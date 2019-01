Közleményt adott ki Michael Schumacher volt Forma-1-es versenyző családja a sportoló csütörtöki 50 éves születésnapjával kapcsolatban.

A család azt írja, a Schumacher élete által inspirált Keep Fighting Alapítvány egy virtuális múzeummal készül a születésnapra, valamint csütörtökön kiadnak egy hivatalos Michael Schumacher Appot is, amellyel az autóversenyző eredményeit ünneplik. Azt is hozzátették, hogy Michael Schumacher büszke lehet arra, amit elért, és a sportolóra Kölnben egy magángyűjtemény is emlékezik.

A 2013-ban súlyos síbalesetet szenvedett hétszeres Forma–1-es világbajnok állapotáról lényegében semmit sem tudni, erről a család most is csak annyit közölt, hogy Schumacher a legjobb kezekben van, és mindent megtesznek érte, ami csak az emberektől kitelik, de kérik, hogy mindenki értse meg, hogy egy olyan érzékeny témát, mint az egészség, magánügyként kezelnek.