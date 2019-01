Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecfacfce-bd88-498d-8df1-81a4939cd075","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valaki megint szabálytalanul parkolt.","shortLead":"Valaki megint szabálytalanul parkolt.","id":"20190114_Terelve_kozlekedeik_a_78as_troli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecfacfce-bd88-498d-8df1-81a4939cd075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53510739-0165-4f72-98f3-9843b8c12fe9","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Terelve_kozlekedeik_a_78as_troli","timestamp":"2019. január. 14. 15:27","title":"Terelve közlekedik a 78-as troli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1859e0-1852-4401-b5d2-6de5609532fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak oktatásügyi követeléseik vannak.","shortLead":"Nemcsak oktatásügyi követeléseik vannak.","id":"20190113_Sztrajkra_keszulnek_a_pedagogusok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e1859e0-1852-4401-b5d2-6de5609532fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbffee1-afe3-4e26-bacb-399f885ca504","keywords":null,"link":"/itthon/20190113_Sztrajkra_keszulnek_a_pedagogusok","timestamp":"2019. január. 13. 11:46","title":"Sztrájkra készülnek a pedagógusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff56bd37-ffa8-47ce-b11f-67c5c45153ef","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A Rorschach-tesztet ma is évente több mint egymillió emberrel veszik fel, és olyannyira a pszichológia jelképévé vált, mint a sztetoszkóp az általános orvoslásnak. Bár tesztjéről több tízezer tanulmány készült, Hermann Rorschach életéről mindezidáig egyetlen átfogó életrajzot sem adtak ki. Ezen változtat a The Times által az év gondolatébresztő könyvének választott kötet, Damion Searls munkája. ","shortLead":"A Rorschach-tesztet ma is évente több mint egymillió emberrel veszik fel, és olyannyira a pszichológia jelképévé vált...","id":"20190113_7_dolog_amit_fontos_tudni_a_Rorschachteszt_alkotojarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff56bd37-ffa8-47ce-b11f-67c5c45153ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc92d7c-a5c9-41f7-8824-be4114047ad5","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190113_7_dolog_amit_fontos_tudni_a_Rorschachteszt_alkotojarol","timestamp":"2019. január. 13. 20:15","title":"7 dolog, amit fontos tudni a Rorschach-teszt alkotójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85eee0d-2721-4e1c-8e2b-7636f7ca3a32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az innovációs miniszter a 168 Óra cikke szerint Lovász László megkerülésével intézkedett.","shortLead":"Az innovációs miniszter a 168 Óra cikke szerint Lovász László megkerülésével intézkedett.","id":"20190114_Tovabb_durvul_a_harc_Palkovics_es_az_MTA_elnoke_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d85eee0d-2721-4e1c-8e2b-7636f7ca3a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f011416c-fd1a-49ab-b118-976cade0795e","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Tovabb_durvul_a_harc_Palkovics_es_az_MTA_elnoke_kozott","timestamp":"2019. január. 14. 16:23","title":"Tovább durvul a harc Palkovics és az MTA elnöke között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5aa36f-a194-4b28-92e3-ede0e50c6adf","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"A lakástakarékos konstrukcióban gyűjtők háromnegyede nem tudja, mibe fektesse majd a pénzét, a lakásfinanszírozási bizonytalanságok pedig a válság utáni óvatosság elillanásával párosulnak. Az államilag támogatott lakástakarék-pénztárak (ltp-k) hiányában sokan el sem kezdenek takarékoskodni, és az önrész összegyűjtése helyett inkább a személyi kölcsönök felé fordulnak.","shortLead":"A lakástakarékos konstrukcióban gyűjtők háromnegyede nem tudja, mibe fektesse majd a pénzét, a lakásfinanszírozási...","id":"20190113_Elet_az_ltpk_utan_arra_varunk_hogy_vegre_megmondja_valaki_mibe_fektessunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d5aa36f-a194-4b28-92e3-ede0e50c6adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8fef03-80e9-4846-aa67-91afd530abab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190113_Elet_az_ltpk_utan_arra_varunk_hogy_vegre_megmondja_valaki_mibe_fektessunk","timestamp":"2019. január. 13. 10:00","title":"A lakástakarékok lelövése után arra várunk, hogy valaki megmondja, mibe fektessük a pénzünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92331f6e-2c01-446c-a345-10f9ae1127ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igaza lesz a Gyalog galoppnak: vérnyulak a láthatáron.","shortLead":"Igaza lesz a Gyalog galoppnak: vérnyulak a láthatáron.","id":"20190114_Kannibal_lesz_a_cuki_nyuszikbol_ha_tul_nagy_a_hideg__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92331f6e-2c01-446c-a345-10f9ae1127ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da7c7ea7-7be8-460b-b103-0ce10624039b","keywords":null,"link":"/elet/20190114_Kannibal_lesz_a_cuki_nyuszikbol_ha_tul_nagy_a_hideg__video","timestamp":"2019. január. 14. 14:27","title":"Kannibál lesz a cuki nyuszikból, ha túl nagy a hideg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai internetes óriás elsőként egy független civilszervezetet bízott meg azzal, hogy folyamatosan vizsgálja, melyek a közösségi oldalon megjelent álhírek.","shortLead":"Az amerikai internetes óriás elsőként egy független civilszervezetet bízott meg azzal, hogy folyamatosan vizsgálja...","id":"20190113_NagyBritanniaban_beindult_a_Facebook_tenyellenorzo_szolgaltatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f03476cf-806b-4d87-b3ee-431c106bbabb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_NagyBritanniaban_beindult_a_Facebook_tenyellenorzo_szolgaltatasa","timestamp":"2019. január. 13. 15:13","title":"Nagy-Britanniában beindult a Facebook tényellenőrző szolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62191d6-668e-4307-ae54-d27e2a25ef5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Így is túlélte tervezett élettartamát.","shortLead":"Így is túlélte tervezett élettartamát.","id":"20190113_Megsuketult_az_orosz_urtavcso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f62191d6-668e-4307-ae54-d27e2a25ef5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23ecefe-b7d6-41e5-9f19-cee29d7b76da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_Megsuketult_az_orosz_urtavcso","timestamp":"2019. január. 13. 14:56","title":"Megsüketült az orosz űrtávcső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]