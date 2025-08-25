Ranschburg Zoltán: A Tisza programja a bizonytalanokra céloz, miközben a Fidesz épp az egyik saját témájában áll vesztésre

A Fidesz és a Tisza Párt tábora stabilizálódott, így a pártnélküli szavazók meggyőzése lehet a választásig hátralévő hónapok legfőbb feladata – állította Ranschburg Zoltán politikai elemző a Magyar Péter által meghirdetett Szent István-programmal kapcsolatban.

Elsősorban a pártnélküliekhez, a bizonytalan választókhoz szólt Magyar Péter, amikor augusztus 20-án meghirdette a Szent István királyról elnevezett programját Pannonhalmán – mondta a HVG-nek Ranschburg Zoltán politikai elemző.

A Tisza Párt elnöke ugyan a részletekre nem tért ki, de tíz pontban megoldást ígért az ország legsúlyosabb problémáira a népességfogyástól az apró falvak kiürülésén át az egészségügyön és oktatási rendszeren keresztül az aszályig, valamint az önkormányzati autonómiáig. Ranschburg Zoltán szerint az időzítés – azaz augusztus 20. kampányalkalommá tétele – már önmagában politikai teljesítmény: Magyar Péter ugyanis jól ismerte fel, hogy a felfokozott közéleti érdeklődés miatt még egy többnyire politikamentes ünnepen is hatásosan szólhat a választókhoz.

A Magyar-féle Szent István-program 10 pontja:
1.  Népességfogyás megállítása 2035-ig; újra 10 millió fölötti Magyarország 2050-re.
2.  Születéskor várható élettartam 80 év fölé emelése 2035-ig.
3.  Tömeges elvándorlás megállítása 2035-ig; 8 év alatt kétszázezer külföldre ment magyar haza csábítása a Vár a hazád!-programmal.
4.  Egymilliárd forint közösségi fejlesztési keret minden tíz falu számára.
5.  Minden „régióban” modern szuperkórház épül 2035-ig.
6.  Oktatásfejlesztés: tanári pálya régi rangjának visszaadása, a magyar oktatás közép-európai régió élmezőnybe juttatása, legalább egy magyar egyetem felfejlesztése a régió három legjobbja közé; mindezt 2035-ig.
7.  Orosz energiafüggőség felszámolása 2035-ig, zöldenergia részarányának megduplázása a magyar energiakeverékben 2040-ig.
8.  Aszályhelyzet kezelése, folyók vízminőségének javítása és árterek visszaadása a természetnek 2030-ig.
9.  Az év 95 százalékában egészségügyi határérték alatti légszennyezettség elérése a városokban 2030-ig.
10.  Önkormányzatok autonómiájának és régi hatásköreinek visszaállítása.
2025 34. lapszám