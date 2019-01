Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5cac0313-f570-4b43-99b2-8fa9bc2fd3d8","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"Lesújtó véleményt fogalmazott meg egy friss tanulmány a vízi erőművek hatékonyságáról. A fejlett világban bontják, a fejlődő országokban építik a duzzasztókat.","shortLead":"Lesújtó véleményt fogalmazott meg egy friss tanulmány a vízi erőművek hatékonyságáról. A fejlett világban bontják...","id":"201846__vizeromulaz__fenntarthatosag__bontas__szaraz_tenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cac0313-f570-4b43-99b2-8fa9bc2fd3d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf412507-add2-4ccc-a5f0-55ae7214d8e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/201846__vizeromulaz__fenntarthatosag__bontas__szaraz_tenyek","timestamp":"2018. december. 30. 14:00","title":"A nagy vízi erőműveknek nincs jövőjük, de Kínában ezt még nem tudják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83320439-7742-4fa2-b598-f84281b0b463","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az érzelmek legszélesebb skáláját valószínűleg a szerelmünkkel éljük meg. Gyermeki, testvéri, szülői, baráti, szerelmi érzelmek időnként egymásba gabalyodva törnek felszínre – vagy munkálkodnak észrevétlenül. ","shortLead":"Az érzelmek legszélesebb skáláját valószínűleg a szerelmünkkel éljük meg. Gyermeki, testvéri, szülői, baráti, szerelmi...","id":"20181230_Igy_mukodik_az_erzelmi_spiral_a_parkapcsolatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83320439-7742-4fa2-b598-f84281b0b463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225241f5-505f-4d0f-b335-b7005e1a29e1","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181230_Igy_mukodik_az_erzelmi_spiral_a_parkapcsolatban","timestamp":"2018. december. 30. 20:15","title":"Így működik az érzelmi spirál a párkapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fed93fa-3506-445f-bbdb-78d5582b63a8","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Válogatás a HVG fotósainak legjobb 2018-as képeiből.","shortLead":"Válogatás a HVG fotósainak legjobb 2018-as képeiből.","id":"20181230_HVG_best_of_photos_2018_az_ev_fotoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fed93fa-3506-445f-bbdb-78d5582b63a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae20227-6dd3-4af6-8939-f71e83f7a7a5","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181230_HVG_best_of_photos_2018_az_ev_fotoi","timestamp":"2018. december. 30. 17:30","title":"Orbán grimasza és a rohamrendőr rezzenéstelen arca - ezek voltak nálunk az év fotói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videósaink az elmúlt évben is ott voltak, ahol a legfontosabb események történtek a magyar közéletben. Sokszor észrevétlenül tudósították a hvg.hu olvasóit az eseményekről, máskor nagyobb anyagokban számoltak be fontos történetekről. Megkértük őket, hogy az utóbbiak közül válogassák össze a kedvenceiket, vagy azokat, amelyeket fontosnak tartanak. ","shortLead":"Videósaink az elmúlt évben is ott voltak, ahol a legfontosabb események történtek a magyar közéletben. Sokszor...","id":"20181231_video_2018","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f366a589-c312-4135-a4b7-433081aa6cc9","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_video_2018","timestamp":"2018. december. 31. 20:00","title":"Tíz kedvenc videónk 2018-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elizabeth Warren szenátor az első hivatalos amerikai elnökjelölt-aspiráns.","shortLead":"Elizabeth Warren szenátor az első hivatalos amerikai elnökjelölt-aspiráns.","id":"20181231_Megvan_Trump_elso_kihivoja_a_2020as_elnokvalasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ea6094-4c9f-4286-949b-ebb07d94726a","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Megvan_Trump_elso_kihivoja_a_2020as_elnokvalasztason","timestamp":"2018. december. 31. 19:04","title":"Megvan Trump első kihívója a 2020-as elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62478e4-0004-4a23-b952-b5f19cd9842c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezt a hasonlóságot nem nagyon lehet kimagyarázni. ","shortLead":"Ezt a hasonlóságot nem nagyon lehet kimagyarázni. ","id":"20181230_Nirvana_Marc_Jacobs_per_sarga_smiley_ruha_polo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f62478e4-0004-4a23-b952-b5f19cd9842c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ddbcfeb-adbd-44f5-a1a8-f5857e256216","keywords":null,"link":"/kultura/20181230_Nirvana_Marc_Jacobs_per_sarga_smiley_ruha_polo","timestamp":"2018. december. 30. 14:44","title":"Beperelt a Nirvana egy ruhamárkát, mert ellopták a sárga smiley-logójukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073c17e7-44e5-401a-b8c9-46e825204b89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szervezet nem írta alá a megállapodást, szerintük ugyanis Magyarország ilyen tekintetben még mindig el van maradva szomszédaitól.","shortLead":"A szervezet nem írta alá a megállapodást, szerintük ugyanis Magyarország ilyen tekintetben még mindig el van maradva...","id":"20181231_Kevesli_a_minimalberemelest_a_Magyar_Szakszervezeti_Szovetseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=073c17e7-44e5-401a-b8c9-46e825204b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ea7c83-9e48-496f-96a4-8a142842a91a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181231_Kevesli_a_minimalberemelest_a_Magyar_Szakszervezeti_Szovetseg","timestamp":"2018. december. 31. 20:44","title":"Kevesli a minimálbér-emelést a Magyar Szakszervezeti Szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hattalálatos szelvény most nem volt. ","shortLead":"Hattalálatos szelvény most nem volt. ","id":"20181230_Hatos_lotto_sorsolas_nyeroszamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f173444b-d0e7-46b1-b7f2-de0889a622fe","keywords":null,"link":"/itthon/20181230_Hatos_lotto_sorsolas_nyeroszamok","timestamp":"2018. december. 30. 21:20","title":"Elő a szelvényeket: ezzel a hat számmal nyerhetett a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]