[{"available":true,"c_guid":"3c439799-d360-49ae-8b2c-458e8517e70d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarország ugyan nem veszített uniós pénzt, ám Tiborcz István volt cégét hazai forrásból fizethették ki.","shortLead":"Magyarország ugyan nem veszített uniós pénzt, ám Tiborcz István volt cégét hazai forrásból fizethették ki.","id":"20190213_Nem_cafolja_a_kormany_hogy_az_adofizetok_alltak_az_Eliosszamlakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c439799-d360-49ae-8b2c-458e8517e70d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a78266-1943-4b01-80f9-148f9cce1e8a","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_Nem_cafolja_a_kormany_hogy_az_adofizetok_alltak_az_Eliosszamlakat","timestamp":"2019. február. 13. 14:40","title":"Nem cáfolja a kormány, hogy az adófizetők állták az Elios-számlákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európa Tanács vonatkozó testülete előrelépést állapított meg a pénzmosás elleni harccal kapcsolatosan, és átsorolta Magyarországot egy magasabb kategóriába. Ugyanakkor további vizsgálatok várhatóak.\r

","shortLead":"Az Európa Tanács vonatkozó testülete előrelépést állapított meg a pénzmosás elleni harccal kapcsolatosan, és átsorolta...","id":"20190214_Penzmosas_javult_Magyarorszag_megitelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e0a543-c0aa-43fc-86df-6c4a9b8a3827","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190214_Penzmosas_javult_Magyarorszag_megitelese","timestamp":"2019. február. 14. 10:49","title":"Pénzmosás: javult Magyarország megítélése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben Székely László a legfőbb ügyészhez, az illetékes megyei kormányhivatalhoz és az otthon kuratóriumi elnökéhez fordult.","shortLead":"Az ügyben Székely László a legfőbb ügyészhez, az illetékes megyei kormányhivatalhoz és az otthon kuratóriumi elnökéhez...","id":"20190213_nyugdijasotthon_ajbh_ombudsman_legfobb_ugyesz_kormanyhivatal_kuratorium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d9f2e8-0223-4344-866c-d872c1c533c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_nyugdijasotthon_ajbh_ombudsman_legfobb_ugyesz_kormanyhivatal_kuratorium","timestamp":"2019. február. 13. 14:43","title":"Többeket kiraktak egy nyugdíjasotthonból, mert szóba álltak az ombudsman munkatársaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0f48a3-f820-492e-ba26-94ec37850606","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Keménynek kell lenni, ha kemény az élet?","shortLead":"Keménynek kell lenni, ha kemény az élet?","id":"20190213_autos_video_parkolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b0f48a3-f820-492e-ba26-94ec37850606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc567803-d86a-45a6-ae62-22f0a589dc58","keywords":null,"link":"/cegauto/20190213_autos_video_parkolas","timestamp":"2019. február. 14. 04:04","title":"Komoly parkolási vendetta, simán eltolta a mögé parkoló autóst – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac05991b-7f1c-4874-806a-803d557b4f44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mit szólna, ha a kiválasztott cipőt otthonában, még a vásárlás előtt felpróbálhatná? Egy startup épp erre a célra...","id":"20190213_kiterjesztett_valosag_wanna_kick_cipo_probalas_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac05991b-7f1c-4874-806a-803d557b4f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38705b6-5f2d-4197-a39e-938552d78c82","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_kiterjesztett_valosag_wanna_kick_cipo_probalas_vasarlas","timestamp":"2019. február. 13. 17:03","title":"El sem kell mennie a boltba, a telefonjával is felpróbálhatja a cipőt, amit kinézett magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4025e30e-6531-49df-8027-98f81062f93e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutya nem elkergette, inkább játszott a kerítéshez közel lépő férfiakkal, akik aztán vitték is. ","id":"20190214_Keritesen_atemelve_loptak_el_Lordot_a_szelid_labradorkolykot_Romaniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4025e30e-6531-49df-8027-98f81062f93e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90371eec-2dae-4577-938f-f8d6e2fd21db","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Keritesen_atemelve_loptak_el_Lordot_a_szelid_labradorkolykot_Romaniaban","timestamp":"2019. február. 14. 18:09","title":"Kerítésen átemelve lopták el Lordot, a szelíd labradorkölyköt Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db685fb-6899-4359-9c79-1ac303b8b1f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hibrid hajtásláncú Green Editionnek az alapfelszereltsége és az ára is igen korrektnek tűnik.","shortLead":"A hibrid hajtásláncú Green Editionnek az alapfelszereltsége és az ára is igen korrektnek tűnik.","id":"20190214_nyomott_arral_hodit_az_uj_zold_rendszamos_5os_bmw","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1db685fb-6899-4359-9c79-1ac303b8b1f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34414de1-880f-48f4-bcc7-6088c9006944","keywords":null,"link":"/cegauto/20190214_nyomott_arral_hodit_az_uj_zold_rendszamos_5os_bmw","timestamp":"2019. február. 14. 13:21","title":"Nyomott árral hódít a zöld rendszámos új 5-ös BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669ee7e4-ea88-4607-9f56-d595325b5683","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Miért lesz ideges az ember, ha a szomszédja kutyája ugat? Vannak-e csoportok, akiket másoknál sokkal jobban idegesít az ugatás? Erre keresték a választ az ELTE kutatói.","shortLead":"Miért lesz ideges az ember, ha a szomszédja kutyája ugat? Vannak-e csoportok, akiket másoknál sokkal jobban idegesít...","id":"20190213_A_fiatal_ferfiakat_idegesiti_legjobban_ha_egy_kutya_ugat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=669ee7e4-ea88-4607-9f56-d595325b5683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"727edcb7-b99a-4cc1-a26f-5f844c183e59","keywords":null,"link":"/elet/20190213_A_fiatal_ferfiakat_idegesiti_legjobban_ha_egy_kutya_ugat","timestamp":"2019. február. 13. 17:32","title":"A fiatal férfiakat idegesíti legjobban, ha egy kutya ugat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]