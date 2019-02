Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd04bcf5-429e-4a62-af88-26fc0bf36139","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miért is ne használná táskaként a papucsát?","shortLead":"Miért is ne használná táskaként a papucsát?","id":"20190205_Itt_a_Crocstaska_es_sosem_hihetjuk_azt_hogy_mar_mindent_lattunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd04bcf5-429e-4a62-af88-26fc0bf36139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc429faa-7709-4383-a6f7-fefe64b6f93e","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Itt_a_Crocstaska_es_sosem_hihetjuk_azt_hogy_mar_mindent_lattunk","timestamp":"2019. február. 05. 09:08","title":"Itt a Crocs táska, és sosem hihetjük azt, hogy már mindent láttunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823eb357-950e-45fc-af8e-a7ea9f144f27","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A derűlátás nem mindig hoz sikert, ha pénzügyekről van szó.","shortLead":"A derűlátás nem mindig hoz sikert, ha pénzügyekről van szó.","id":"20190205_A_pesszimistak_jobb_vallalkozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=823eb357-950e-45fc-af8e-a7ea9f144f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c22f892-93e4-4e7d-b041-a4ab4db02ac4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190205_A_pesszimistak_jobb_vallalkozok","timestamp":"2019. február. 05. 12:15","title":"Pesszimista? Vállalkozzon nyugodtan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy egészségbiztosítási pályázatban vázolták föl, hány alkalmazottra kötnék meg a csomagot évente.","shortLead":"Egy egészségbiztosítási pályázatban vázolták föl, hány alkalmazottra kötnék meg a csomagot évente.","id":"20190204_Kiderult_hanyan_fognak_a_paksi_eromuben_dolgozni_2022ig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b939ec-7c0e-448e-91dd-7ce86165d51f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_Kiderult_hanyan_fognak_a_paksi_eromuben_dolgozni_2022ig","timestamp":"2019. február. 04. 14:38","title":"Kiderült, hányan fognak a paksi erőműben dolgozni 2022-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a26a22a-9383-4488-a187-55376466ab3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új videóval bővült az Apple „Shot on iPhone” gyűjteménye. a háromperces klip a csendes-óceáni Szaomába kalauzol el, egy sportoló mindennapjain keresztül mutatva be a lélegzetelállító környezetet.","shortLead":"Új videóval bővült az Apple „Shot on iPhone” gyűjteménye. a háromperces klip a csendes-óceáni Szaomába kalauzol el...","id":"20190204_ujabb_shot_on_iphone_video_szaoma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a26a22a-9383-4488-a187-55376466ab3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479388e3-8f89-4b1b-8531-b1b13f1e26d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_ujabb_shot_on_iphone_video_szaoma","timestamp":"2019. február. 04. 21:03","title":"Meggyőzni a hezitálókat: újabb videóval mutatja az Apple, mire képes az iPhone Xs kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06020af-5151-4137-8e7b-248386aa886c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jégmennyiség teljes elolvadása 1,5 méterrel növelné a globális tengerszintet.

","shortLead":"A jégmennyiség teljes elolvadása 1,5 méterrel növelné a globális tengerszintet.

","id":"20190204_A_Himalaja_jegenek_egyharmada_is_eltunhet_nehany_evtizeden_belul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b06020af-5151-4137-8e7b-248386aa886c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9baa3d6-f0e4-4f05-8318-8acdaa52a772","keywords":null,"link":"/vilag/20190204_A_Himalaja_jegenek_egyharmada_is_eltunhet_nehany_evtizeden_belul","timestamp":"2019. február. 04. 18:22","title":"A Himalája jegének egyharmada is eltűnhet néhány évtizeden belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36b234f-a9b5-4bb4-803c-eb4291d38301","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábban jótékonykodó bajai lángosost fenyegették meg a címben idézett tartalmú névtelen levéllel, miután bejelentette, elindulna a Fidesszel szemben a helyi önkormányzati választáson.","shortLead":"A korábban jótékonykodó bajai lángosost fenyegették meg a címben idézett tartalmú névtelen levéllel, miután...","id":"20190205_Vagy_abbahagyod_a_Fidesz_tamadasat_vagy_mindenki_megtudja_hogy_homoszexualis_vagy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b36b234f-a9b5-4bb4-803c-eb4291d38301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e02497a-f53e-4bb1-aa04-8ab95b76ed80","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Vagy_abbahagyod_a_Fidesz_tamadasat_vagy_mindenki_megtudja_hogy_homoszexualis_vagy","timestamp":"2019. február. 05. 06:14","title":"\"Vagy abbahagyod a Fidesz támadását, vagy mindenki megtudja, hogy homoszexuális vagy\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b782b3c3-82c0-489a-88e0-1d414ca22108","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTI csak annyit közölt, hogy Varga István bejelentette lemondását. ","shortLead":"Az MTI csak annyit közölt, hogy Varga István bejelentette lemondását. ","id":"20190204_Le_is_mondott_a_kormanyhu_medaholding_vezetoje_miutan_elmondta_hogy_ellenzeki_lapokat_olvas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b782b3c3-82c0-489a-88e0-1d414ca22108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d24f1d-e92f-4b1e-a3d3-8827c8d544f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Le_is_mondott_a_kormanyhu_medaholding_vezetoje_miutan_elmondta_hogy_ellenzeki_lapokat_olvas","timestamp":"2019. február. 04. 20:38","title":"Le is mondott a kormányhű médaholding vezetője, miután bevallotta, hogy ellenzéki lapokat olvas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad5718-0c6d-40c4-b689-84363f64bb59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú nem ismerte el a bűnösségét az előkészítő tárgyaláson. ","shortLead":"A fiú nem ismerte el a bűnösségét az előkészítő tárgyaláson. ","id":"20190204_14_ev_fegyhazat_kertek_a_fiura_aki_vizaknaba_dobta_az_eszmeletlen_tinilanyt_Borsodnadasdon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fad5718-0c6d-40c4-b689-84363f64bb59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1963e6c9-27d7-4c5d-870a-973f88740608","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_14_ev_fegyhazat_kertek_a_fiura_aki_vizaknaba_dobta_az_eszmeletlen_tinilanyt_Borsodnadasdon","timestamp":"2019. február. 04. 17:18","title":"14 év fegyházat kértek a fiúra, aki vízaknába dobta az eszméletlen tinilányt Borsodnádasdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]