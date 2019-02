Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga István egykori fideszes országgyűlési képviselő Élet és Irodalmat járat, Magyar Narancsot olvas, és a napot Népszavával kezdi. Ő a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány kuratóriumi elnöke.","shortLead":"Varga István egykori fideszes országgyűlési képviselő Élet és Irodalmat járat, Magyar Narancsot olvas, és a napot...","id":"20190204_A_kormanyhu_mediaholding_vezetoje_szerint_a_konzervativ_oldalnak_nincs_komoly_ujsagja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd47a88d-4545-4c8d-9bc6-5dd53b012dad","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_A_kormanyhu_mediaholding_vezetoje_szerint_a_konzervativ_oldalnak_nincs_komoly_ujsagja","timestamp":"2019. február. 04. 15:28","title":"A kormányhű médiaholding vezetője szerint a konzervatív oldalnak nincs komoly újságja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae98a3c3-bd4d-4219-ad1c-7933a90ba679","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamar elfogták a férfit, aki késsel támadt egy troli vezetőjére.","shortLead":"Hamar elfogták a férfit, aki késsel támadt egy troli vezetőjére.","id":"20190204_Megszurta_a_sofort_mert_nem_cigizhetett_reszegen_a_trolin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae98a3c3-bd4d-4219-ad1c-7933a90ba679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20948c76-d9e4-4129-a520-d6981a1f38f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Megszurta_a_sofort_mert_nem_cigizhetett_reszegen_a_trolin","timestamp":"2019. február. 04. 09:46","title":"Megszúrta a sofőrt, mert nem cigizhetett részegen a trolin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d29e524-8141-4e33-9800-759a738655fe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A lángokat reggel fél 7 előtt sikerült csak megfékezni. Felmerült, hogy egy ottlakó nő szándékos gyújtogatása okozhatta a tüzet, őrizetbe is vették.","shortLead":"A lángokat reggel fél 7 előtt sikerült csak megfékezni. Felmerült, hogy egy ottlakó nő szándékos gyújtogatása okozhatta...","id":"20190205_Tuz_van_egy_parizsi_epuletben_mar_legalabb_heten_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d29e524-8141-4e33-9800-759a738655fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0dd87b-4ec2-4b49-bd76-49219c4da5c8","keywords":null,"link":"/vilag/20190205_Tuz_van_egy_parizsi_epuletben_mar_legalabb_heten_meghaltak","timestamp":"2019. február. 05. 05:33","title":"Nyolcan meghaltak egy kigyulladt párizsi lakóházban, gyújtogatásra gyanakodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de9c9e3b-d6b5-4b67-af01-fc3d47ce4c04","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály pénzügyminiszter szerint a magyar gazdaság idei növekedése is nagyobb lehet a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) által vártnál, ugyanakkor úgy látja, hogy Magyarországon is érdemes a világgazdasági lendület visszaesésére felkészülni, erre gazdaságvédelmi programot alakíthat ki a kormány tavasszal.","shortLead":"Varga Mihály pénzügyminiszter szerint a magyar gazdaság idei növekedése is nagyobb lehet a Gazdasági Együttműködési és...","id":"20190203_Gazdasagvedelmi_programmal_keszul_a_kormany_a_gazdasag_visszaesesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de9c9e3b-d6b5-4b67-af01-fc3d47ce4c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0039978-d2ce-4157-a687-e0efcc665066","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190203_Gazdasagvedelmi_programmal_keszul_a_kormany_a_gazdasag_visszaesesere","timestamp":"2019. február. 03. 17:09","title":"Gazdaságvédelmi programmal készül a kormány a gazdaság visszaesésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3c717d1-064e-4eec-82ed-cf6bfc5fcf9b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az ügyészség tizenhárom vádlottra végrehajtandó szabadságvesztést kért, és két vádlott felmentését kezdeményezte.","shortLead":"Az ügyészség tizenhárom vádlottra végrehajtandó szabadságvesztést kért, és két vádlott felmentését kezdeményezte.","id":"20190204_Ma_meglehet_az_elsofoku_itelet_a_vorosiszapperben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3c717d1-064e-4eec-82ed-cf6bfc5fcf9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78283dc8-e5fd-4618-8938-d7d34f84c424","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_Ma_meglehet_az_elsofoku_itelet_a_vorosiszapperben","timestamp":"2019. február. 04. 05:48","title":"Ma meglehet az elsőfokú ítélet a vörösiszapperben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e736d42-f94c-4802-a8ac-9d5bcc90650a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába tiltották be, Nepál egyes részein még mindig él a szokás, hogy a menstruáló nőket kiközösítik. Ennek nem egyszer tragikus következményei lehetnek.","shortLead":"Hiába tiltották be, Nepál egyes részein még mindig él a szokás, hogy a menstruáló nőket kiközösítik. Ennek nem egyszer...","id":"20190204_Megfulladt_egy_no_akit_kikozositettek_mert_menstrualt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e736d42-f94c-4802-a8ac-9d5bcc90650a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e247808-7289-45b2-9a5c-518276722aea","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Megfulladt_egy_no_akit_kikozositettek_mert_menstrualt","timestamp":"2019. február. 04. 13:15","title":"Megfulladt egy nő, akit kiközösítettek, mert menstruált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belügyminiszter ma sem oldotta meg a rejtélyt, hogy ki biztosíthatja a képviselők bejutását a közintézményekbe, ha nem engedik be őket. ","shortLead":"A belügyminiszter ma sem oldotta meg a rejtélyt, hogy ki biztosíthatja a képviselők bejutását a közintézményekbe, ha...","id":"20190204_Kepviselok_az_MTVAban_Hadhazy_megint_lepattant_Pinterrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd65e1ee-3803-4131-a951-241b5ce5c7bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Kepviselok_az_MTVAban_Hadhazy_megint_lepattant_Pinterrol","timestamp":"2019. február. 04. 15:53","title":"Képviselők az MTVA-ban: Hadházy megint lepattant Pintérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0889bf-9c88-4bd7-b43f-de319e364b07","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Három-három névre szűkült a lista, akik közül kikerül 2018 legjobb női, illetve férfi sportolója.","shortLead":"Három-három névre szűkült a lista, akik közül kikerül 2018 legjobb női, illetve férfi sportolója.","id":"20190204_Kihirdettek_kik_lehetnek_az_ev_sportoloi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e0889bf-9c88-4bd7-b43f-de319e364b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48cc51bf-cadb-40ce-95aa-8d190a9cc4b7","keywords":null,"link":"/sport/20190204_Kihirdettek_kik_lehetnek_az_ev_sportoloi","timestamp":"2019. február. 04. 12:21","title":"Kihirdették, kik lehetnek az év sportolói – ön kire szavazna?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]