[{"available":true,"c_guid":"0e76831d-ce8d-4bb1-b05f-8a822d2f7aed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő ma este mond évadnyitó beszédet Balatonalmádiban. ","shortLead":"A kormányfő ma este mond évadnyitó beszédet Balatonalmádiban. ","id":"20190213_Erkeznek_a_miniszterek_a_Fidesz_balatoni_frakcioulesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e76831d-ce8d-4bb1-b05f-8a822d2f7aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59dd1a3d-72e3-4d9a-b7a7-9be75a02efa7","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Erkeznek_a_miniszterek_a_Fidesz_balatoni_frakcioulesere","timestamp":"2019. február. 13. 17:29","title":"Miniszterei után Orbán Viktor is megérkezett a Fidesz frakcióülésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bizonyítható tények helyett feltételezések alapján történő döntések veszélyeire hívja fel a figyelmet Wu Biqiang, a Huawei Technologies Hungary Kft. vezetője.","shortLead":"A bizonyítható tények helyett feltételezések alapján történő döntések veszélyeire hívja fel a figyelmet Wu Biqiang...","id":"20190212_huawei_magyarorszag_wu_biqiang_mike_pompeo_reakcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0062dcf0-849f-44fb-babd-bf9aa5e0e591","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_huawei_magyarorszag_wu_biqiang_mike_pompeo_reakcio","timestamp":"2019. február. 12. 15:03","title":"Megszólalt a magyar Huawei: ki fog pukkadni az amerikai vádlufi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80439bcf-5fa2-4000-a2aa-d38c66d07238","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"16 ingatlant is megkap a Corvinus Egyetemet működtető alapítvány, de a működést Mol- és Richter-részvények osztalékából kell kigazdálkodniuk.","shortLead":"16 ingatlant is megkap a Corvinus Egyetemet működtető alapítvány, de a működést Mol- és Richter-részvények osztalékából...","id":"20190213_Benyujtottak_a_Corvinus_atalakitasarol_szolo_torvenyjavaslatokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80439bcf-5fa2-4000-a2aa-d38c66d07238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473738ef-a84f-4b0b-b6a8-c44809786ea4","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_Benyujtottak_a_Corvinus_atalakitasarol_szolo_torvenyjavaslatokat","timestamp":"2019. február. 13. 16:29","title":"Benyújtották a Corvinus átalakításáról szóló törvényjavaslatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e687eb-45e7-4d8a-9ace-2a58bac7cf9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lengyel-magyar ebben is szellemi rokon, de miért?","shortLead":"Lengyel-magyar ebben is szellemi rokon, de miért?","id":"20190212_auto_rongalas_kulcs_fenyezes_karcolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54e687eb-45e7-4d8a-9ace-2a58bac7cf9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed5ae58-2790-46b9-815d-48b32da94257","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_auto_rongalas_kulcs_fenyezes_karcolas","timestamp":"2019. február. 13. 04:08","title":"Máshol is vannak gonosz autókarcolós nénik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14dd55b4-6b0f-43a4-827c-b4195a7a4b32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ITM örül az MTA tárgyalási hajlandóságának, és már a héten asztalhoz ülne.\r

