Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09484b88-9ea8-465d-b783-7d134b9d2175","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Összefogásról beszéltek.","shortLead":"Összefogásról beszéltek.","id":"20190202_Az_LMP_tarselnoke_is_ott_volt_a_Jobbik_kongresszusan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09484b88-9ea8-465d-b783-7d134b9d2175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51da49d7-d4d7-494e-b558-9bba7bffaf76","keywords":null,"link":"/itthon/20190202_Az_LMP_tarselnoke_is_ott_volt_a_Jobbik_kongresszusan","timestamp":"2019. február. 02. 20:59","title":"Az LMP társelnöke is ott volt a Jobbik kongresszusán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3881eea-1f92-4f5b-8cb6-4568d5083072","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rejtett kamerás felvételek buktatták le a vágóhidat, az állatok járni sem tudtak. ","shortLead":"Rejtett kamerás felvételek buktatták le a vágóhidat, az állatok járni sem tudtak. ","id":"20190201_Magyarorszagra_is_jutott_a_beteg_lengyel_marhak_husabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3881eea-1f92-4f5b-8cb6-4568d5083072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28332e38-65ea-4b26-a525-8ce0fbd7990b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Magyarorszagra_is_jutott_a_beteg_lengyel_marhak_husabol","timestamp":"2019. február. 01. 10:57","title":"Magyarországra is jutott a beteg lengyel marhák húsából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d344c8f5-d52c-4b36-be70-73ce9892fb86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fenti régi magyar közmondást erősíti, hogy a parlamenti képviselők többségének az idei nyilatkozatai alapján semmilyen saját tulajdonú járműve nincs. Akiknek van, ott is inkább a veterán vonal erősödik.","shortLead":"A fenti régi magyar közmondást erősíti, hogy a parlamenti képviselők többségének az idei nyilatkozatai alapján...","id":"20190201_autok_kepviselo_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d344c8f5-d52c-4b36-be70-73ce9892fb86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c9d45e3-bcf5-4bd1-a7be-924279238946","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_autok_kepviselo_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. február. 01. 11:25","title":"„Tudja, melyik a legjobb autó? A céges” – a vagyonnyilatkozatok alapján a képviselők is így gondolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koránt sem a gyorséttermek utánpótlását adják a romkocsmák homályában merengő bölcsészek, mutat rá az MTA a kutatóintézetek átalakításának tervét kommentálva, konkrét példákkal illusztrálva igazát.\r

\r

","shortLead":"Koránt sem a gyorséttermek utánpótlását adják a romkocsmák homályában merengő bölcsészek, mutat rá az MTA...","id":"20190201_A_human_tudomanyok_hasznarol_gyozkodi_a_kormanyt_az_MTA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca92678-3954-4008-abc7-05f66ee63ed7","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_A_human_tudomanyok_hasznarol_gyozkodi_a_kormanyt_az_MTA","timestamp":"2019. február. 01. 11:25","title":"A humán tudományok hasznáról győzködi a kormányt az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d46948-a92e-4e51-989e-33c82b6747c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset Debrecenben történt.","shortLead":"A baleset Debrecenben történt.","id":"20190202_Eletveszelyesen_megserult_egy_fanak_hajto_sofor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5d46948-a92e-4e51-989e-33c82b6747c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c960011-9a64-4a72-b80c-14b59f6f2796","keywords":null,"link":"/cegauto/20190202_Eletveszelyesen_megserult_egy_fanak_hajto_sofor","timestamp":"2019. február. 02. 11:12","title":"Életveszélyesen megsérült egy fának hajtó sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09106de7-458d-4447-a781-1a3884af3376","c_author":"Schein Gábor","category":"velemeny","description":"Viszontválasz Gerő Andrásnak Füst Milán ügyében.","shortLead":"Viszontválasz Gerő Andrásnak Füst Milán ügyében.","id":"20190202_szellemi_zullottsegrol_gero_fust_milan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09106de7-458d-4447-a781-1a3884af3376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2f06b3-324c-4f92-a6d9-ae8293714d7f","keywords":null,"link":"/velemeny/20190202_szellemi_zullottsegrol_gero_fust_milan","timestamp":"2019. február. 02. 09:45","title":"A szellemi züllöttségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0236e505-b7a2-4c6c-b883-cb4027b0749d","c_author":"Balavány György","category":"velemeny","description":"A véleményt kell a tényekhez igazítani, nem pedig fordítva, mint az a köztévé elhíresült \"meleggyógyítós\" műsorában történt. Vélemény.","shortLead":"A véleményt kell a tényekhez igazítani, nem pedig fordítva, mint az a köztévé elhíresült \"meleggyógyítós\" műsorában...","id":"201905_tiz_teny_meleggyogyaszoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0236e505-b7a2-4c6c-b883-cb4027b0749d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd913b9-ccb5-4998-ae59-28282d7d6130","keywords":null,"link":"/velemeny/201905_tiz_teny_meleggyogyaszoknak","timestamp":"2019. február. 02. 08:30","title":"Balavány György: Tíz tény meleggyógyászoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12bb6ff4-b304-4587-8057-c47163187978","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az IL-18-as sajnos elég rossz állapotban van.","shortLead":"Az IL-18-as sajnos elég rossz állapotban van.","id":"20190202_Legendas_Malevgepet_lehet_most_megvenni_par_millioert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12bb6ff4-b304-4587-8057-c47163187978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8968c08e-ef8c-4742-8e2f-050fc4ff9467","keywords":null,"link":"/cegauto/20190202_Legendas_Malevgepet_lehet_most_megvenni_par_millioert","timestamp":"2019. február. 02. 09:10","title":"Legendás Malév-gépet lehet most megvenni pár millióért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]