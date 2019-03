Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23bc30ac-54d2-47ae-b647-de35d2a3ca30","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elítélt fia és unokája káromkodott és rugdosni kezdte a többi szemtanút. ","shortLead":"Az elítélt fia és unokája káromkodott és rugdosni kezdte a többi szemtanút. ","id":"20190302_Ket_embert_letartoztattak_egy_texasi_kivegzesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23bc30ac-54d2-47ae-b647-de35d2a3ca30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e6b438-ef57-429a-93d0-8660411969e5","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Ket_embert_letartoztattak_egy_texasi_kivegzesen","timestamp":"2019. március. 02. 11:07","title":"Két embert letartóztattak egy texasi kivégzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73","c_author":"MTA","category":"vilag","description":"A szerencsétlenség még pénteken történt, nagy mennyiségű olaj is kiömlött. ","shortLead":"A szerencsétlenség még pénteken történt, nagy mennyiségű olaj is kiömlött. ","id":"20190302_Felrobbant_egy_koolajvezetek_Nigeriaban_50_ember_eltunt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10499bc2-ac64-4769-b07c-8d66b8eaabd0","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Felrobbant_egy_koolajvezetek_Nigeriaban_50_ember_eltunt","timestamp":"2019. március. 02. 13:50","title":"Felrobbant egy kőolajvezeték Nigériában, 50 ember eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf12be88-95a3-4004-b793-c299486b6fd6","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"A multikat idéző profizmussal működik tovább a mexikói Sinaloa, a kábítószer-csempészetet Trump tervezett fala sem állíthatná meg.","shortLead":"A multikat idéző profizmussal működik tovább a mexikói Sinaloa, a kábítószer-csempészetet Trump tervezett fala sem...","id":"201909__a_kopcos__mexikoi_drogkartellek__profi_szervezet__kabito_uzlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf12be88-95a3-4004-b793-c299486b6fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a622cb1-97c9-4c3f-9a12-dcf81e87ede2","keywords":null,"link":"/vilag/201909__a_kopcos__mexikoi_drogkartellek__profi_szervezet__kabito_uzlet","timestamp":"2019. március. 02. 12:00","title":"A Köpcös élete végéig ülhet, de drogkartellje megállíthatatlannak tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98461d84-3843-48bf-9671-3e378b6b0fdf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már szerződést is kötöttek egy céggel, amelyik a munkát kezdi.","shortLead":"Már szerződést is kötöttek egy céggel, amelyik a munkát kezdi.","id":"20190303_Megis_Karcagon_lesz_a_helye_Szocs_Geza_pavilonjanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98461d84-3843-48bf-9671-3e378b6b0fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9990a4-1969-4158-b920-c1836c6f55de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Megis_Karcagon_lesz_a_helye_Szocs_Geza_pavilonjanak","timestamp":"2019. március. 03. 11:49","title":"Mégis Karcagon lesz a helye Szőcs Géza pavilonjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Zöld rendszámot minden további nélkül kaphat az új divatterepjáró, de az 1,5 millió forintos állami támogatást már elbukja.","shortLead":"Zöld rendszámot minden további nélkül kaphat az új divatterepjáró, de az 1,5 millió forintos állami támogatást már...","id":"20190303_28_millio_forinttol_indul_itthon_az_elso_igazi_villanyaudi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5006f3a8-7e42-4139-9ff1-2f3f63146559","keywords":null,"link":"/cegauto/20190303_28_millio_forinttol_indul_itthon_az_elso_igazi_villanyaudi","timestamp":"2019. március. 03. 08:21","title":"28 millió forinttól indul itthon az első igazi villany-Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edf18a8-06d3-4b64-8b1a-64521f119612","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden eddiginél több hitelt vettek fel tavaly novemberben.","shortLead":"Minden eddiginél több hitelt vettek fel tavaly novemberben.","id":"20190303_Mar_joval_karacsony_elott_eladosodnak_a_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8edf18a8-06d3-4b64-8b1a-64521f119612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f08430e-031b-4a87-97ef-bc86c936a061","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Mar_joval_karacsony_elott_eladosodnak_a_magyarok","timestamp":"2019. március. 03. 10:43","title":"Már jóval karácsony előtt eladósodnak a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f216be-4952-4001-aed7-1406c7288631","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több támadó próbált behajtani izraeli katonák közé, kettőjüket agyonlőtték. A katonák közül ketten megsérültek. A palesztin Hamasz üdvözölte a támadást.\r

\r

","shortLead":"Több támadó próbált behajtani izraeli katonák közé, kettőjüket agyonlőtték. A katonák közül ketten megsérültek...","id":"20190304_Gazolasos_merenylet_volt_Ciszjordaniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83f216be-4952-4001-aed7-1406c7288631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb4da44-11e6-4f02-ac57-e69a65164144","keywords":null,"link":"/vilag/20190304_Gazolasos_merenylet_volt_Ciszjordaniaban","timestamp":"2019. március. 04. 08:36","title":"Gázolásos merénylet volt Ciszjordániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58442205-90aa-4926-aba8-2a3e3bc3806a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kézzel például többé semmiképpen sem lehet gólt szerezni.","shortLead":"Kézzel például többé semmiképpen sem lehet gólt szerezni.","id":"20190302_Atirtak_a_foci_szabalykonyvet_izgalmas_valtozasok_jonnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58442205-90aa-4926-aba8-2a3e3bc3806a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbbb226-1583-437c-a7a2-934fdfbc41ca","keywords":null,"link":"/sport/20190302_Atirtak_a_foci_szabalykonyvet_izgalmas_valtozasok_jonnek","timestamp":"2019. március. 02. 21:20","title":"Átírták a foci szabálykönyvét: izgalmas változások jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]