[{"available":true,"c_guid":"fff20792-4529-42a3-9578-5b7b3570e8f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A KiiPix egy telefonokhoz készült, akár táskában is elhelyezhető nyomtató, különlegessége, pedig, hogy sem áramforrást, sem internetkapcsolatot nem igényel a képek előhívásához. ","shortLead":"A KiiPix egy telefonokhoz készült, akár táskában is elhelyezhető nyomtató, különlegessége, pedig, hogy sem áramforrást...","id":"20181223_kiipix_kezi_nyomtato_zseb_nyomtato_okostelefonhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fff20792-4529-42a3-9578-5b7b3570e8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0a5f42-9de5-44b5-9456-3fe429d5a0be","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_kiipix_kezi_nyomtato_zseb_nyomtato_okostelefonhoz","timestamp":"2018. december. 23. 10:03","title":"Van olyan kis gép, ami egy táskában is elfér, és bárhol ki tud nyomtatni egy fotót a telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf0de93-f7ac-4d71-b21a-e624ef7d2ce6","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Dinamikus formaterv, kategóriaátlagot meghaladó vezetési élmény és hatalmas beltér. Ezek a Volkswagen-konszern legnagyobb spanyol divatterepjárónak aduászai, melyeket a Tarraco messze nem fél kijátszani. ","shortLead":"Dinamikus formaterv, kategóriaátlagot meghaladó vezetési élmény és hatalmas beltér. Ezek a Volkswagen-konszern...","id":"20181223_spanyol_bikaver_kiprobaltuk_a_7szemelyes_seat_tarracot_suv_divatterepjaro_skoda_kodiaq_vw_tiguan_allspace","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecf0de93-f7ac-4d71-b21a-e624ef7d2ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02705675-a798-4f09-8f0d-febc19fb5b6e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181223_spanyol_bikaver_kiprobaltuk_a_7szemelyes_seat_tarracot_suv_divatterepjaro_skoda_kodiaq_vw_tiguan_allspace","timestamp":"2018. december. 23. 15:00","title":"Spanyol bikavér: kipróbáltuk a 7 személyes Seat Tarracót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8228540-1bac-4a5d-bf98-6fa36118b29c","c_author":"Gergely Márton","category":"kultura","description":"A tények szisztematikus meghamisításával politikai érdekeket kiszolgáló magyarországi kormánysajtó a nemzetközi populistákkal együtt csapott le a Spiegel botrányára. Csak azt felejtik elmagyarázni, mi történt Hamburgban. És hogy miért nem a saját házuk udvarán sepernek.","shortLead":"A tények szisztematikus meghamisításával politikai érdekeket kiszolgáló magyarországi kormánysajtó a nemzetközi...","id":"20181222_A_Spiegel_bune_a_Magyar_Idok_szegyene_es_a_dramai_belepo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8228540-1bac-4a5d-bf98-6fa36118b29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc1a144-df76-4271-beed-0468263aec4d","keywords":null,"link":"/kultura/20181222_A_Spiegel_bune_a_Magyar_Idok_szegyene_es_a_dramai_belepo","timestamp":"2018. december. 22. 11:52","title":"A Spiegel bűne, a Magyar Idők szégyene és a mérgező belépő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0824545-c560-4a10-a557-2254021cbd9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A váci püspök szerint nem magától értetődő, hogy a keresztény értékeket azok a pártok képviselik, amelyek ezt a leginkább hangoztatják.","shortLead":"A váci püspök szerint nem magától értetődő, hogy a keresztény értékeket azok a pártok képviselik, amelyek ezt...","id":"20181221_beer_miklos_ellenzek_uzenet_tuntetes_magyar_hang_interju_vaci_puspok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0824545-c560-4a10-a557-2254021cbd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80c2173-185c-4d5f-80a4-61fa23eb5390","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_beer_miklos_ellenzek_uzenet_tuntetes_magyar_hang_interju_vaci_puspok","timestamp":"2018. december. 21. 19:30","title":"Beer Miklós: Az ellenzéknek nincs más eszköze mint a tüntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c90b6f-3cbc-491b-930d-cafe8b51678b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsik meg se moccannak, kerüljék el a sztrádákat!","shortLead":"A kocsik meg se moccannak, kerüljék el a sztrádákat!","id":"20181221_Oriasi_dugo_van_az_M1M0son_35_kilometeren_all_a_forgalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0c90b6f-3cbc-491b-930d-cafe8b51678b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93256eb9-6c35-4d46-9ac7-df54a894342f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181221_Oriasi_dugo_van_az_M1M0son_35_kilometeren_all_a_forgalom","timestamp":"2018. december. 21. 19:05","title":"Óriási dugó van az M1-M0-son, 35 kilométeren áll a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e2790e-d5c0-43fc-ab4c-a07e5b2e3760","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy jópofa játékkal rukkolt elő a napokban, amiből kiderül, ki mennyire van tisztában a 2018-as (keresési) trendekkel.","shortLead":"A Google egy jópofa játékkal rukkolt elő a napokban, amiből kiderül, ki mennyire van tisztában a 2018-as (keresési...","id":"20181223_google_game_of_the_year_2018_keresesi_trend_kviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3e2790e-d5c0-43fc-ab4c-a07e5b2e3760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7117cd-125f-4a67-9fbf-32dae4fae738","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_google_game_of_the_year_2018_keresesi_trend_kviz","timestamp":"2018. december. 23. 08:03","title":"A Google csinált egy kvízt, 20 kérdésre kell válaszolni benne – önnek mennyi lett helyes?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ki nem hirdetett, hatályban nem lévő törvényre hivatkozva küldték el az Állami Számvevőszék dolgozóit pár nappal karácsony előtt.","shortLead":"Ki nem hirdetett, hatályban nem lévő törvényre hivatkozva küldték el az Állami Számvevőszék dolgozóit pár nappal...","id":"20181222_Nem_letezo_torveny_alapjan_kuldtek_el_a_szamvevoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69922d2-c828-4293-ab15-bbfacb86983a","keywords":null,"link":"/itthon/20181222_Nem_letezo_torveny_alapjan_kuldtek_el_a_szamvevoket","timestamp":"2018. december. 22. 08:02","title":"Nem létező törvény alapján küldték el a számvevőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88266b29-f5d3-4bd1-94d2-a7c28b83c938","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ferenc pápa karácsonyi ajándékként klinikát hozott létre a vatikáni Szent Péter téren hajléktalanok számára, ahol ingyenes orvosi ellátásban részesülhetnek - tájékoztatott a Vatikán szombaton. ","shortLead":"Ferenc pápa karácsonyi ajándékként klinikát hozott létre a vatikáni Szent Péter téren hajléktalanok számára, ahol...","id":"20181222_Ferenc_papa_hajlektalanklinikat_letesitett_a_Szent_Peter_teren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88266b29-f5d3-4bd1-94d2-a7c28b83c938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f677af07-46a9-4051-8b03-01fc6fb10127","keywords":null,"link":"/kultura/20181222_Ferenc_papa_hajlektalanklinikat_letesitett_a_Szent_Peter_teren","timestamp":"2018. december. 22. 17:02","title":"Ferenc pápa hajléktalanklinikát létesített a Szent Péter téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]