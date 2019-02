Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59d67cdb-3cc8-4c3f-9197-a26db282f351","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez az intézmény utóbbi száz évének legnagyobb értékű műtárgybeszerzése. A magyar kormány is beszállt.","shortLead":"Ez az intézmény utóbbi száz évének legnagyobb értékű műtárgybeszerzése. A magyar kormány is beszállt.","id":"20190219_van_dyck_festmeny_szepmuveszeti_muzeum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59d67cdb-3cc8-4c3f-9197-a26db282f351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0244605f-293d-4524-ba78-157478559556","keywords":null,"link":"/kultura/20190219_van_dyck_festmeny_szepmuveszeti_muzeum","timestamp":"2019. február. 19. 12:49","title":"2,1 milliárdért vásárolt Van Dyck-festményt a Szépművészeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ef14570-e814-4df1-b973-5e03de0e253c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ha nem lenne ilyen komoly az ügy, akkor jó vicc lenne\" - mondta az EB-alelnök. ","shortLead":"\"Ha nem lenne ilyen komoly az ügy, akkor jó vicc lenne\" - mondta az EB-alelnök. ","id":"20190219_Timmermans_a_Monty_Python_abszurdjahoz_hasonlitott_a_kormany_legujabb_kampanyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ef14570-e814-4df1-b973-5e03de0e253c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1349ed03-9d31-44fb-a99c-00c2317ede32","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Timmermans_a_Monty_Python_abszurdjahoz_hasonlitott_a_kormany_legujabb_kampanyat","timestamp":"2019. február. 19. 21:18","title":"Timmermans a Monty Python abszurdjához hasonlította a kormány legújabb kampányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Harmadszori nekifutásra lett egy kifeszített költségvetése Hódmezővásárhelynek, ráadásul, a helyi Fidesz szerint a kormány nem támogat ellenzéki vezetésű várost. Márki-Zay Péter szerint tavaly is ellenszélben dolgoztak, az idén is megoldják.","shortLead":"Harmadszori nekifutásra lett egy kifeszített költségvetése Hódmezővásárhelynek, ráadásul, a helyi Fidesz szerint...","id":"20190220_Befenyitettek_MarkiZay_Petert_On_hetente_szervez_forradalmat_a_kormany_megdontesere_on_ettol_a_kormanytol_semmilyen_tamogatast_nem_fog_kapni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf9ec86-1880-4ad5-9b57-ef42dfcb6ffc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Befenyitettek_MarkiZay_Petert_On_hetente_szervez_forradalmat_a_kormany_megdontesere_on_ettol_a_kormanytol_semmilyen_tamogatast_nem_fog_kapni","timestamp":"2019. február. 20. 06:15","title":"Befenyítették Márki-Zayt: Hetente szervez forradalmat a kormány megdöntésére, semmilyen támogatást nem fog kapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95983290-abd9-4d72-a72d-a8db8b8086f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Feljelentést kapott, bűncselekmény hiányában azonban nem indított nyomozást annak az idős férfinak az ügyében a rendőrség, aki egy videó tanúsága szerint egy házi sertéssel fajtalankodhatott Dunaharasztiban. Ezt a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője közölte a 24.hu kérdésére.\r

","shortLead":"Feljelentést kapott, bűncselekmény hiányában azonban nem indított nyomozást annak az idős férfinak az ügyében...","id":"20190219_dunaharaszti_gazda_diszno_feljelentes_buncselekmeny_hianya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95983290-abd9-4d72-a72d-a8db8b8086f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e913b4-0b7e-4ae8-83b1-43f618b6fec5","keywords":null,"link":"/elet/20190219_dunaharaszti_gazda_diszno_feljelentes_buncselekmeny_hianya","timestamp":"2019. február. 19. 18:44","title":"Nem indult nyomozás a dunaharaszti gazda ellen, aki állítólag disznóval fajtalankodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Zoltán egy rendezvényen arról is beszélt, hogy a kormány narratívája saját magáról sokkal jobb, mint bárki másé. ","shortLead":"Kovács Zoltán egy rendezvényen arról is beszélt, hogy a kormány narratívája saját magáról sokkal jobb, mint bárki másé. ","id":"20190219_Kovacs_Zoltan_Ha_valami_nem_mukodott_a_kormanyban_mindig_megvolt_a_korrekcio_szandeka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d6ce31-245e-4ba2-8658-731f711061bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Kovacs_Zoltan_Ha_valami_nem_mukodott_a_kormanyban_mindig_megvolt_a_korrekcio_szandeka","timestamp":"2019. február. 19. 20:19","title":"Kovács Zoltán: Ha valami nem működött, a kormányban mindig megvolt a korrekció szándéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Létrehoztak egy Utalási Bizottságot a Magyar Államkincstárban, ennek feladata „minden héten áttekinteni, monitorozni a várható kiutalásokat a társadalombiztosítási és bérszámfejtési oldalon.”","shortLead":"Létrehoztak egy Utalási Bizottságot a Magyar Államkincstárban, ennek feladata „minden héten áttekinteni, monitorozni...","id":"20190220_A_nyugdijbotrany_utan_bizottsag_dont_majd_a_nyugdijak_kiutalasarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dede726-d5b6-4059-a92d-a8918cde4e71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_A_nyugdijbotrany_utan_bizottsag_dont_majd_a_nyugdijak_kiutalasarol","timestamp":"2019. február. 20. 11:46","title":"A nyugdíjbotrány után bizottság dönt majd a nyugdíjak kiutalásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38322b0e-be4e-49a8-9fec-3832111e24fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mikrohullámú sütők gyakori problémája, hogy nem melegítik meg jól az ételt, vagy túl forróak lesznek, mire kivesszük belőlük. A Panasonic idei új alternatívája erre a problémára is megoldást kínál.","shortLead":"A mikrohullámú sütők gyakori problémája, hogy nem melegítik meg jól az ételt, vagy túl forróak lesznek, mire kivesszük...","id":"20190220_panasonic_nn_cd87ksbpq_mikro_mikrohullamu_suto_okos_konyhai_gepek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38322b0e-be4e-49a8-9fec-3832111e24fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e362d0c-b28b-4000-8f98-b38a1b40d35f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_panasonic_nn_cd87ksbpq_mikro_mikrohullamu_suto_okos_konyhai_gepek","timestamp":"2019. február. 20. 16:33","title":"A Panasonic új mikrója magától felismeri, meddig kell melegíteni az ételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"3-400 méteres szakaszon borította be a hó a sípályát. ","shortLead":"3-400 méteres szakaszon borította be a hó a sípályát. ","id":"20190219_Sipalyat_boritott_be_egy_lavina_Svajcba_tobben_a_ho_alatt_rekedtek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a97f73-2ca1-4a4a-b9f0-8d45b350f7c5","keywords":null,"link":"/vilag/20190219_Sipalyat_boritott_be_egy_lavina_Svajcba_tobben_a_ho_alatt_rekedtek","timestamp":"2019. február. 19. 18:55","title":"Sípályát borított be egy lavina Svájcban, többen a hó alatt rekedtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]