[{"available":true,"c_guid":"9f8dbeb4-522f-4bc1-ac67-3efea0f58811","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pozsonyban adott volna koncertet, ám a show elmaradt.","shortLead":"Pozsonyban adott volna koncertet, ám a show elmaradt.","id":"20190223_nicki_minaj_koncert_pozsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f8dbeb4-522f-4bc1-ac67-3efea0f58811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc2b9f5-ff32-4336-aa58-3b70d5225dc8","keywords":null,"link":"/kultura/20190223_nicki_minaj_koncert_pozsony","timestamp":"2019. február. 23. 19:08","title":"Hétfőn jön Budapestre Nicki Minaj, de a tegnapi koncertje elmaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Telitalálatos szelvény nem volt a hatos lottón, az öttalálatosok 350 ezer forintot fizetnek.","shortLead":"Telitalálatos szelvény nem volt a hatos lottón, az öttalálatosok 350 ezer forintot fizetnek.","id":"20190224_Akadt_aki_350_ezer_forintot_nyert_a_hatos_lotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92cd763-9bb4-4490-a368-8601a57c7c8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Akadt_aki_350_ezer_forintot_nyert_a_hatos_lotton","timestamp":"2019. február. 24. 17:59","title":"Akadt, aki 350 ezer forintot nyert a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ebc0dba-7619-47a2-adca-7c74e98a4030","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Baleset történt a Király utcánál szombat délelőtt, a villamosok már újra járnak.","shortLead":"Baleset történt a Király utcánál szombat délelőtt, a villamosok már újra járnak.","id":"20190223_Bezuzott_egy_Saab_a_46os_megallojaba_a_Kiraly_utcanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ebc0dba-7619-47a2-adca-7c74e98a4030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08535324-e112-4445-8e1b-e5e229607b9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190223_Bezuzott_egy_Saab_a_46os_megallojaba_a_Kiraly_utcanal","timestamp":"2019. február. 23. 10:34","title":"Bezúzott egy Saab a 4-6-os megállójába a Király utcánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c362d10-a646-4f81-9aa9-7b8cb88bc621","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áder János rezidenciája és Orbán Viktor új budavári hivatala még éjfél után is gyönyörűen ki van világítva, az összes többi budapesti látványosságról viszont leveszik a díszkivilágítást éjfélkor.","shortLead":"Áder János rezidenciája és Orbán Viktor új budavári hivatala még éjfél után is gyönyörűen ki van világítva, az összes...","id":"20190224_Csak_Ader_rezidenciaja_es_Orban_hivatala_marad_kivilagitva_ejfel_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c362d10-a646-4f81-9aa9-7b8cb88bc621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb034fe7-0419-45e1-a0c9-0d6f82b05cd1","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Csak_Ader_rezidenciaja_es_Orban_hivatala_marad_kivilagitva_ejfel_utan","timestamp":"2019. február. 24. 08:20","title":"A Budai Vár már tök sötét, de Orbán új hivatala még éjfél után is fényárban úszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db8565e-0969-492a-a3b8-8b5e29cb0561","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap délután 2 órától tartja zászlóbontó rendezvényét a Mindenki Magyarországa Mozgalom a Bara Hotelben a budapesti Hegyalja úton. Hadházy az eseményen azt mondta: lejt a pálya, és még a kaput is bedeszkázták, de nekünk ezen a pályán kell nyernünk. Márki-Zay szerint az összefogás legyőzi a korrupciót, és megcsinálható az országosan, ami Hódmezővásárhelyen sikerült.","shortLead":"Vasárnap délután 2 órától tartja zászlóbontó rendezvényét a Mindenki Magyarországa Mozgalom a Bara Hotelben a budapesti...","id":"20190224_Indul_MarkiZay_es_Hadhazy_kozos_ellenzeki_mozgalma__elo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6db8565e-0969-492a-a3b8-8b5e29cb0561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb968c47-b9e0-4a9b-a1a5-d154e466a0ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Indul_MarkiZay_es_Hadhazy_kozos_ellenzeki_mozgalma__elo","timestamp":"2019. február. 24. 14:09","title":"Márki-Zay: A pártállam vezetői magánrepülőn menekülnek el, ha ennek a rendszernek vége lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33fba505-c1c9-4960-888c-fa5eb1292630","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók arra panaszkodtak, hogy csak egyik lábukon tudja kezelni a fűzőt az applikációval irányított okoscipő. A Nike alig egy hónap alatt visszahívta a terméket.","shortLead":"A felhasználók arra panaszkodtak, hogy csak egyik lábukon tudja kezelni a fűzőt az applikációval irányított okoscipő...","id":"20190224_Csunyan_leszerepelt_a_Nike_onbefuzo_ciploje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33fba505-c1c9-4960-888c-fa5eb1292630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed9d0c1-e920-43bf-b077-4102ed29eed4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_Csunyan_leszerepelt_a_Nike_onbefuzo_ciploje","timestamp":"2019. február. 24. 10:36","title":"Csúnyán leszerepelt a Nike önbefűző cipője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669751e3-86cb-4986-a9a6-5dbdc2aca02d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozilla nyáron mutathatja be a Firefox Reality nevű böngésző HoloLens 2-re fejlesztett változatát, de azt ígérik, az első generációs HoloLensre is elérhető lesz.","shortLead":"A Mozilla nyáron mutathatja be a Firefox Reality nevű böngésző HoloLens 2-re fejlesztett változatát, de azt ígérik...","id":"20190225_microsoft_hololens_2_bongeszo_mozilla_firefox_reality","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=669751e3-86cb-4986-a9a6-5dbdc2aca02d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301d8b0f-6208-430b-8a29-2da906c9b612","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_microsoft_hololens_2_bongeszo_mozilla_firefox_reality","timestamp":"2019. február. 25. 09:33","title":"Böngészőt fejleszt a Mozilla a Microsoft csodaszemüvegére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcc328c-eca4-44bd-89f5-b43cc8a253f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár csak március végén érkezik majd meg a Huawei legújabb P-sorozata, a P30-as mobilok, már most is lehet tudni róluk jó néhány dolgot. Ezúttal a kijelző került a képbe.","shortLead":"Bár csak március végén érkezik majd meg a Huawei legújabb P-sorozata, a P30-as mobilok, már most is lehet tudni róluk...","id":"20190224_huawei_p30_lite_okostelefon_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fcc328c-eca4-44bd-89f5-b43cc8a253f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1a0238-bc8d-41a4-95c9-f9ae842e02bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_huawei_p30_lite_okostelefon_android","timestamp":"2019. február. 24. 11:03","title":"Kiderült, milyen kijelzővel érkezhet a Huawei P30 legolcsóbb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]