Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5e54df2-0406-4ecf-b9d0-699dbb5d2f98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Spiegelnél következményekkel jár a hazudozás.","shortLead":"A Spiegelnél következményekkel jár a hazudozás.","id":"20181220_Kitalalt_sztorik_miatt_rugta_ki_az_egyik_dijnyertes_ujsagirojat_a_Spiegel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5e54df2-0406-4ecf-b9d0-699dbb5d2f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceaba12d-b4f8-400c-93ad-d576d3d4ef3a","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Kitalalt_sztorik_miatt_rugta_ki_az_egyik_dijnyertes_ujsagirojat_a_Spiegel","timestamp":"2018. december. 20. 09:13","title":"Kitalált sztorik miatt rúgta ki az egyik díjazott újságíróját a Spiegel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36d295b-33d5-49b4-bf76-3dd2d1d114b6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy tizedik emeleti lakás fölé szerelték fel az eszközt, ami négy éven keresztül megkeserítette a lakó életét.","shortLead":"Egy tizedik emeleti lakás fölé szerelték fel az eszközt, ami négy éven keresztül megkeserítette a lakó életét.","id":"20181219_Zugo_atjatszo_miatt_kell_serelemdijat_fizetnie_egy_telefontarsasagnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e36d295b-33d5-49b4-bf76-3dd2d1d114b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1254b619-1ef7-40a0-ad4d-4e22edadd535","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Zugo_atjatszo_miatt_kell_serelemdijat_fizetnie_egy_telefontarsasagnak","timestamp":"2018. december. 19. 13:31","title":"Zúgó átjátszó miatt kell sérelemdíjat fizetnie egy telefontársaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19256f0a-960f-40b8-84c2-731da6297aea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181220_Javor_Benedek_megmondta_mi_az_alapveto_kulonbseg_Schmitt_Pal_es_Ader_Janos_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19256f0a-960f-40b8-84c2-731da6297aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e42dd5-0b20-4018-bf7d-be66bd6dc86b","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Javor_Benedek_megmondta_mi_az_alapveto_kulonbseg_Schmitt_Pal_es_Ader_Janos_kozott","timestamp":"2018. december. 20. 17:53","title":"Jávor Benedek megmondta, mi az alapvető különbség Schmitt Pál és Áder János között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0e9c43-61ff-41ee-b91b-4347ea883cf9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kampányhajrát meghazudtoló igyekezet 23 kilométeres szakaszon. ","shortLead":"Kampányhajrát meghazudtoló igyekezet 23 kilométeres szakaszon. ","id":"20181220_Ennyien_meg_nem_adtak_at_autopalyat_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c0e9c43-61ff-41ee-b91b-4347ea883cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d869111-a629-4994-aef3-b7947a154ac6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Ennyien_meg_nem_adtak_at_autopalyat_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 20. 13:53","title":"Ennyien még nem adtak át autópályát Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország erősödik.","shortLead":"Magyarország erősödik.","id":"20181219_Leaszfaltoztak_az_utat_Nemeth_Szilard_haza_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9157e28a-ecc5-44b5-a909-ab63e6463178","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Leaszfaltoztak_az_utat_Nemeth_Szilard_haza_elott","timestamp":"2018. december. 19. 11:02","title":"Leaszfaltozták az utat Németh Szilárd háza előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c3e7b1-f1d7-48ad-ad91-5fef4ad87aff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy magyar cég vette meg a márkajogokat, elvileg több üzletben is kapható már a termék. ","shortLead":"Egy magyar cég vette meg a márkajogokat, elvileg több üzletben is kapható már a termék. ","id":"20181220_Ujra_gyartjak_a_Piros_Mogyorost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96c3e7b1-f1d7-48ad-ad91-5fef4ad87aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cddf6db6-83b3-409f-a4ad-0d952c7b797f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Ujra_gyartjak_a_Piros_Mogyorost","timestamp":"2018. december. 20. 18:08","title":"Újra gyártják a Piros Mogyoróst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak egérrel, billentyűzettel is használhatjuk a YouTube-ot, ehhez a fejlesztők készítettek néhány hasznos kombinációt.","shortLead":"Nemcsak egérrel, billentyűzettel is használhatjuk a YouTube-ot, ehhez a fejlesztők készítettek néhány hasznos...","id":"20181220_youtube_video_gyorsbillentyu_billentyuparancs_videok_lapozasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7c1417-a1c1-4376-b760-cc3c793744e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_youtube_video_gyorsbillentyu_billentyuparancs_videok_lapozasa","timestamp":"2018. december. 20. 10:33","title":"Ismeri ezt a YouTube-trükköt? Hasznos segítség lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92097451-9696-4370-bb8a-baaeeee7942f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kérik, hogy csökkentsék a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatát, az autózás helyett használják a tömegközlekedést. Ha a helyzet tovább romlik, a gépjárműhasználatot is korlátozzák. Gyermekek, időskorúak, krónikus betegek számára rövid ideig is veszélyes lehet a szabadban tartózkodás.","shortLead":"Kérik, hogy csökkentsék a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatát, az autózás helyett használják...","id":"20181220_Budapesten_elrendeltek_a_szmogriado_tajekoztatasi_fokozatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92097451-9696-4370-bb8a-baaeeee7942f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea17a55-4fd7-44fd-a0b0-f9730522ddf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Budapesten_elrendeltek_a_szmogriado_tajekoztatasi_fokozatat","timestamp":"2018. december. 20. 05:32","title":"Csapnivaló a levegő Budapesten, elrendelték a szmogriadó tájékoztatási fokozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]