[{"available":true,"c_guid":"9f3256b2-b990-43c9-9a6b-71e302038586","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vadonatúj Mortal Kombat hősei között egy olyan játszható karakter is található, aki képes az idő manipulálására.","shortLead":"A vadonatúj Mortal Kombat hősei között egy olyan játszható karakter is található, aki képes az idő manipulálására.","id":"20190121_verekedos_jatek_mortal_kombat_11_geras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f3256b2-b990-43c9-9a6b-71e302038586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf21b49-4d71-4611-8c6a-122b948250c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_verekedos_jatek_mortal_kombat_11_geras","timestamp":"2019. január. 21. 19:33","title":"Az új Mortal Kombat egyik hőse csalásszerű képességgel rendelkezik – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69f5d69-41e5-4083-820c-b9aaf9bf3ec5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezeti vezető szerint a dolgozók már most túlterheltek, sokan közülük valamilyen betegséggel küzdenek, a vasúttársaság pedig nem szeretné, ha tovább csökkenne a létszám.","shortLead":"A szakszervezeti vezető szerint a dolgozók már most túlterheltek, sokan közülük valamilyen betegséggel küzdenek...","id":"20190122_Nepszava_Ha_akarna_sem_tudna_megemelni_a_tulorakeretet_a_MAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e69f5d69-41e5-4083-820c-b9aaf9bf3ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988edeee-3afc-43c0-9caa-bb278062809d","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Nepszava_Ha_akarna_sem_tudna_megemelni_a_tulorakeretet_a_MAV","timestamp":"2019. január. 22. 08:40","title":"Népszava: Túlhajszolt dolgozói miatt nem kér a túlóratörvényből a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68ede85-7cb4-437e-bb2c-86b233ed15f9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A sérült a kórházban hunyt el.","shortLead":"A sérült a kórházban hunyt el.","id":"20190121_halalos_aldozat_m3_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f68ede85-7cb4-437e-bb2c-86b233ed15f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aefbda0a-76bc-457d-a088-d70c8a780ddf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_halalos_aldozat_m3_baleset","timestamp":"2019. január. 21. 17:53","title":"Már négy halálos áldozata van az M3-ason történt balesetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0a8619-95c9-4f33-9ac5-e4f0d95e0775","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új funkció került elő a legdrágább Galaxy S10 tippelt fegyvertárából. Ez a jellemző alapjaiban változtathatja meg a felhasználó és telefonja kapcsolatát.","shortLead":"Egy új funkció került elő a legdrágább Galaxy S10 tippelt fegyvertárából. Ez a jellemző alapjaiban változtathatja meg...","id":"20190122_samsung_galaxy_s10_x_life_pattern_funkcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd0a8619-95c9-4f33-9ac5-e4f0d95e0775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd182d1-0224-49ff-8341-7c82930ea5ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_samsung_galaxy_s10_x_life_pattern_funkcio","timestamp":"2019. január. 22. 11:03","title":"Ez lehet a Samsung Galaxy S10 titkos fegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a70f0c6-670a-4fe5-a8b7-f5ee60751b78","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mindkét jármű kiégett, az áldozatokat csak DNS-ük alapján lehet azonosítani.","shortLead":"Mindkét jármű kiégett, az áldozatokat csak DNS-ük alapján lehet azonosítani.","id":"20190122_Busz_es_tartalykocsi_utkozott_Pakisztanban_legkevesebb_27_ember_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a70f0c6-670a-4fe5-a8b7-f5ee60751b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6046b226-086e-426e-babc-3b1e578d7111","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_Busz_es_tartalykocsi_utkozott_Pakisztanban_legkevesebb_27_ember_meghalt","timestamp":"2019. január. 22. 08:11","title":"Busz és tartálykocsi ütközött Pakisztánban, legkevesebb 27 ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bocsánatkérésre kötelezte a bíróság, de polgári engedetlenséget fog alkalmazni, az iratot letétbe helyezi egy közjegyzőnél, és addig nem hozza nyilvánosságra, ameddig az országgyűlési képviselő nem kér bocsánatot Orbán Viktor miniszterelnöktől, és nem határolódik el az O1G logótól.","shortLead":"Bocsánatkérésre kötelezte a bíróság, de polgári engedetlenséget fog alkalmazni, az iratot letétbe helyezi...","id":"20190121_Bayer_Zsolt_megirta_a_bocsanatkerest_de_nem_adja_oda_Hadhazy_Akosnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f05f5c-e77d-4228-b115-1a0a0f4d0875","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Bayer_Zsolt_megirta_a_bocsanatkerest_de_nem_adja_oda_Hadhazy_Akosnak","timestamp":"2019. január. 21. 08:35","title":"Bayer Zsolt megírta a bocsánatkérést, de nem adja oda Hadházy Ákosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a348d12c-bc2c-4f79-8b21-99b94059ca42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"290 lámpaoszlop fogja szolgáltatni a fényt.","shortLead":"290 lámpaoszlop fogja szolgáltatni a fényt.","id":"20190122_Uj_kozvilagitast_kap_a_Varosliget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a348d12c-bc2c-4f79-8b21-99b94059ca42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8922e2eb-d86e-4e7a-abf8-ee58a29d2680","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Uj_kozvilagitast_kap_a_Varosliget","timestamp":"2019. január. 22. 09:18","title":"Új közvilágítást kap a Városliget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Mi történik, ha valamelyik tulajdonos magatartása veszélyezteti a társaság működését és célját, a cég érdekeivel ellentétesen gondolkodik, esetlegesen kárt is okoz? Ezt járta körbe az Adózóna.","shortLead":"Mi történik, ha valamelyik tulajdonos magatartása veszélyezteti a társaság működését és célját, a cég érdekeivel...","id":"20190122_Kart_okoz_egy_uzlettars_Igy_lehet_kizarni_a_cegbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef57c7d5-b332-4c2a-a8a4-01528e05bb68","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190122_Kart_okoz_egy_uzlettars_Igy_lehet_kizarni_a_cegbol","timestamp":"2019. január. 22. 10:52","title":"Kárt okoz egy üzlettárs? Így lehet kizárni a cégből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]