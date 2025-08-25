Ranschburg Zoltán: A Tisza programja a bizonytalanokra céloz, miközben a Fidesz épp az egyik saját témájában áll vesztésre

Elsősorban a pártnélküliekhez, a bizonytalan választókhoz szólt Magyar Péter, amikor augusztus 20-án meghirdette a Szent István királyról elnevezett programját Pannonhalmán – mondta a HVG-nek Ranschburg Zoltán politikai elemző.

A Tisza Párt elnöke ugyan a részletekre nem tért ki, de tíz pontban megoldást ígért az ország legsúlyosabb problémáira a népességfogyástól az apró falvak kiürülésén át az egészségügyön és oktatási rendszeren keresztül az aszályig, valamint az önkormányzati autonómiáig. Ranschburg Zoltán szerint az időzítés – azaz augusztus 20. kampányalkalommá tétele – már önmagában politikai teljesítmény: Magyar Péter ugyanis jól ismerte fel, hogy a felfokozott közéleti érdeklődés miatt még egy többnyire politikamentes ünnepen is hatásosan szólhat a választókhoz.