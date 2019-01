Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac4e8e9f-94e1-4d02-b726-776dce638fd0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Leépítések jöhetnek a Tescónál – írta a Magyar Idők, a cég válaszul írt egy közleményt arról, hogy boltbezárásokat nem terveznek.","shortLead":"Leépítések jöhetnek a Tescónál – írta a Magyar Idők, a cég válaszul írt egy közleményt arról, hogy boltbezárásokat nem...","id":"20190129_Valaszolt_a_Tesco_nem_akarnak_boltokat_bezarni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac4e8e9f-94e1-4d02-b726-776dce638fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff41660-3f16-4ef6-912b-335e1dc2b775","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Valaszolt_a_Tesco_nem_akarnak_boltokat_bezarni","timestamp":"2019. január. 29. 12:49","title":"Válaszolt a Tesco: nem akarnak boltokat bezárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gép Dubaj–Budapest-járata az utasok csomagjai nélkül jött vissza, a Fővárosi Kormányhivatal ezért eljárást indít. ","shortLead":"A gép Dubaj–Budapest-járata az utasok csomagjai nélkül jött vissza, a Fővárosi Kormányhivatal ezért eljárást indít. ","id":"20190128_Eljaras_indul_a_Wizz_Air_vasarnapi_poggyaszbalheja_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41ab061-1aa1-4d3c-8e7f-be3af889915c","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_Eljaras_indul_a_Wizz_Air_vasarnapi_poggyaszbalheja_miatt","timestamp":"2019. január. 28. 17:27","title":"Eljárás indul a Wizz Air vasárnapi poggyászbalhéja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e7520ee-0556-4d18-a0b6-82e854b95781","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Roska Botond olyan megoldáson dolgozik, amellyel újra látást adhat azok számára, akik genetikai szembetegségben szenvednek. ","shortLead":"Roska Botond olyan megoldáson dolgozik, amellyel újra látást adhat azok számára, akik genetikai szembetegségben...","id":"20190128_Orvosi_Nobeldijra_is_eselyes_lehet_egy_magyar_kutatoorvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e7520ee-0556-4d18-a0b6-82e854b95781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb842377-5571-4989-a961-e1e720e094e2","keywords":null,"link":"/elet/20190128_Orvosi_Nobeldijra_is_eselyes_lehet_egy_magyar_kutatoorvos","timestamp":"2019. január. 28. 21:05","title":"Orvosi Nobel-díjra is esélyes lehet egy magyar kutatóorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6cf1da-e06b-4e5e-839b-243aae8de411","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bocuse d'Or hivatalos Twitter-oldalára már felkerültek a fotók a versenyen készült ételekről. ","shortLead":"A Bocuse d'Or hivatalos Twitter-oldalára már felkerültek a fotók a versenyen készült ételekről. ","id":"20190129_Ime_ezt_talalta_a_magyar_csapat_a_Bocuse_dOron__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f6cf1da-e06b-4e5e-839b-243aae8de411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd505c4-eb8b-4330-aa99-028f11053a68","keywords":null,"link":"/elet/20190129_Ime_ezt_talalta_a_magyar_csapat_a_Bocuse_dOron__fotok","timestamp":"2019. január. 29. 14:10","title":"Íme ezt tálalta a magyar csapat a Bocuse d'Or-on – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8070ddd-496a-4339-8db0-662546eff9b8","c_author":"D. Bányász Gergő, Windisch Judit","category":"itthon","description":"Miközben a kormányoldali média sorra közli a leleplező vagy annak szánt felvételeket a Jobbik elnökéről, Gulyás Gergely miniszter az antiszemita vonalon egybemossa a baloldalt a Jobbikkal. A hirtelen jött összefogást ez eléggé megnehezítheti, a baloldali szavazókban ugyanis előjöhet a mélyen gyökerező elutasítás. ","shortLead":"Miközben a kormányoldali média sorra közli a leleplező vagy annak szánt felvételeket a Jobbik elnökéről, Gulyás Gergely...","id":"20190129_baloldal_jobbik_fidesz_osszefogas_antiszemita_rasszista_ellenzek_tuloratorveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8070ddd-496a-4339-8db0-662546eff9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00fbacbf-ab82-429f-952c-9358ca35bf1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_baloldal_jobbik_fidesz_osszefogas_antiszemita_rasszista_ellenzek_tuloratorveny","timestamp":"2019. január. 29. 06:30","title":"A Jobbikot trancsírozzák, de mindenkire fröccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19df78c-23eb-42c2-8c14-093b9da7f9d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden negyedik munkanélküli tartósan az, holott 72 ezer be nem töltött állás van az országban. Az RTL Klub Híradója azt is megállapítja, Kelet-Magyarországon jóval többen keresnek munkát, mint nyugaton.","shortLead":"Minden negyedik munkanélküli tartósan az, holott 72 ezer be nem töltött állás van az országban. Az RTL Klub Híradója...","id":"20190127_Munkanelkuliseg_szetszakadt_az_orszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c19df78c-23eb-42c2-8c14-093b9da7f9d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4490cbf1-1028-4d3a-9f2f-76b347a7c4d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190127_Munkanelkuliseg_szetszakadt_az_orszag","timestamp":"2019. január. 27. 19:50","title":"Munkanélküliség: szétszakadt az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16607d7a-9d97-4d39-83d3-08815a86056d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A műsora februárban indul. ","shortLead":"A műsora februárban indul. ","id":"20190128_Veiszer_Alinda_a_szlovak_kozmedianal_folytatja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16607d7a-9d97-4d39-83d3-08815a86056d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dae7860-4cf4-4256-95b5-f48344a3fb8b","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Veiszer_Alinda_a_szlovak_kozmedianal_folytatja","timestamp":"2019. január. 28. 17:32","title":"Veiszer Alinda a szlovák közmédiánál folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfa167e-ca2a-4064-bfda-3eb03cf89d78","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán márka heteken belül hazánkba érkező kompakt modellje egyrészt külcsínjével, másrészt kicsit benzines, kicsit dízel motorjával hívja fel magára a figyelmet.","shortLead":"A japán márka heteken belül hazánkba érkező kompakt modellje egyrészt külcsínjével, másrészt kicsit benzines, kicsit...","id":"20190129_hazankban_az_uj_mazda_3_mennyibe_kerul_es_mikor_erkezik_a_szemrevalo_golfrivalis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dfa167e-ca2a-4064-bfda-3eb03cf89d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98eddd4-32a6-41b1-bb3c-df5827a4282c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190129_hazankban_az_uj_mazda_3_mennyibe_kerul_es_mikor_erkezik_a_szemrevalo_golfrivalis","timestamp":"2019. január. 29. 15:21","title":"Hazánkban az új Mazda 3: mennyibe kerül, és mikor érkezik a szemrevaló Golf-rivális?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]