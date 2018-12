Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymilliárd dollárért vette meg 2013-ban a Google a Waze-t, és a navigációs alkalmazás fejlesztője a mai napig hálás a sikeréért. Az Apple-nek.","shortLead":"Egymilliárd dollárért vette meg 2013-ban a Google a Waze-t, és a navigációs alkalmazás fejlesztője a mai napig hálás...","id":"20181220_waze_vezerigazgatoi_interju_tim_cook_napot_tartanak_apple_google","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5317874e-1a87-44fc-9688-d0e8a530880f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_waze_vezerigazgatoi_interju_tim_cook_napot_tartanak_apple_google","timestamp":"2018. december. 20. 18:03","title":"1 milliárd dollárt fizetett érte a Google, de az Apple tette híressé – és az ön telefonján is ott van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f39a6e-ca73-478d-889d-edc298d2d2a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A KaziooFX nevű Twitter-felhasználó nemrég gondolt egyet, és átszerkesztette egy kicsit a Csillagok között című film egyik jelenetét. Ennek eredményeként Elon Musk is bekerült a filmbe, egész pontosan Matthew McConaughey helyére.","shortLead":"A KaziooFX nevű Twitter-felhasználó nemrég gondolt egyet, és átszerkesztette egy kicsit a Csillagok között című film...","id":"20181220_spacex_interstellar_csillagok_kozott_elon_musk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54f39a6e-ca73-478d-889d-edc298d2d2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0490dd46-ea33-49d3-96cf-1b16bbaf6b9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_spacex_interstellar_csillagok_kozott_elon_musk","timestamp":"2018. december. 20. 20:03","title":"Videó: Belevágták Elon Muskot a Csillagok között című filmbe, és nagyon jó lett a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a048039-7d3f-4a77-af80-49abbb542e6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A beköltözhető forgalmi érték 20-25 százalékáért adhatja el a vagyonkezelésében lévő lakásokat a Honvédelmi Minisztérium.","shortLead":"A beköltözhető forgalmi érték 20-25 százalékáért adhatja el a vagyonkezelésében lévő lakásokat a Honvédelmi...","id":"20181220_A_piaci_ar_otodeert_arulja_a_honvedelmis_lakasokat_a_miniszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a048039-7d3f-4a77-af80-49abbb542e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d2c354-c04f-4795-bd31-3bf9277342f9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_A_piaci_ar_otodeert_arulja_a_honvedelmis_lakasokat_a_miniszterium","timestamp":"2018. december. 20. 10:10","title":"A piaci ár ötödéért árulja a honvédelmis lakásokat a minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb5dd49-3c39-49f1-95ec-682078e79f91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt, azért a vezetési tudás sem alapszintű.","shortLead":"Itt, azért a vezetési tudás sem alapszintű.","id":"20181221_terepjaro_akadaly_4x4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=beb5dd49-3c39-49f1-95ec-682078e79f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1294fa22-bf6d-420f-a650-774939930f96","keywords":null,"link":"/cegauto/20181221_terepjaro_akadaly_4x4","timestamp":"2018. december. 21. 10:22","title":"Videó: ez egy rendes terepjáró, de akkor is ki merné utána csinálni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A reálbérek további érdemi növekedésére számít a jegybank.","shortLead":"A reálbérek további érdemi növekedésére számít a jegybank.","id":"20181220_MNB_versenykepessegi_fordulat_nelkul_lassulhat_a_bovules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed2fdf2-c6d9-4c2c-992a-50954b9e4943","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_MNB_versenykepessegi_fordulat_nelkul_lassulhat_a_bovules","timestamp":"2018. december. 20. 10:45","title":"MNB: versenyképességi fordulat nélkül lassulhat a bővülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00865d5b-4cbb-4b02-80dc-63916cadf548","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sikertelen volt az egyeztetés a minimálbérről és a garantált bérminimumról, szinte biztosnak tűnik, hogy a kormány egyedül fogja eldönteni, mi legyen.","shortLead":"Sikertelen volt az egyeztetés a minimálbérről és a garantált bérminimumról, szinte biztosnak tűnik, hogy a kormány...","id":"20181219_Nem_tudtak_megallapodni_a_2019es_minimalberrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00865d5b-4cbb-4b02-80dc-63916cadf548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4187b482-58be-47d7-a8a2-fcdeaae39cf2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Nem_tudtak_megallapodni_a_2019es_minimalberrol","timestamp":"2018. december. 19. 17:22","title":"Nem tudtak megállapodni a 2019-es minimálbérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69e3c64b-d067-444d-9076-9344bdf5e4e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Törött ablakok, festéknyomok, eldobott tojások, megrongált szánkók.","shortLead":"Törött ablakok, festéknyomok, eldobott tojások, megrongált szánkók.","id":"20181219_Millios_a_kar_az_Orszaghaz_epuleteben_a_tuntetesek_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69e3c64b-d067-444d-9076-9344bdf5e4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21c71a8-5df8-417a-a90c-0d768626a6d0","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Millios_a_kar_az_Orszaghaz_epuleteben_a_tuntetesek_utan","timestamp":"2018. december. 19. 13:06","title":"Milliós a kár az Országház épületében a tüntetések után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301de13f-475e-4143-bb1c-f2edafd42425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP EP-képviselője szerint a fideszesek egy olyan jelentést szavaztak meg, amelynek megállapításai megegyeznek az állítólagos Soros-terv céljaival.","shortLead":"Az MSZP EP-képviselője szerint a fideszesek egy olyan jelentést szavaztak meg, amelynek megállapításai megegyeznek...","id":"20181220_Ujhelyi_A_Fidesz_EPkepviseloi_tamogatjak_a_menekultek_integraciojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=301de13f-475e-4143-bb1c-f2edafd42425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4b391d-51c6-47b9-a9a0-45bdc324d2fb","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Ujhelyi_A_Fidesz_EPkepviseloi_tamogatjak_a_menekultek_integraciojat","timestamp":"2018. december. 20. 13:50","title":"Ujhelyi: A Fidesz EP-képviselői támogatják a menekültek integrációját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]