[{"available":true,"c_guid":"3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyhetes sztrájkot hirdetett csütörtök reggel hat órától január 31-én reggel hat óráig az Audi Hungaria Zrt. egész területére az Audi Hungária Független Szakszervezete.","shortLead":"Egyhetes sztrájkot hirdetett csütörtök reggel hat órától január 31-én reggel hat óráig az Audi Hungaria Zrt. egész...","id":"20190123_Egy_hetes_sztrajkot_hirdetett_az_Audi_szakszervezete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67df9d3d-ee57-4f70-952d-434976b3c5b6","keywords":null,"link":"/kkv/20190123_Egy_hetes_sztrajkot_hirdetett_az_Audi_szakszervezete","timestamp":"2019. január. 23. 15:40","title":"Egyhetes sztrájkot hirdetett az Audi szakszervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az AP, a New York Times és a Reuters is beszámolt a bérvitáról.","shortLead":"Az AP, a New York Times és a Reuters is beszámolt a bérvitáról.","id":"20190124_Kulfoldon_is_tema_lett_a_gyori_Audisztrajk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46746c4-ea84-4f8b-af16-65d6a660df44","keywords":null,"link":"/kkv/20190124_Kulfoldon_is_tema_lett_a_gyori_Audisztrajk","timestamp":"2019. január. 24. 12:23","title":"Külföldön is téma lett a győri Audi-sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dabccac6-7496-4dff-9b7f-b42c2fdeb037","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szász János filmrendező szerint a valóságot legvilágosabban a dokumentumfilmek mutatják be.","shortLead":"Szász János filmrendező szerint a valóságot legvilágosabban a dokumentumfilmek mutatják be.","id":"20190125_szasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dabccac6-7496-4dff-9b7f-b42c2fdeb037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bccf5f84-f558-4aab-a104-6895544b3f1b","keywords":null,"link":"/kultura/20190125_szasz","timestamp":"2019. január. 25. 10:13","title":"\"A dokumentumfilmek dolga arról beszélni, hogy most éppen mi van velünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hosszú idő után most először volt olyan hónap, amikor 5 százalék alatti lett a kiskereskedelmi forgalom növekedése.","shortLead":"Hosszú idő után most először volt olyan hónap, amikor 5 százalék alatti lett a kiskereskedelmi forgalom növekedése.","id":"20190124_Lanyhult_a_magyarok_vasarlasi_kedve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd98f1c9-b950-49f4-b735-7718b6f7387d","keywords":null,"link":"/kkv/20190124_Lanyhult_a_magyarok_vasarlasi_kedve","timestamp":"2019. január. 24. 11:08","title":"Lanyhult a magyarok vásárlási kedve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mensáros Lászlót idézve válaszolt Bayer Zsolt Nagy Blankának a Magyar Időkben. Megmagyarázza, ki is a proli, Nagy Blankát \"rossz tanulóként\" emlegeti. ","shortLead":"Mensáros Lászlót idézve válaszolt Bayer Zsolt Nagy Blankának a Magyar Időkben. Megmagyarázza, ki is a proli, Nagy...","id":"20190124_Bayer_Zsolthoz_eljutottak_Nagy_Blanka_szavai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ffc13a3-3483-4b96-a02a-e074ca0259da","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Bayer_Zsolthoz_eljutottak_Nagy_Blanka_szavai","timestamp":"2019. január. 24. 12:53","title":"Bayer Zsolthoz eljutottak Nagy Blanka szavai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529431da-0569-47a7-b41f-86bd8dae98ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Második napja tart az egyhetesre tervezett sztrájk az Audi győri gyárában, amelyet azért hirdetett meg az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ), mert nem fogadta el a cég béremelési ajánlatát. ","shortLead":"Második napja tart az egyhetesre tervezett sztrájk az Audi győri gyárában, amelyet azért hirdetett meg az Audi Hungária...","id":"20190125_audi_hungaria_sztrajk_ahfsz_szakszervezet_targyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=529431da-0569-47a7-b41f-86bd8dae98ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d727d94f-c525-4925-90a6-8d3c67f903de","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_audi_hungaria_sztrajk_ahfsz_szakszervezet_targyalas","timestamp":"2019. január. 25. 12:27","title":"Tovább tart a sztrájk az Audinál, ma is tárgyalnak a munkáltatóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c513890e-4160-4832-b21b-fc8675d58d8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszünteti a fotók menedzselésére alkalmas Moments alkalmazását a Facebook. A program egyszerűen nem érdekli a felhasználókat. ","shortLead":"Megszünteti a fotók menedzselésére alkalmas Moments alkalmazását a Facebook. A program egyszerűen nem érdekli...","id":"20190124_facebook_moments_fotok_szinkronizalasa_megosztasa_tarolasa_online","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c513890e-4160-4832-b21b-fc8675d58d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42337384-4546-4b4e-b660-6949800a77f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_facebook_moments_fotok_szinkronizalasa_megosztasa_tarolasa_online","timestamp":"2019. január. 25. 12:03","title":"Ennyi volt: egy hónap és megszűnik a Facebook fotós alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9d407e-458b-443f-81a9-e47ef80d3204","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már egy rövid, de kiadós eső után is fenn állhat az aquaplaning (a kerekek felúszásának) veszélye. Olyan a jelenség, mintha jégen csúszna a kocsi, lényegében irányíthatatlanul.","shortLead":"Már egy rövid, de kiadós eső után is fenn állhat az aquaplaning (a kerekek felúszásának) veszélye. Olyan a jelenség...","id":"20190124_aquaplaning_porsche_911_biztonsagi_asszisztens","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca9d407e-458b-443f-81a9-e47ef80d3204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf5c4c2-027a-4e88-8887-41f6cf5bdf9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_aquaplaning_porsche_911_biztonsagi_asszisztens","timestamp":"2019. január. 25. 11:10","title":"Az aquaplaning az egyik leggonoszabb dolog az úton, úgy tűnik, van rá megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]