7a-63c1e0f282e1","keywords":null,"link":"/sport/20181208_rovidpalyas_gyorskorcsolya_short_track_liu_shaoang_vilagkupa","timestamp":"2018. december. 08. 17:05","title":"Verhetetlen volt Liu Shaoang a világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9dc7f0-eee4-4a72-b2df-1aa1af8641a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kínai rövidpályás világbajnokság előtt azt mondta, formája kezd újra a régi lenni.","shortLead":"A kínai rövidpályás világbajnokság előtt azt mondta, formája kezd újra a régi lenni.","id":"20181208_Hosszu_Katinka_beszelt_a_valasarol_Kemenyebb_lettem_mint_valaha","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c9dc7f0-eee4-4a72-b2df-1aa1af8641a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae14cb25-17b3-465e-94da-75b4707474f5","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_Hosszu_Katinka_beszelt_a_valasarol_Kemenyebb_lettem_mint_valaha","timestamp":"2018. december. 08. 08:12","title":"Hosszú Katinka beszélt a válásáról: \"Keményebb lettem, mint valaha\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f11a982-a621-4e9a-9238-c542b623f569","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem hozott döntést az elnökválasztás első fordulója pénteken Hamburgban a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) tisztújító kongresszusán, mert egyik jelölt sem szerezte meg a szavazatok abszolút többségét.","shortLead":"Nem hozott döntést az elnökválasztás első fordulója pénteken Hamburgban a német Kereszténydemokrata Unió (CDU...","id":"20181207_angela_merkel_cdu_tisztujitas_elnokvalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f11a982-a621-4e9a-9238-c542b623f569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5103f05d-0c62-49f2-afba-2df82b05cff6","keywords":null,"link":"/vilag/20181207_angela_merkel_cdu_tisztujitas_elnokvalasztas","timestamp":"2018. december. 07. 16:31","title":"Az első körben nem lett meg Merkel utóda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181207_420_ezres_hatizsakkal_a_hatan_vasarol_Becsben_Orban_Rahel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7903a0-2336-4259-b48f-21393cda3206","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_420_ezres_hatizsakkal_a_hatan_vasarol_Becsben_Orban_Rahel","timestamp":"2018. december. 07. 16:52","title":"420 ezres hátizsákkal a hátán vásárol Bécsben Orbán Ráhel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6934e51-4aee-4d13-b1bf-3953e8711217","c_author":"Seres László","category":"velemeny","description":"Egyszer Orbán Viktornak is lehet igaza: Magyarország (és a többi távolmaradó) jól tette, hogy nem csatlakozott az ENSZ globális migrációs csomagjához. Vélemény.","shortLead":"Egyszer Orbán Viktornak is lehet igaza: Magyarország (és a többi távolmaradó) jól tette, hogy nem csatlakozott az ENSZ...","id":"20181207_Seres_Eljen_az_ENSZ_megint_megold_egy_problemat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6934e51-4aee-4d13-b1bf-3953e8711217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1feb61e-1da3-4180-8849-a45cc9272efb","keywords":null,"link":"/velemeny/20181207_Seres_Eljen_az_ENSZ_megint_megold_egy_problemat","timestamp":"2018. december. 07. 16:35","title":"Seres: Éljen, az ENSZ megint megold egy problémát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A célpontot nem, de a várost sikerült megmérgezniük.","shortLead":"A célpontot nem, de a várost sikerült megmérgezniük.","id":"20181208_Felmillio_fontot_kolt_Salisbury_a_jo_hirere_az_orosz_idegmeregtamadas_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29ae744-fe15-478a-8d67-14f0f801111b","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Felmillio_fontot_kolt_Salisbury_a_jo_hirere_az_orosz_idegmeregtamadas_utan","timestamp":"2018. december. 08. 15:18","title":"Félmillió fontot költ Salisbury a jó hírére az orosz idegméreg-támadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]