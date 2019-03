Szabó Edit borszakíró, a borsmenta.hu internetes magazin főszerkesztője 2017-ben írt könyvet a magyar borásznőkről. A Gyengébb? Nem! című kötetben 26 olyan nő szerepel, aki összekötötte életét a borral, akiknek mindennapjai a szőlőtőkék között és a pincében telnek, és akiknek borait egyre jobban ismeri és preferálja a borkedvelő közönség. A könyv megjelenése után a szerző úgy határozott, hogy évente összehívja a szereplőket – történetesen a nőnap alkalmából – egy közös kóstolóestre. S mert évről évre újabb és újabb nők jelennek meg a hazai borélet porondján, a résztvevők száma egyre több lesz. Az idén már 32 borásznő mutatja be borait az érdeklődőknek.

© borsmenta.hu

A hölgyek számos meglepetéssel készülnek, több bor is itt debütál. Tóth Katalin ekkor kóstoltatja először az egri Tóth Ferenc Pincészet 2018-as kadarka sillerét, Gere Andrea megmutatja a forgalomba még nem került 2017-es fekete járdoványt és syrah-t, Molnár Júlia Dóra hozza a Csendes Dűlő 2017-es, fahordóban érlelt prémium kéknyelűjét, amit rajtuk kívül még nem ízlelt senki, és Gálné Dignisz Éva is letekeri a kupakot vadonatúj gyöngyözőboráról. A rendezvényen két pét-nat is kóstolható lesz. Az egyiket Éless Tímea hozza a Szóló Pincészettől, a másikat Heimann Ágnes a Heimann Családi Pincészettől. (Aki nem tudja, hogy mi fán terem a pét-nat, annak főleg ott a helye.)

A kóstolókhoz a Sofitel Budapest Chain Bridge Paris Budapest éttermi csapata Alain Losbar konyhafőnök vezényletével külön osztrigabárral készül, és a kagylókhoz remekül illik majd az a 21 különböző buborékos ital, amit a standoknál kínálnak. Ott lesz például Latorczai-Rácz Lilla, Susann Hanauer, Jelena Szavercsenko, Bai Edit és Osváth Fruzsina pezsgője, a habzókról és a gyöngyözőkről nem is beszélve. A Bortársaság pedig ismét külföldi borásznők remekeit hozza – köztük a tavaly is nagy sikert aratott Veuve Clicquot Rosé champagne-t.

A sétáló kóstolót ezúttal két mesterkurzus is színesíti. Az egyiken a Levendula Porta sajtjait lehet kóstolni a hozzájuk illő borok kíséretében, a másikon a Harrer Csokoládéműhely és a Fabric Csokoládé különleges csokoládéihoz kerülnek borpárok.

Már ennyi is bőven elég lenne, hogy tényleg piros betűkkel írjuk be március 8-ra a naptárba ezt a legcsajosabb boros nőnapi eseményt, de még tudják a hölgyek fokozni, s megmutatni, milyen is a „gyengébb” nem. Csetvei Krisztina móri, és Luka Enikő soproni borász javaslatára mindegyik borásznő lemond a kóstoltatott borok áráról, és az így összegyűlt összeget nehéz helyzetbe került nők megsegítésére, az Anyaoltalmazó Alapítvány számára ajánlják fel. A borásznők több hasonló céllal létrejött egyesület közül választották ki a budapesti székhelyű, de tevékenységét az egész országra kiterjesztő alapítványt, amely évente 75-80 bajba jutott édesanyának és gyermekének nyújt átmeneti otthont. Azok a nők fordulhatnak hozzájuk segítségért, akik brutális, agresszív családi vagy élettársi kapcsolatból menekülnek, akik valamilyen ok miatt lakásuk, albérletük elhagyására kényszerülnek, és sem a családra, sem a barátokra nem számíthatnak a bajban. Az alapítvány nem csupán fedelet, de pszichológiai tanácsadást, jogi képviseletet, szakorvosi, védőnői segítséget, szociális támogatást is biztosít számukra.

A felajánlott összeg 500 000 Ft, amely a helyszínen még tovább gyarapodhat, mert a gyűjtés a rendezvényen is folytatódik. A borkóstoló vendégei az erre a célra szánt összeget a pohárpontnál elhelyezett gyűjtődobozba dobhatják majd.

Az alapítvány munkatársai jelen lesznek a rendezvényen, így az adományt személyesen ők veszik át a borkóstoló végén.

© Papp Zoltán

Akik ezen az estén töltenek:

Árvay Angelika (Árvay Családi Pincészet), Babarczi Zsuzsanna (Babarczi Szőlőbirtok és Pince), Badics Kata (Homoky Pincészet), Bai Edit (Dereszla Pincészet), Baracskai Nóra (Etyeki Kúria Borgazdaság), Bárdos Sarolta (Tokaj Nobilis), Berecz Stéphanie (Kikelet Pince), Böjt Boglárka (Bortársaság), Bussay Dorottya (Bussay Pincészet), Csetvei Krisztina (Csetvei Pince), Debreczeni Mónika (Vylyan Pincészet), Dunai Bernadett (Dubicz Pincészet), Éless Tímea (Szóló Pincészet), Gálné Dignisz Éva (Gál Szőlőbirtok és Pincészet), Gere Andrea (Gere Attila Pincészete), Hanauer, Susann (Wassmann Pince), Heimann ÁGNES (Heimann Családi Birtok), Kovács Zita (Kovács és Lánya Borászat), Laposa Zsófi (Laposa Birtok), Latorczai-Rácz Lilla, Luka Enikő (Luka Pince), Magyar Anita (Hangavári Pincészet), Mészáros Gabriella (Préselő Pincészet), Molnár Júlia Dóra (Csendes Dűlő Szőlőbirtok), Nyúlné Pühre Beáta (Nyakas Pincészet), Osváth Fruzsina (Sauska Borászat), Rácz Erika (Sanzon Tokaj), Szavarcsenko, Jelena (Kern Bor- és Pezsgőház), Tóth Katalin (Tóth Ferenc Pincészet), Ujvári Vivien (Ujvári + Barta Pince), Wille-Baumkaff Márta (Tokaj Pendits) és Zsirai Kata (Zsirai Pincészet)

(További információk az esemény Facebook oldalán )