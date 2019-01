Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"730e8998-1d34-4393-99cd-3298b9496276","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Túl sokat akar a Tesla egyszerre, ezért lemaradhat egy egyre fontosabbnak tűnő piacon.","shortLead":"Túl sokat akar a Tesla egyszerre, ezért lemaradhat egy egyre fontosabbnak tűnő piacon.","id":"20190112_Ki_nyeri_a_versenyfutast_Hamarosan_jonnek_az_onvezeto_kamionok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=730e8998-1d34-4393-99cd-3298b9496276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083829d0-b9e2-4d9d-9d4c-82d0f4626a42","keywords":null,"link":"/tudomany/20190112_Ki_nyeri_a_versenyfutast_Hamarosan_jonnek_az_onvezeto_kamionok","timestamp":"2019. január. 12. 14:54","title":"Ki nyeri a versenyfutást? Hamarosan jönnek az önvezető kamionok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1afaf053-c934-4841-8e98-d0f70d796f11","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elsősorban a rabszolgatörvényről szól az amerikai CNBC üzleti hírtelevízió internetes portáljának cikke, de a magyar belpolitikai helyzetről is ír.","shortLead":"Elsősorban a rabszolgatörvényről szól az amerikai CNBC üzleti hírtelevízió internetes portáljának cikke, de a magyar...","id":"20190112_Orban_huzasairol_olvashattak_a_Wall_Streeti_tozsdecapak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1afaf053-c934-4841-8e98-d0f70d796f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13ad4e0-2294-4e61-84c4-38632f427d0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190112_Orban_huzasairol_olvashattak_a_Wall_Streeti_tozsdecapak","timestamp":"2019. január. 12. 16:07","title":"Orbán húzásairól olvashattak a Wall Street-i tőzsdecápák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kérni kellett volna, így szól a jogszabály.","shortLead":"Kérni kellett volna, így szól a jogszabály.","id":"20190111_Az_ASZ_szerint_azert_nem_szankcionaltak_a_kamupartokat_mert_nem_kerte_senki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09aeea83-b2c9-4577-b43f-405bb6b80b55","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Az_ASZ_szerint_azert_nem_szankcionaltak_a_kamupartokat_mert_nem_kerte_senki","timestamp":"2019. január. 11. 21:54","title":"Az ÁSZ szerint azért nem szankcionálták a kamupártokat, mert nem kérte senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben jóval egyszerűbb lesz visszanézni, hogy egy-egy témával kapcsolatban korábban milyen kereséseket folytattunk vagy milyen oldalakat látogattunk meg. A Google tevékenységkártyáit egyelőre csak az Egyesült Államokban lehet elérni, de első ránézésre kifejezetten hasznosnak tűnik az újdonság.","shortLead":"A jövőben jóval egyszerűbb lesz visszanézni, hogy egy-egy témával kapcsolatban korábban milyen kereséseket folytattunk...","id":"20190111_google_mobilos_kereses_tevekenysegkartya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cd5795b-9810-4ba9-903d-52bebaa3eb77","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_google_mobilos_kereses_tevekenysegkartya","timestamp":"2019. január. 11. 13:03","title":"Remek új funkciót kapott a Google mobilos keresője, de nem használhatja mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c749a41-2fda-4f58-94da-2e3e1acab8b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ország legnagyobb turisztikai beruházása jöhet a Fertő tónál, korábbi cikkeinkből az is kiderül, kik járnak jól ezzel. Most videóban magyarázzák el, hogy a fejlesztés miért fontos.","shortLead":"Az ország legnagyobb turisztikai beruházása jöhet a Fertő tónál, korábbi cikkeinkből az is kiderül, kik járnak jól...","id":"20190111_Ilyen_lesz_az_orszag_legnagyobb_turisztikai_beruhazasa__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c749a41-2fda-4f58-94da-2e3e1acab8b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa870df8-1b34-4c83-b3f2-1743d89c0ebc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Ilyen_lesz_az_orszag_legnagyobb_turisztikai_beruhazasa__video","timestamp":"2019. január. 11. 17:55","title":"Videóban mutatják be, milyen jó lesz a Fertő tóra tervezett NER-közeli fejlesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyházfő három településen is misézni fog.","shortLead":"A katolikus egyházfő három településen is misézni fog.","id":"20190111_Az_elnoki_hivatal_megerositette_tenyleg_ellatogat_Csiksomlyora_Ferenc_papa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbdd1f47-be5e-407f-99d8-4f8083ceec3e","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Az_elnoki_hivatal_megerositette_tenyleg_ellatogat_Csiksomlyora_Ferenc_papa","timestamp":"2019. január. 11. 12:09","title":"Az elnöki hivatal megerősítette, tényleg ellátogat Csíksomlyóra Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2058c34e-8443-49f8-a704-9f608755fbc3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem három mázsa – talaj, napfény és növényvédőszerek nélkül termelt – zöldséget takarítottak be a Német Űrközpont (DLR) antarktiszi növényházában tavaly, a kísérleti program első évében.","shortLead":"Csaknem három mázsa – talaj, napfény és növényvédőszerek nélkül termelt – zöldséget takarítottak be a Német Űrközpont...","id":"20190112_nemet_urkozpont_antarktiszi_uveghaz_zoldsegtermesztes_eden_iss","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2058c34e-8443-49f8-a704-9f608755fbc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc4747c-601d-4773-97fa-c1b12e85b31b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190112_nemet_urkozpont_antarktiszi_uveghaz_zoldsegtermesztes_eden_iss","timestamp":"2019. január. 12. 08:03","title":"Talaj, napfény és növényvédőszerek nélkül termesztettek, 270 kg zöldséget sikerült betakarítaniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szélsőséges csoportok megerősödését eredményezheti, ha az Egyesült Királyság mégsem, vagy \"nem teljesen\" lép ki az Európai Unióból.","shortLead":"A szélsőséges csoportok megerősödését eredményezheti, ha az Egyesült Királyság mégsem, vagy \"nem teljesen\" lép ki...","id":"20190112_Evszazados_politikai_hagyomanyok_forognak_kockan_a_briteknel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1ee58c-a0ec-44b9-9ff7-1ba892895c7d","keywords":null,"link":"/vilag/20190112_Evszazados_politikai_hagyomanyok_forognak_kockan_a_briteknel","timestamp":"2019. január. 12. 14:16","title":"Évszázados politikai hagyományok forognak kockán a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]