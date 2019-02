Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2d944fb-c098-4bc1-a7a0-ac65c776efb4","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A 2008-as világválság sokakat ösztönzött arra, hogy alternatívát keressenek a bankok által működtetett pénzügyi rendszerre. A digitális transzformációnak köszönhetően ígéretes újítások láttak napvilágot, amelyek alapjaiban kérdőjelezik meg a banki dogmákat. Ezek közül mutatunk be két izgalmas példát.","shortLead":"A 2008-as világválság sokakat ösztönzött arra, hogy alternatívát keressenek a bankok által működtetett pénzügyi...","id":"20190207_Unja_a_hovegi_sakkozast_a_szamlakkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2d944fb-c098-4bc1-a7a0-ac65c776efb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ff309f-4a4c-42f0-b89f-727ab7b7e575","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190207_Unja_a_hovegi_sakkozast_a_szamlakkal","timestamp":"2019. február. 07. 13:15","title":"Unja a hóvégi sakkozást a számlákkal? Ez talán önnek is segíthet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d0401b-28a3-4cb3-9350-d405d395d83f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Aleksander Ceferin felszólalt korábban az európai topklubok által forszírozott szuperliga ellen.\r

\r

","shortLead":"Aleksander Ceferin felszólalt korábban az európai topklubok által forszírozott szuperliga ellen.\r

\r

","id":"20190207_Ujravalasztottak_az_UEFA_alelnoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92d0401b-28a3-4cb3-9350-d405d395d83f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285409e4-2b1b-4c44-8dd0-50c2e294a1c5","keywords":null,"link":"/sport/20190207_Ujravalasztottak_az_UEFA_alelnoket","timestamp":"2019. február. 07. 12:18","title":"Újraválasztották az UEFA elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b40470-268c-4fb2-a2cf-dd5ac4f7c6fe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezen aztán a nem keresztény szülők felháborodtak.","shortLead":"Ezen aztán a nem keresztény szülők felháborodtak.","id":"20190208_A_kereszteny_szulok_megfurtak_igy_nem_mutat_be_egy_evoluciorol_szolo_darabot_egy_brit_iskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94b40470-268c-4fb2-a2cf-dd5ac4f7c6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01249b2-6c00-408c-b16f-472522d5129a","keywords":null,"link":"/elet/20190208_A_kereszteny_szulok_megfurtak_igy_nem_mutat_be_egy_evoluciorol_szolo_darabot_egy_brit_iskola","timestamp":"2019. február. 08. 14:04","title":"A keresztény szülők megfúrták, így nem mutat be egy evolúcióról szóló darabot egy brit iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az újabb főpolgármester-választásról, a BKK-ról, az elektronikus jegyrendszerről, valamint a lemondott Air Race-ről is beszélt a Magyar Nemzetnek adott interjújában Tarlós István, aki úgy véli: többet tud nyújtani a városnak azzal, ha marad, mintha távozna a politikából. ","shortLead":"Az újabb főpolgármester-választásról, a BKK-ról, az elektronikus jegyrendszerről, valamint a lemondott Air Race-ről is...","id":"20190208_Tarlos_Mar_nem_karriert_epitek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b106c37b-c1fe-4ec3-931c-9825fabc5d7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Tarlos_Mar_nem_karriert_epitek","timestamp":"2019. február. 08. 07:08","title":"Tarlós: Már nem karriert építek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szexi szelfiket szerzett az Enquirer, de Bezos úgy döntött, nem neki lesz ez ciki végül.","shortLead":"Szexi szelfiket szerzett az Enquirer, de Bezos úgy döntött, nem neki lesz ez ciki végül.","id":"20190208_Megzsarolta_a_vilag_leggazdagabb_emberet_egy_bulvarlap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37d591e-a89e-4738-9107-4b36f2eb3387","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Megzsarolta_a_vilag_leggazdagabb_emberet_egy_bulvarlap","timestamp":"2019. február. 08. 10:53","title":"Megzsarolta a világ leggazdagabb emberét egy bulvárlap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d397ede1-a5a1-4e89-8a64-91980066e5c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója a Twitteren közölte, hogy Mike Pompeo Budapestre érkezik.","shortLead":"Az amerikai elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója a Twitteren közölte, hogy Mike Pompeo Budapestre érkezik.","id":"20190206_Megerositettek_hogy_Trump_kulugyminisztere_Magyarorszagra_latogat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d397ede1-a5a1-4e89-8a64-91980066e5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0190fd-9de8-488d-bb86-204a352c8e96","keywords":null,"link":"/vilag/20190206_Megerositettek_hogy_Trump_kulugyminisztere_Magyarorszagra_latogat","timestamp":"2019. február. 06. 23:05","title":"Megerősítették, hogy Trump külügyminisztere Magyarországra látogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400587a1-d302-4389-9a8f-ce807af87b0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyereknek nem esett baja.","shortLead":"A gyereknek nem esett baja.","id":"20190207_vonaton_hagyott_csecsemo_amerika_cleveland","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=400587a1-d302-4389-9a8f-ce807af87b0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821c4429-4589-403a-b6a6-b291462747b7","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_vonaton_hagyott_csecsemo_amerika_cleveland","timestamp":"2019. február. 07. 10:15","title":"Leszállt cigizni, a vonat meg elindult, benne a kisbabájával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7ef1b1-b52e-4e42-80e3-7bc6230beb0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártó tisztában van azzal, hogy nincs mindenkinek több millió eurója egy új sportkocsira. Így a legújabb modell \"csak\" 1 millió euróba fog kerülni.","shortLead":"A gyártó tisztában van azzal, hogy nincs mindenkinek több millió eurója egy új sportkocsira. Így a legújabb modell...","id":"20190207_a_beleposzintu_olcso_auto_ami_meg_igy_is_320_millio_forintba_kerul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d7ef1b1-b52e-4e42-80e3-7bc6230beb0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"898a6717-d3a1-4643-94fb-b66ad89c74fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_a_beleposzintu_olcso_auto_ami_meg_igy_is_320_millio_forintba_kerul","timestamp":"2019. február. 07. 13:21","title":"A belépőszintű olcsó autó, ami még így is 320 millió forintba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]