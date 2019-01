Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92bd6efc-1f93-4a84-bce0-d7ded26af9de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Miniszterelnökség közölte, hogy a freskókat később restaurálni lehet, de azt nem árulták el, mi szükség volt a letakarásra. ","shortLead":"A Miniszterelnökség közölte, hogy a freskókat később restaurálni lehet, de azt nem árulták el, mi szükség volt...","id":"20190114_Ketszaz_eves_freskokat_takartak_le_a_felujitas_soran_a_Karmelita_kolostorban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92bd6efc-1f93-4a84-bce0-d7ded26af9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12cad7d3-d012-4e45-a889-341baf006773","keywords":null,"link":"/kultura/20190114_Ketszaz_eves_freskokat_takartak_le_a_felujitas_soran_a_Karmelita_kolostorban","timestamp":"2019. január. 14. 08:20","title":"Kétszáz éves freskókat takartak le a felújítás során Orbán új munkahelyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7525fc2b-80ec-4ef8-a791-bfd8def8d1d5","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Három magyar orvos arra vállalkozott, hogy műtétek sorozatával megpróbáljon szétválasztani egy fejüknél összenőtt bangladesi ikerpárt. A végső, szétválasztó műtétet várhatóan tavasz végén, nyár elején végrehajtó idegsebész, a Honvédkórház Idegsebészeti Osztályának főorvosa, Csókay András szaktekintély, ám a szakmán belül is vitatott személyiségnek számít: nyíltan hangoztatja vallásosságát és az abortuszellenességét. Meggyőződése, hogy imádság és bonctermi gyakorlás nélkül nincs sikeres nagyműtét. Interjú.","shortLead":"Három magyar orvos arra vállalkozott, hogy műtétek sorozatával megpróbáljon szétválasztani egy fejüknél összenőtt...","id":"20190114_Nagy_muteteket_Istenhit_nelkul_nem_tudnek_megoldani__interju_sziami_ikreket_operalo_orvoscsapat_idegsebeszevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7525fc2b-80ec-4ef8-a791-bfd8def8d1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcff5680-c4d4-489b-bbe0-5ff045e5675c","keywords":null,"link":"/elet/20190114_Nagy_muteteket_Istenhit_nelkul_nem_tudnek_megoldani__interju_sziami_ikreket_operalo_orvoscsapat_idegsebeszevel","timestamp":"2019. január. 14. 06:30","title":"„Nagy műtéteket istenhit nélkül nem tudnék megoldani” – interjú a sziámi ikreket operáló orvoscsapat idegsebészével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a0d1a53-95fc-4d96-baef-f19f40f7eeb0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt van, megérkezett a német gyártó új szedánja, azonban némi üröm az örömben, hogy egyelőre nem nekünk szánják. ","shortLead":"Itt van, megérkezett a német gyártó új szedánja, azonban némi üröm az örömben, hogy egyelőre nem nekünk szánják. ","id":"20190114_lelepleztek_az_uj_vw_passatot_de_van_egy_szepseghibaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a0d1a53-95fc-4d96-baef-f19f40f7eeb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea252cb-bc63-4f62-b0e8-bfa6f7e79e81","keywords":null,"link":"/cegauto/20190114_lelepleztek_az_uj_vw_passatot_de_van_egy_szepseghibaja","timestamp":"2019. január. 14. 11:21","title":"Leleplezték az új VW Passatot, de van egy szépséghibája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca5dd17-77c0-49f1-a473-869ac37c2722","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nővére volt élettársa verte fejbe és lőtte meg csütörtökön.","shortLead":"Nővére volt élettársa verte fejbe és lőtte meg csütörtökön.","id":"20190112_Elet_es_halal_kozott_a_haromeves_kislany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ca5dd17-77c0-49f1-a473-869ac37c2722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44bc029-8579-4b9d-8327-6baa3fe36cdb","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Elet_es_halal_kozott_a_haromeves_kislany","timestamp":"2019. január. 