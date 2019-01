Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb közös akció a Jobbiktól, az MSZP-től, a Párbeszédtől, a DK-tól és az LMP-től. A törvény megsemmisítését várják az Ab-től a pártok.","shortLead":"Újabb közös akció a Jobbiktól, az MSZP-től, a Párbeszédtől, a DK-tól és az LMP-től. A törvény megsemmisítését várják...","id":"20190114_Tuloratorveny_az_Alkotmanybirosaghoz_fordulnak_az_ellenzeki_partok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0e4200-1fd8-4560-b9d8-38906fc6ef0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Tuloratorveny_az_Alkotmanybirosaghoz_fordulnak_az_ellenzeki_partok","timestamp":"2019. január. 14. 12:52","title":"Túlóratörvény: az Alkotmánybírósághoz fordulnak az ellenzéki pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f27e55-f3c9-4634-8c7d-03743605d544","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokásához híven Twitteren, egy fotóval jelentette be Elon Musk, hogy a Csillaghajó készen áll az első tesztelésre. Ez még nem a végleges változat, de így is fontos előrelépés a SpaceX-vezér bolygóközi utazást lehetővé tévő projektjében.","shortLead":"Szokásához híven Twitteren, egy fotóval jelentette be Elon Musk, hogy a Csillaghajó készen áll az első tesztelésre...","id":"20190113_spacex_elon_musk_urraketa_csillaghajo_starship_big_fucking_rocket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81f27e55-f3c9-4634-8c7d-03743605d544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a68201d-fbf4-4191-84de-90b331d30c49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_spacex_elon_musk_urraketa_csillaghajo_starship_big_fucking_rocket","timestamp":"2019. január. 13. 20:03","title":"Fotó: Először mutatta meg \"élőben\" bolygóközi rakétáját Elon Musk, hamarosan tesztelik is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23aabd35-23a9-4ba8-9244-956aaa1b2cf8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már a 250 órás túlórakeretet sem használták ki, a 400 órásat sem fogják – ígéri a Media Markt.","shortLead":"Már a 250 órás túlórakeretet sem használták ki, a 400 órásat sem fogják – ígéri a Media Markt.","id":"20190114_A_MediaMarktnal_sem_lesz_400_ora_tulmunka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23aabd35-23a9-4ba8-9244-956aaa1b2cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9cc6ce3-b933-42a6-b40f-a5dca2ea5b1b","keywords":null,"link":"/kkv/20190114_A_MediaMarktnal_sem_lesz_400_ora_tulmunka","timestamp":"2019. január. 14. 14:32","title":"A Media Marktnál sem lesz 400 óra túlmunka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07409321-fb01-4b57-b1fc-f621c3dd2ddd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt gondoljuk, hogy mindent tudunk a hőmérsékletről, pedig a mögötte rejlő tudomány tele van még meglepetésekkel. A Spektrum új műsorában bemutatott kísérletekben láthatunk folyadékként viselkedő szilárd anyagokat, a gravitációval dacoló túlhűtött kerámiát, és a Napnál forróbb plazmát is.","shortLead":"Azt gondoljuk, hogy mindent tudunk a hőmérsékletről, pedig a mögötte rejlő tudomány tele van még meglepetésekkel...","id":"20190114_jegtol_a_tuzig_a_homerseklet_elkepeszto_tudomanya_spektrum_sorozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07409321-fb01-4b57-b1fc-f621c3dd2ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7128ced3-6933-45fe-a35c-477cb25443df","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_jegtol_a_tuzig_a_homerseklet_elkepeszto_tudomanya_spektrum_sorozat","timestamp":"2019. január. 14. 11:03","title":"Jégtől a tűzig: a hőmérséklet elképesztő tudománya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e058cf2-2f76-491c-879d-9e42152b6dc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki egy teljesen felújított apró lengyel autóra vágyik, az ezzel a járgánnyal vélhetően jó üzletet csinálhat.","shortLead":"Ha valaki egy teljesen felújított apró lengyel autóra vágyik, az ezzel a járgánnyal vélhetően jó üzletet csinálhat.","id":"20190113_stilusos_osszeget_kernek_ezert_a_patika_allapotu_asotthalmi_kispolszkiert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e058cf2-2f76-491c-879d-9e42152b6dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd458c3-1b9e-4ccd-9e46-3eafba0f1e65","keywords":null,"link":"/cegauto/20190113_stilusos_osszeget_kernek_ezert_a_patika_allapotu_asotthalmi_kispolszkiert","timestamp":"2019. január. 13. 06:41","title":"Stílusos összeget kérnek ezért a patika állapotú ásotthalmi Kispolszkiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e654a03f-5064-4385-98f1-5132cd1ca895","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Forrest Gump a filmben ugyan elmeséli, kiről kapta a nevét, de erre Hardy vagy nem emlékezett, vagy nem érdekli.","shortLead":"Forrest Gump a filmben ugyan elmeséli, kiről kapta a nevét, de erre Hardy vagy nem emlékezett, vagy nem érdekli.","id":"20190114_Forrest_Gumprol_nevezte_el_a_gyereket_Tom_Hardy_csak_van_ezzel_egy_kis_problema","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e654a03f-5064-4385-98f1-5132cd1ca895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"138ffd78-2259-4763-8108-8a9de6cbf26f","keywords":null,"link":"/kultura/20190114_Forrest_Gumprol_nevezte_el_a_gyereket_Tom_Hardy_csak_van_ezzel_egy_kis_problema","timestamp":"2019. január. 14. 11:59","title":"Forrest Gumpról nevezte el a gyerekét Tom Hardy, csak van ezzel egy kis probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a885f1-01d0-474c-b0a8-441694f2c665","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Liu Shaolin Sándor megszerezte Magyarország történetének első összetett aranyérmét a hollandiai Dordrechtben zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon: Ráadásként az ezüstérmet öccse, Liu Shaoang nyerte meg. A többi magyar versenyző is jól szerepelt: a férfi váltó első, a női pedig harmadik lett.","shortLead":"Liu Shaolin Sándor megszerezte Magyarország történetének első összetett aranyérmét a hollandiai Dordrechtben zajló...","id":"20190113_Aratott_a_magyar_csapat_a_gyorskorcsolya_EBn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56a885f1-01d0-474c-b0a8-441694f2c665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba64c2ae-c9d5-4958-be3f-696d536eb522","keywords":null,"link":"/sport/20190113_Aratott_a_magyar_csapat_a_gyorskorcsolya_EBn","timestamp":"2019. január. 13. 18:02","title":"Aratott a magyar csapat a gyorskorcsolya Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a658e31-4975-4f31-bc70-8450137e4788","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Még idén bemutatják. ","shortLead":"Még idén bemutatják. ","id":"20190113_Martin_Scorsese_dokumentumfilm_Bob_Dylan_koncertkorut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a658e31-4975-4f31-bc70-8450137e4788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4508df78-0ee7-48b7-a03c-5d2566bdcd83","keywords":null,"link":"/kultura/20190113_Martin_Scorsese_dokumentumfilm_Bob_Dylan_koncertkorut","timestamp":"2019. január. 13. 19:36","title":"Martin Scorsese dokumentumfilmet rendez Bob Dylanről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]