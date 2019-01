Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af33ada1-8fe4-42af-9c16-aab2174ee7f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az E.On szerint egy műszaki meghibásodás miatt történt ez pont így. ","shortLead":"Az E.On szerint egy műszaki meghibásodás miatt történt ez pont így. ","id":"20190122_Pont_a_tuntetok_felett_kapcsolt_ki_a_kozvilagitas_Pecsett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af33ada1-8fe4-42af-9c16-aab2174ee7f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7311e267-ce50-49b4-83dc-a9f6d6e7404c","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Pont_a_tuntetok_felett_kapcsolt_ki_a_kozvilagitas_Pecsett","timestamp":"2019. január. 22. 19:52","title":"Pont a tüntetők felett kapcsolt ki a közvilágítás Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e20c846-b368-47be-af12-8fc362158e82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az biztos, hogy hóból is megárt a sok.","shortLead":"Az biztos, hogy hóból is megárt a sok.","id":"20190122_havas_autos_video_obertauern","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e20c846-b368-47be-af12-8fc362158e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c3e5be-dd52-4d67-828c-24210935519f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190122_havas_autos_video_obertauern","timestamp":"2019. január. 22. 17:13","title":"Videó: kicsit sok a hó Ausztriában, kétméteres hósapkát viselnek az autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdda330b-b8e7-4278-9a0f-7fc7c5173ee7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy néhány évtized múlva milyen lehet az autóversenyzés királykategóriája.","shortLead":"Vázoljuk, hogy néhány évtized múlva milyen lehet az autóversenyzés királykategóriája.","id":"20190124_ime_az_f1_jovoje_500_kmhval_szaguldo_autok_johetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdda330b-b8e7-4278-9a0f-7fc7c5173ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8defdb4-bc7b-4085-ace8-502e02ef36a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_ime_az_f1_jovoje_500_kmhval_szaguldo_autok_johetnek","timestamp":"2019. január. 24. 08:23","title":"Íme az F1 jövője, 500 km/h-val száguldó autók jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyebek mellett az azonnali fizetési rendszer és egy hitelprogram kampánykommunikációja a feladat.","shortLead":"Egyebek mellett az azonnali fizetési rendszer és egy hitelprogram kampánykommunikációja a feladat.","id":"20190123_magyar_nemzeti_bank_hirdetes_kommunikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc95752e-805f-45f6-a9a8-efa0b8eebf98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_magyar_nemzeti_bank_hirdetes_kommunikacio","timestamp":"2019. január. 23. 08:31","title":"Közel 1,5 milliárdért hirdet idén az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszas elemzést tett közzé az Eötvös Károly Intézet az MTVA-ban történtekről és a képviselői jogok érvényesüléséről. ","shortLead":"Hosszas elemzést tett közzé az Eötvös Károly Intézet az MTVA-ban történtekről és a képviselői jogok érvényesüléséről. ","id":"20190123_EKINT_az_allami_tevebe_bejuto_kepviselok_kovetelesei_jogosak_voltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464650ce-e373-4634-aa53-302cde128513","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_EKINT_az_allami_tevebe_bejuto_kepviselok_kovetelesei_jogosak_voltak","timestamp":"2019. január. 23. 18:54","title":"EKINT: az állami tévébe bejutó képviselők követelései jogosak voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d53ed6-821d-444b-a9d5-166466bd1331","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már ezért a gesztusért is nagyon várjuk a Maffiózók előzményfilmjét: Michael Gandolfini az apja nyomdokaiba lép. ","shortLead":"Már ezért a gesztusért is nagyon várjuk a Maffiózók előzményfilmjét: Michael Gandolfini az apja nyomdokaiba lép. ","id":"20190123_James_Gandolfini_fia_alakitja_majd_a_fiatal_Tony_Sopranot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5d53ed6-821d-444b-a9d5-166466bd1331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27a4ce5-8f24-487b-a5f5-aee7bd42774e","keywords":null,"link":"/kultura/20190123_James_Gandolfini_fia_alakitja_majd_a_fiatal_Tony_Sopranot","timestamp":"2019. január. 23. 10:25","title":"James Gandolfini fia alakítja majd a fiatal Tony Sopranót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberbiztonsági szakértők szerint a mai routerek legnagyobb hibája, hogy túlságosan könnyen használhatók, emiatt pedig a bekapcsolás után meg is feledkezünk róluk. Pedig ez nagyon nem szerencsés dolog.","shortLead":"A kiberbiztonsági szakértők szerint a mai routerek legnagyobb hibája, hogy túlságosan könnyen használhatók, emiatt...","id":"20190123_router_hacker_kibertamadas_adatlopas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ad8fda-01f8-4a12-8d54-0c3c5f0b55f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_router_hacker_kibertamadas_adatlopas","timestamp":"2019. január. 23. 09:03","title":"Ha wifi van otthon, ellenőrizze a routerét – ha régebbi, szinte biztos, hogy bajban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e4baec-e54d-4012-ae9c-386ba8f9661f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honvédkórház decemberben egyszer már bezárt koraszülött részlegének működése hétfőn még újra bizonytalan volt. Bár átmenetileg sikerült elkerülni az összeomlást, a tartós működőképességre az ott dolgozók sem vennének mérget. A dolgozókra kényszerített honvédelmi alkalmazotti jogviszony miatt még a kórház többi osztályán sem ült el a vihar: van, ahol az orvosok, van, ahol a szakdolgozók távozása miatt alakulhat ki válsághelyzet. ","shortLead":"A Honvédkórház decemberben egyszer már bezárt koraszülött részlegének működése hétfőn még újra bizonytalan volt. Bár...","id":"20190122_Tavozott_a_Honvedkorhazbol_az_ujranyitott_koraszulott_intenziv_osztaly_vezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20e4baec-e54d-4012-ae9c-386ba8f9661f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f75e3d-ae2e-482f-a4ec-451ea3a4e107","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Tavozott_a_Honvedkorhazbol_az_ujranyitott_koraszulott_intenziv_osztaly_vezetoje","timestamp":"2019. január. 22. 13:02","title":"Elege lett, távozott a Honvédkórházból a koraszülött intenzív osztály vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]