12. 19:20","title":"Élet és halál között a meglőtt hároméves kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffdf1d8d-589e-47fe-a2ad-864b7be0d9b4","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"A Viharsarokban negyedszer is több százan mentek ki az utcára, most majdnem minden párt parlamenti képviselője is ott volt Békéscsabán.","shortLead":"A Viharsarokban negyedszer is több százan mentek ki az utcára, most majdnem minden párt parlamenti képviselője is ott...","id":"20190112_Bekescsaban_negyedszer_is_tuntettek_Ne_a_fel_palyat_hanem_az_egeszet_zarjuk_le","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffdf1d8d-589e-47fe-a2ad-864b7be0d9b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a96e87de-bbff-4e97-912c-c70e9d36a607","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Bekescsaban_negyedszer_is_tuntettek_Ne_a_fel_palyat_hanem_az_egeszet_zarjuk_le","timestamp":"2019. január. 12. 20:14","title":"Békéscsabán negyedszer is tüntettek: „Ne a fél pályát, hanem az egészet zárjuk le”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c02f86-ab93-4e9e-8e3b-1b84cdc261d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az emirátusok egyik gyöngyszeme, Dubaj sok kategóriában világverő. Itt lehet például a legtöbbet fizetni az egyedi autó rendszámokért, olykor dollármilliókat. De most Dubaj egy új területen is világelsőségre tör. ","shortLead":"Az emirátusok egyik gyöngyszeme, Dubaj sok kategóriában világverő. Itt lehet például a legtöbbet fizetni az egyedi autó...","id":"20190114_Uszoda_epul_az_52_emeleten_teriszonyosoknak_nem_ajanlott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85c02f86-ab93-4e9e-8e3b-1b84cdc261d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed759d67-a992-4819-8f6e-00502bd0d0d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Uszoda_epul_az_52_emeleten_teriszonyosoknak_nem_ajanlott","timestamp":"2019. január. 14. 11:24","title":"Uszoda épül az 52. emeleten, tériszonyosoknak nem ajánlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt azonban nem tudni, a Legfőbb Ügyészség indított-e hivatalból vizsgálatot, vagy hogy egyáltalán lesz-e nyomozás bármelyik feljelentésből.","shortLead":"Azt azonban nem tudni, a Legfőbb Ügyészség indított-e hivatalból vizsgálatot, vagy hogy egyáltalán lesz-e nyomozás...","id":"20190114_Legfobb_ugyesz_Eddig_10_feljelentes_erkezett_az_MTVAszekhazbol_kidobott_kepviselok_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282cf92d-22c2-43ff-b1ed-f400edfb3d75","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Legfobb_ugyesz_Eddig_10_feljelentes_erkezett_az_MTVAszekhazbol_kidobott_kepviselok_ugyeben","timestamp":"2019. január. 14. 12:39","title":"Legfőbb ügyész: Eddig 10 feljelentés érkezett az MTVA fegyveres biztonsági őrei ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e261abc2-0ea7-4574-adb5-5ae2938a215f","c_author":"nyüzsi","category":"elet","description":"Bizonyára híres és befolyásos embereket szerettek volna a videóba, hát sikerült.","shortLead":"Bizonyára híres és befolyásos embereket szerettek volna a videóba, hát sikerült.","id":"20190112_Egy_promofilm_buktatta_le_a_Rogan_hazaspart_ahogy_Costa_del_Solon_hesszelnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e261abc2-0ea7-4574-adb5-5ae2938a215f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06050758-e94b-4c29-ba97-d1c3d53a1ad3","keywords":null,"link":"/elet/20190112_Egy_promofilm_buktatta_le_a_Rogan_hazaspart_ahogy_Costa_del_Solon_hesszelnek","timestamp":"2019. január. 12. 16:14","title":"Egy promófilm buktatta le a Rogán házaspárt, ahogy Costa del Solon hesszelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]