Nem, most nem arról lesz szó, hogy „gyere ki, ha mersz”. Bár az efféle virtuskodásnak a legrégebbi a hagyománya… Van sok jóval békésebb, már-már elfeledett mulatság is, amiben összemérik magukat a sörissza kocsmajárók.

A hazai szakirodalom a kocsmai játékok közül elsőre a biliárdot említi. Bizonyos Schmidt Péter kőbányai serfőző szeretett volna 1856-ban két biliárdasztalt felállítani Üllői úti sörkimérésében. Ebben azonban megakadályozták a város kávésai, mondván, a kávéházak a városi tanács kizárólagos engedélyével rendelkeznek biliárdasztalok felállítására. Akkoriban persze Pesten nem a ma oly divatos snookert vagy a poolt játszották, hanem a karambolt. Ebben a biliárd játékban nincsenek lyukak, a golyókat úgy kell mozgatni, hogy a lökött golyó mindkét másikkal ütközzön.

Nagy valószínűséggel a legrégebbi szórakoztató kocsmai időmulatás mégsem a biliárd, hanem a kockajáték. Ennek leírhatatlan sok változata akad, függően a dobált kockák, illetve a dobások számától, illetve az elérni kívánt eredménytől. A kockajáték tétre ment. Polgáribb változatában a következő kör ital fizetése dőlt el a játék során, de Balzactól tudjuk, hogy sokszor családi vagyonok is gazdát cseréltek egy-egy játszma végén. Ahogy ez gyakran előfordult a kártyacsatákat követően is.

Mert mit szépítsük, bizony a kocsmai játékok nem kizárólag csak vidám, sörözések melletti időtöltések, hanem tétre menő, súlyos anyagi következményekkel is járó „szórakozások” is lehettek. Gondoljunk csak arra, hogy legújabb kori – mára betiltott – „félkarú rablók” mennyi áldozatot szedtek a sörözőkben.

A kocsmai játékok felsorolásából természetesen nem maradhat ki a snóbli, vagy ahogy szívünk szerint neveznénk a dugás művészete. Nyilván nem ez az egyetlen pénzdugós játék a világon, de úgy tudjuk, hogy szabályai szerint csak magyar nyelvterületen játszák. Többen is snóblizhatnak, de az igazi a páros csata, amikor két gigász sörissza próbálja meg az ellenfelénél gyakrabban kitalálni, hogy hány pénzérme lapul is kettejük markában. Szolid játék, tétje többnyire az, hogy ki fizeti a következő kört, de rendszeres nyeréssel komoly tekintély is kivívható a kocsmajárók körében.

A csoportos kocsmai foglalatosságok közül az egyik legkedveltebb a csocsónak is nevezett asztali foci. Ezt nemre és korra való tekintettel nélkül bárki játszhatja, akinek jók a reflexei és laza a csuklója. A profik – hiszen van már Csocsó Szövetség és Országos Bajnokság is – játéka látványosabb, de amatőrként is remek szórakozás és remekül csúszik a meccs után a korsó sör.

Ha van olyan játék, amely bizonyosan kocsmában született az a rövid időn belül itthon is nagy népszerűségre szert tett darts. Kizárt, hogy nem egy kocsmáros volt a feltalálója, aki azért akasztott fel egy céltáblát angliai kocsmája falára, hogy a szórakozó sörisszák, minél több időt töltsenek a pubjában, és minél több sör fogyasszanak. Ha láttak már darts világbajnoki meccset a tévében, akkor minden bizonnyal egyetértenek, hogy a sör és a sport kapcsolata ebben a játékban csúcsosodik ki leginkább. Egyrészt a profi játékosok többsége, a világranglistán elfoglalt helyezésétől függetlenül, kifejezetten kocsmai figura – és sok közülük valóban valamelyik pubban kezdett el nyilakat dobálni, ahonnét sikereinek köszönhetően emelkedett ki, és vált sportemberré… A kiemelkedés kifejezést használni, a rangos versenyek pénzdíjait elnézve, egyáltalán nem túlzás.

A felsorolás persze közel sem teljes, és nem csak azért, mert kimaradtak olyan fontos játékok, mint a gyufapöckölés, a falusi kocsmák girbe-gurba terepsportja a teke, vagy az itthon kevésbé ismert francia nemzeti sport, a petanque, meg a kocsmai népszerűségéből sokat vesztett flipper. Nem esett szó, a sok kocsmában népszerű táblajátékokról, így a sakkról sem, de kimaradtak, az egyébként önálló cikket érdemlő kártyajátékok is, pedig az ulti „kontra” póker nemcsak korunk egyik generációs ellentéte, hanem magában hordozza „a magyar embernek, magyar-e a játéka” problematikáját is.

© Fülöp Máté

Nem véletlen hát, hogy a kocsmai játékokról lesz szó Ogre Bácsi Söregyetemén január 30-án este, az új szemeszter első előadásán, hiszen van bőven miről beszélni ebben az izgalmas, ám kellőképpen még nem dokumentált és kutatott témakörben. Sörkatedrára vele!

Ja, az egyetemi tanulmányok mellé társul a békésszentandrási főzde új söre, a fűszeres, sötét Russian Imperial Stout, a Rettegett Iván (9% alkoholfokkal!), de persze orosz pókerről szó sem eshet.