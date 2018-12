Fenyőfa a tányéron – recept

Belevágtunk ismét, karácsonyra készülünk. Nem is nagyon tehetünk mást, hiszen közeledik, érkezik, mi pedig várjuk. Még akkor is, ha tudjuk, mennyit rohangálunk majd előtte, hányszor szeretnénk túl lenni rajta. De közben szeretjük, és ez a lényeg. A magunk részéről úgy döntöttünk, elkísérjük olvasóinkat vásárolni, ott leszünk, ha főz, ajándékot csomagol, beleszólunk, tippeket adunk. Fogadjanak el útitársnak!

Remek, gyors, látványos karácsonyi fogásra bukkantunk Emma, azaz Emmanuelle Geoffroy francia-angol nyelvű gasztroblogján.

A palotájáról és kastélyairól híres történelmi városban, Bloisban élő Emmának 10 éves kora óta szenvedélye a főzés-sütés. Igaz, mérnökként diplomázott, de aztán mint háromgyermekes édesanya mégis a tűzhely mellett lelte meg a kiteljesedést. Casserole at Chocolat(e) – Serpenyő és csokoládé – néven jegyzett blogja mellett főzőtanfolyamokat vezet, és megrendelésre is készíti ételeit. Karácsonyi étel- és süteményötleteinek tárháza kimeríthetetlen. Közülük kölcsönöztünk a fenyőfába sütött lazacot, amit Emma előételnek szán, de szerintünk – a mennyiségeket többszörözve – főételnek is remek.

© Facebook

Semmi cicó, csak az alábbiak:

Hozzávalók

1 csomag leveles tészta

20 dkg füstölt lazac

10 cl sajtkrém (vagy más, a lazachoz illő natúr krém)

8-10 szár snidling

1 tojássárgája

1 evőkanál tej

só

bors

őrölt koriander

őrölt gyömbér

Elkészítés

Melegítsük elő a sütőt 200 fokra. Osszuk a leveles tésztát két egyenlő nagyságú részre, s egy sablonnal (aki elég ügyes, annak egy kés is elég a szabadkézi rajzhoz) vágjuk ki belőle a fenyőfaformát. Majd az egyiket tegyük félre. A másikat kenjük meg a krémmel, aprítsuk rá a snidlinget, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, hintsük meg a korianderrel és gyömbérrel. Helyezzük rá a felszeletelt füstölt lazacot és fedjük be a másik fenyőforma tésztával. Egy olló hegyével vagy késsel a "fán" horizontális bevágásokkal és kis felcsavarással kialakítjuk a fenyőágakat. Ha kész a fenyőfánk, már csak a tejjel összekevert tojássárgájával kell bekenni, és mehet az előmelegített sütőbe. Kb. 15 perc elég is neki, hogy aranybarnára süljön.

Opció: Pesztóval akár zöld lazacos fenyőnk is lehet.