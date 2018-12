Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"847e6dba-3289-4250-bbea-288de3684a11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Setup for Amazon Alexa nemcsak, hogy átjutott az Apple szigorú szűrőjén, de a toplistákba is bekerült az alkalmazás.","shortLead":"A Setup for Amazon Alexa nemcsak, hogy átjutott az Apple szigorú szűrőjén, de a toplistákba is bekerült az alkalmazás.","id":"20181227_apple_app_store_setup_for_amazon_alexa_atveres_scam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=847e6dba-3289-4250-bbea-288de3684a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4328a4-c517-4b45-ada1-f3cf01c2960e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_apple_app_store_setup_for_amazon_alexa_atveres_scam","timestamp":"2018. december. 27. 17:03","title":"Még az Apple-t is átverte az alkalmazás, ami az Amazon okoshangszórójához \"való\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság 2018-as munkájáról szóló összegzésben az a legbeszédesebb, hogy a testület miről nem akart, nem tudott, vagy nem mert dönteni.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság 2018-as munkájáról szóló összegzésben az a legbeszédesebb, hogy a testület miről nem akart, nem...","id":"20181227_A_kenyes_temakban_halogatja_a_dontest_az_Alkotmanybirosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b305d069-55ac-4884-aeee-76b1816fc3a5","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_A_kenyes_temakban_halogatja_a_dontest_az_Alkotmanybirosag","timestamp":"2018. december. 27. 13:00","title":"A kényes témákban halogatja a döntést az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57214ce3-8087-4c6b-8897-fc35df95804c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"December 19-i bejegyzéssel úgy céget alapított Top News Hungary Kft. néven Sarka Kata és Rogán-Gaál Cecília.","shortLead":"December 19-i bejegyzéssel úgy céget alapított Top News Hungary Kft. néven Sarka Kata és Rogán-Gaál Cecília.","id":"20181228_Uj_kozos_ceget_alapitott_Rogan_Cecilia_es_Sarka_Kata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57214ce3-8087-4c6b-8897-fc35df95804c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add66224-4144-4278-be39-57c9c11c1e2d","keywords":null,"link":"/kkv/20181228_Uj_kozos_ceget_alapitott_Rogan_Cecilia_es_Sarka_Kata","timestamp":"2018. december. 28. 15:32","title":"Új, közös céget alapított Rogán Cecília és Sarka Kata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf452d42-6652-4864-9911-96147f0c86c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De ha felkenődünk egy ilyen mutatványért egy autóra, akkor nincs miért reklamálni. ","shortLead":"De ha felkenődünk egy ilyen mutatványért egy autóra, akkor nincs miért reklamálni. ","id":"20181227_bringas_autos_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf452d42-6652-4864-9911-96147f0c86c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c75d8b-26db-4b23-98c4-789fa9b97a6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181227_bringas_autos_video","timestamp":"2018. december. 27. 12:13","title":"Videó: veszélyesen élni nem tilos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4389b1-426b-405a-943f-7ad9207e282f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa több országában is elérhetővé vált a Samsung S9 mobilokon az Android Pie, januárban pedig világszerte felkerül a mobilokra az operációs rendszer.","shortLead":"Európa több országában is elérhetővé vált a Samsung S9 mobilokon az Android Pie, januárban pedig világszerte felkerül...","id":"20181227_samsung_galaxy_s9_android_pie_one_ui","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d4389b1-426b-405a-943f-7ad9207e282f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f76eba8-fda3-4c6f-a07d-c4a4ea9a08ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_samsung_galaxy_s9_android_pie_one_ui","timestamp":"2018. december. 27. 15:13","title":"Maradt még egy meglepetése a Samsungnak az év végére, és most el is sütötték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84552c6a-c739-4f56-bda1-a0fe0cf4e106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig pár nap kellett, hogy újra felkeltsük a rangos amerikai lap figyelmét.","shortLead":"Alig pár nap kellett, hogy újra felkeltsük a rangos amerikai lap figyelmét.","id":"20181228_Most_a_Nagy_Imreszobor_miatt_ir_rolunk_a_New_York_Times","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84552c6a-c739-4f56-bda1-a0fe0cf4e106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650451ec-00d5-4b5a-bac2-7366637c505e","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Most_a_Nagy_Imreszobor_miatt_ir_rolunk_a_New_York_Times","timestamp":"2018. december. 28. 20:55","title":"Most a Nagy Imre-szobor miatt ír rólunk a New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39cb62e4-018a-47b9-8227-0dd55c522923","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt hónapban még 41 százalék mondta azt, hogy elégedett azzal, ahogy az országban mennek a dolgok. Most – a túlóratörvény és az azt követő tüntetések után – ez a szám 30 százalékra csökkent.","shortLead":"Az elmúlt hónapban még 41 százalék mondta azt, hogy elégedett azzal, ahogy az országban mennek a dolgok. Most –...","id":"20181228_Hatalmasat_nott_az_elegedetlenek_tabora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39cb62e4-018a-47b9-8227-0dd55c522923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b9f2f5-eaa5-4ace-b3b1-491b2e687075","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Hatalmasat_nott_az_elegedetlenek_tabora","timestamp":"2018. december. 28. 08:37","title":"Hatalmasat nőtt az elégedetlenek tábora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108f26b1-f1ef-4864-a06b-a98b5aff8bcb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencsére még épp időben. ","shortLead":"Szerencsére még épp időben. ","id":"20181227_Jeges_viz_jeg_kutya_Zagyvarekas_Eletjel_Mentocsoport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=108f26b1-f1ef-4864-a06b-a98b5aff8bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eaa1161-b151-4e44-8370-b2954565dedf","keywords":null,"link":"/elet/20181227_Jeges_viz_jeg_kutya_Zagyvarekas_Eletjel_Mentocsoport","timestamp":"2018. december. 27. 12:29","title":"Jeges vízből mentettek ki egy kutyát Zagyvarékason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]