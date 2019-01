Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Rossz hónapja volt az iparnak a KSH adatai szerint, az elemzők várakozásaitól jócskán elmaradt a teljesítmény, a kormány nem lát problémát.","shortLead":"Rossz hónapja volt az iparnak a KSH adatai szerint, az elemzők várakozásaitól jócskán elmaradt a teljesítmény...","id":"20190108_Gyengebben_teljesitett_a_magyar_ipar_de_a_kormany_szerint_nincs_itt_baj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab284d20-b3b5-4df7-b280-2906dae1908d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Gyengebben_teljesitett_a_magyar_ipar_de_a_kormany_szerint_nincs_itt_baj","timestamp":"2019. január. 08. 11:48","title":"Gyengébben teljesített a magyar ipar, de a kormány szerint nincs itt baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavaly ősszel elindult szemétszedő projekttel először decemberben voltak bajok, most pedig egy nem várt hiba miatt egy időre le is kell állítani a projektet.","shortLead":"A tavaly ősszel elindult szemétszedő projekttel először decemberben voltak bajok, most pedig egy nem várt hiba miatt...","id":"20190108_the_ocean_cleanup_system_001_csendes_oceani_szemetsziget_csendes_ocean_kitakaritasa_muanyag_hulladek_oceantakaritas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ae2a62-8527-449c-82a7-4f0d592c4e8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_the_ocean_cleanup_system_001_csendes_oceani_szemetsziget_csendes_ocean_kitakaritasa_muanyag_hulladek_oceantakaritas","timestamp":"2019. január. 08. 17:03","title":"Le kell állítani a Csendes-óceán kipucolását, baj van a szemétszedő csővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"A féktelen költekezés ellen több ügynökséget is felállított a kormányfő. Nem mintha zavarná a rendszere lényegét jelentő korrupció. Az alsóbb szinteken elszemtelenedett haszonélvezők viszont már a Fidesz szavazóbázisát is irritálják és erodálják.","shortLead":"A féktelen költekezés ellen több ügynökséget is felállított a kormányfő. Nem mintha zavarná a rendszere lényegét...","id":"201901__uj_ugynoksegek__orban_korrigal__pazarlas_vagy_korrupcio__purgatorbanium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1247439-6442-4860-8fe1-7b530cd9fff5","keywords":null,"link":"/gazdasag/201901__uj_ugynoksegek__orban_korrigal__pazarlas_vagy_korrupcio__purgatorbanium","timestamp":"2019. január. 07. 15:20","title":"Aki Orbán rendszerében nagyon elszemtelenedik, azt szó szerint földre teperhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4997ce0f-e818-4eef-a468-aa3dbf94b5f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kisebb táblagéppé alakítható telefon látható azon a videón, amely a hírek szerint a Xiaomi boszorkánykonyhájából került elő. ","shortLead":"Egy kisebb táblagéppé alakítható telefon látható azon a videón, amely a hírek szerint a Xiaomi boszorkánykonyhájából...","id":"20190108_osszehajthato_telefon_flexibilis_kijelzo_xiaomi_evan_blass","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4997ce0f-e818-4eef-a468-aa3dbf94b5f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b6a77e-de2c-46a0-aa98-ac5473f6854f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_osszehajthato_telefon_flexibilis_kijelzo_xiaomi_evan_blass","timestamp":"2019. január. 08. 12:03","title":"Kikerült egy videó: ez lehet a Xiaomi összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9008d01-4aa4-4679-97d9-f8dfcb8a466a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jelentősen szigorítják a magánszemélyek által működtetett drónok használatának szabályozását.","shortLead":"Jelentősen szigorítják a magánszemélyek által működtetett drónok használatának szabályozását.","id":"20190108_gatwick_repuloter_dron_szabalyozas_brit_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9008d01-4aa4-4679-97d9-f8dfcb8a466a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04bdffc0-58ea-4c36-af28-5c8430181c61","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_gatwick_repuloter_dron_szabalyozas_brit_kormany","timestamp":"2019. január. 08. 06:41","title":"A gatwicki drónkáosz után bekeményít a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba18435-2048-418d-9193-8b21b61d3055","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A fiatal elbarikádozta magát a bangkoki nemzetközi repülőtér egyik szállodájában.","shortLead":"A fiatal elbarikádozta magát a bangkoki nemzetközi repülőtér egyik szállodájában.","id":"20190107_thaifold_szaud_arabia_fiatal_no_csalad_menekules_repuloter_bangkok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ba18435-2048-418d-9193-8b21b61d3055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28223bc3-7f94-4643-8ecb-bb28e26fb31f","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_thaifold_szaud_arabia_fiatal_no_csalad_menekules_repuloter_bangkok","timestamp":"2019. január. 07. 14:11","title":"Nem toloncolja ki Thaiföld a családja elől menekülő szaúdi lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edead50b-a426-4e47-912e-c0255f5a5371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyógyszerhatóanyagot mutattak ki férfiaknak szánt étrend-kiegészítőkben. ","shortLead":"Gyógyszerhatóanyagot mutattak ki férfiaknak szánt étrend-kiegészítőkben. ","id":"20190107_Veszelyes_potencianoveloket_vont_ki_a_forgalombol_a_Nebih","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edead50b-a426-4e47-912e-c0255f5a5371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd40a0c4-8fe3-41be-95cd-ea24cd8137d1","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Veszelyes_potencianoveloket_vont_ki_a_forgalombol_a_Nebih","timestamp":"2019. január. 07. 16:46","title":"Veszélyes potencianövelőket vont ki a forgalomból a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b16d54f-b56c-4e93-905c-25354e7e1bd6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi azt gondolhatta, hogy ha már az autóért nem fizetett, a benzinért sem fog.","shortLead":"A férfi azt gondolhatta, hogy ha már az autóért nem fizetett, a benzinért sem fog.","id":"20190107_Olyan_sietosen_tavozott_a_benzinkutrol_a_lopott_autoval_hogy_meg_a_toltocsovet_is_leszakitotta__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b16d54f-b56c-4e93-905c-25354e7e1bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03685c4f-3add-4d7b-9364-d7704a4193da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190107_Olyan_sietosen_tavozott_a_benzinkutrol_a_lopott_autoval_hogy_meg_a_toltocsovet_is_leszakitotta__video","timestamp":"2019. január. 07. 20:58","title":"Olyan sietősen távozott a benzinkútról a lopott autóval, hogy még a töltőcsövet is leszakította – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]