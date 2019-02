Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e52fc593-7dba-428f-b10e-c01dbf15ca39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre harminc napra kerül rács mögé az amatőr zsírleszívó.","shortLead":"Egyelőre harminc napra kerül rács mögé az amatőr zsírleszívó.","id":"20190208_Elozetesbe_kerult_az_olasz_alsebesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e52fc593-7dba-428f-b10e-c01dbf15ca39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d51315-c672-436d-9046-60e6668beb4b","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Elozetesbe_kerult_az_olasz_alsebesz","timestamp":"2019. február. 08. 09:24","title":"Előzetesbe került az olasz álsebész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51ab7c6c-b1c3-47f1-8713-1251947b133e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"59 új emoji bevezetését jelentette be a Unicode konzorcium. Egy vércsepp és vakvezető kutya is szerepelnek az új képek között. ","shortLead":"59 új emoji bevezetését jelentette be a Unicode konzorcium. Egy vércsepp és vakvezető kutya is szerepelnek az új képek...","id":"20190207_Ha_tudatni_akarja_a_vilaggal_hogy_eppen_menstrual_ezt_az_emojit_hasznalja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51ab7c6c-b1c3-47f1-8713-1251947b133e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79c0537-8642-4edf-a8c7-19cc3f056c5e","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Ha_tudatni_akarja_a_vilaggal_hogy_eppen_menstrual_ezt_az_emojit_hasznalja","timestamp":"2019. február. 07. 14:42","title":"Ha tudatni akarja a világgal, hogy éppen menstruál, ezt az emojit használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759b4cce-5d06-49c8-ab02-ebd1cdbdaa70","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok egyelőre vizsgálják, hogy tényleg HIV-vírussal fertőződött-e a kérdéses készítmény, de egyelőre nem mutatták ki a vírust. ","shortLead":"A hatóságok egyelőre vizsgálják, hogy tényleg HIV-vírussal fertőződött-e a kérdéses készítmény, de egyelőre nem...","id":"20190207_HIVvirussal_fertozott_gyogyszert_talalhattak_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=759b4cce-5d06-49c8-ab02-ebd1cdbdaa70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16812023-ef79-4519-824f-a565776c2462","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_HIVvirussal_fertozott_gyogyszert_talalhattak_Kinaban","timestamp":"2019. február. 07. 15:07","title":"HIV-vírussal fertőzött gyógyszert találhattak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400587a1-d302-4389-9a8f-ce807af87b0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyereknek nem esett baja.","shortLead":"A gyereknek nem esett baja.","id":"20190207_vonaton_hagyott_csecsemo_amerika_cleveland","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=400587a1-d302-4389-9a8f-ce807af87b0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821c4429-4589-403a-b6a6-b291462747b7","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_vonaton_hagyott_csecsemo_amerika_cleveland","timestamp":"2019. február. 07. 10:15","title":"Leszállt cigizni, a vonat meg elindult, benne a kisbabájával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6394b60-f48b-4c66-987c-4c3cda11b7d7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A heves esőzések miatt több út víz alá került. Máshol a kidőlt fák miatt nem lehet közlekedni. ","shortLead":"A heves esőzések miatt több út víz alá került. Máshol a kidőlt fák miatt nem lehet közlekedni. ","id":"20190207_Egy_honapnyi_eso_hullott_le_Rio_de_Janeirora_ket_ora_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6394b60-f48b-4c66-987c-4c3cda11b7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b9f622-9f9a-4934-8a01-91180ea39958","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Egy_honapnyi_eso_hullott_le_Rio_de_Janeirora_ket_ora_alatt","timestamp":"2019. február. 07. 20:45","title":"Egy hónapnyi eső hullott le Rio de Janeiróra két óra alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799e72cd-dbc2-4331-93fa-11a01cb582e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Miniszterelnökség helyettes államtitkára hosszú levélben részletezte, hogy milyen szörnyűek az állapotok a budapesti reptéren, miközben ez a kontinens egyik legjövedelmezőbb reptere. ","shortLead":"A Miniszterelnökség helyettes államtitkára hosszú levélben részletezte, hogy milyen szörnyűek az állapotok a budapesti...","id":"20190207_Badogvaros_karam_kosz__kiborult_a_ferihegyi_allapotoktol_a_helyettes_allamtitkar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=799e72cd-dbc2-4331-93fa-11a01cb582e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffccea0-3540-4127-be39-109dd797ab83","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Badogvaros_karam_kosz__kiborult_a_ferihegyi_allapotoktol_a_helyettes_allamtitkar","timestamp":"2019. február. 07. 16:35","title":"Bádogváros, karám, kosz – kiborult a ferihegyi állapotoktól a helyettes államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67fbc1f0-5f23-4ec7-9784-6f7188f107bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Európai turnéja is csúszik.","shortLead":"Európai turnéja is csúszik.","id":"20190207_Korhazba_kerult_Ozzy_Osbourne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67fbc1f0-5f23-4ec7-9784-6f7188f107bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ca04c4-348b-415a-bc7c-28b7c4bd31d8","keywords":null,"link":"/kultura/20190207_Korhazba_kerult_Ozzy_Osbourne","timestamp":"2019. február. 07. 10:37","title":"Kórházba került Ozzy Osbourne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59dbcec4-b83d-4dca-8ace-e0528b9dde53","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Mély csalódottságának\" adott hangot Matthew Whitaker amerikai ügyvezető igazságügyi miniszter szerdán, amiért Németország Törökországnak adott ki egy terroristát, aki amerikaiakra támadt, és aki ellen eljárás indult az Egyesült Államokban.\r

","shortLead":"\"Mély csalódottságának\" adott hangot Matthew Whitaker amerikai ügyvezető igazságügyi miniszter szerdán, amiért...","id":"20190207_berlin_nemetorszag_kiadatas_torokorszag_egyesult_allamok_terrorista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59dbcec4-b83d-4dca-8ace-e0528b9dde53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f3ba4b-2d66-4195-93f4-1b8a94537e01","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_berlin_nemetorszag_kiadatas_torokorszag_egyesult_allamok_terrorista","timestamp":"2019. február. 07. 06:21","title":"Budapest után Berlinben is csalódnia kellett Washingtonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]