[{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft csütörtökön tette elérhetővé a tesztelők számára a Windows 2020 tavaszára ígért frissítőcsomagjának béta verzióját.","shortLead":"A Microsoft csütörtökön tette elérhetővé a tesztelők számára a Windows 2020 tavaszára ígért frissítőcsomagjának béta...","id":"20190218_windows_10_windows_insider_microsoft_windows_10_20h1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32f7ffb-912b-4b45-81f4-add8c5092789","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_windows_10_windows_insider_microsoft_windows_10_20h1","timestamp":"2019. február. 18. 19:03","title":"Vannak, akik már használhatják a 2020-as Windowst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f2a87c-9c66-4e9d-bfbf-0781fd843340","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az akár az évtized végéig tervezett könnyítés célja, hogy növeljék a keresletet a tiszta gépkocsik iránt – mondta egy lapinterjúban Olaf Scholz német pénzügyminiszter.","shortLead":"Az akár az évtized végéig tervezett könnyítés célja, hogy növeljék a keresletet a tiszta gépkocsik iránt – mondta...","id":"20190217_Berlin_kiterjesztene_az_elektromos_cegautok_utan_jaro_adokedvezmenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64f2a87c-9c66-4e9d-bfbf-0781fd843340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f756d8e-ac98-4c95-bbae-bd5a00924562","keywords":null,"link":"/cegauto/20190217_Berlin_kiterjesztene_az_elektromos_cegautok_utan_jaro_adokedvezmenyt","timestamp":"2019. február. 17. 14:58","title":"Berlin kiterjesztené az elektromos cégautók után járó adókedvezményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48fd233-c58b-43f3-8a6e-b73fecf0aed8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A digitális transzformáció szinte a teljes hazai kkv szektort érinti, ám csak kevesek aknázhatják ki a benne rejlő lehetőségeket, mert nincs elég szakember.","shortLead":"A digitális transzformáció szinte a teljes hazai kkv szektort érinti, ám csak kevesek aknázhatják ki a benne rejlő...","id":"20190218_kkv_szektor_digitalizacio_szakertok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d48fd233-c58b-43f3-8a6e-b73fecf0aed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5caf35e3-a491-4e2b-b830-d788c9225e86","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_kkv_szektor_digitalizacio_szakertok","timestamp":"2019. február. 18. 00:03","title":"Nincs, aki megcsinálja Magyarországon a digitális forradalmat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea38cffa-1178-4251-aa78-c8579841675e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Orbán család jogi ügyeit intéző ügyvédi irodának sem kéri a magyar kormány az uniós támogatást.","shortLead":"Az Orbán család jogi ügyeit intéző ügyvédi irodának sem kéri a magyar kormány az uniós támogatást.","id":"20190218_Nem_csak_az_Eliosprojektek_EUs_tamogatasarol_mondhat_le_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea38cffa-1178-4251-aa78-c8579841675e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98378cf1-1f37-416c-8d60-e06e44b0ea7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Nem_csak_az_Eliosprojektek_EUs_tamogatasarol_mondhat_le_a_kormany","timestamp":"2019. február. 18. 10:41","title":"Nem csak az Elios-projektek EU-s támogatásáról mondhat le a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edbceb21-8e68-415c-bdd0-f60a74d416f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bevett szokás Izraelben, hogy a kormányfő több minisztérium vezetését is saját magára bízza. 