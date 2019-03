Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59621938-546f-4cd5-9fa1-c1bb52ced5cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha csak a tizedét próbálta volna meg a jelenlegi szlovákiai kormánykoalíció, mint amit Orbánék az elmúlt két választási időszakban megtettek, akkor itt már fejek potyogtak volna, sőt lehet, hogy „véres forradalom” lett volna – nyilatkozta államfőjelöltként a parameter.sk-nak Bugár Béla, a Most-Híd elnöke.","shortLead":"Ha csak a tizedét próbálta volna meg a jelenlegi szlovákiai kormánykoalíció, mint amit Orbánék az elmúlt két választási...","id":"20190305_orban_felvidekrol_kapott_kemeny_uzenetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59621938-546f-4cd5-9fa1-c1bb52ced5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fda10c3-ff5f-4d55-b4c5-db9caa282f36","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_orban_felvidekrol_kapott_kemeny_uzenetet","timestamp":"2019. március. 05. 05:30","title":"Orbán a Felvidékről kapott kemény üzenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff1a913-fe69-4387-8231-65eb07b863b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"11 millió euróba kerül a La Voiture Noire, vagyis a „fekete autó”.","shortLead":"11 millió euróba kerül a La Voiture Noire, vagyis a „fekete autó”.","id":"20190305_bugatti_la_voiture_noire_chiron_11_millio_euro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aff1a913-fe69-4387-8231-65eb07b863b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c435382-381d-459a-b4f2-0de81024b951","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_bugatti_la_voiture_noire_chiron_11_millio_euro","timestamp":"2019. március. 05. 10:52","title":"Bemutatta a Bugatti a világ legdrágább új autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf8b8dc-b723-4580-a10c-574a00cabbd1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az énekes állítólagos gyerekáldozatairól készült dokumentumfilm után másképp kezdtek el az énekes életművére tekinteni. ","shortLead":"Az énekes állítólagos gyerekáldozatairól készült dokumentumfilm után másképp kezdtek el az énekes életművére tekinteni. ","id":"20190305_Nem_jatssza_Michael_Jackson_dalait_egy_norveg_radio_ket_hetig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaf8b8dc-b723-4580-a10c-574a00cabbd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5da4d4c-ce53-4771-aa7e-2c09854a809f","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Nem_jatssza_Michael_Jackson_dalait_egy_norveg_radio_ket_hetig","timestamp":"2019. március. 05. 12:48","title":"Nem játssza Michael Jackson dalait egy norvég rádió két hétig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4a77eb-b394-4a71-86b1-61db3a1d8530","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatták az elektromos Ezüstnyilat.","shortLead":"Bemutatták az elektromos Ezüstnyilat.","id":"20190304_mercedes_formula_e_elektromos_autok_vilagbajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d4a77eb-b394-4a71-86b1-61db3a1d8530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951c1dd7-1886-4859-a635-36e561bb06f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_mercedes_formula_e_elektromos_autok_vilagbajnoksag","timestamp":"2019. március. 04. 12:48","title":"A Mercedes egy videóban köszönt el a DTM-től, és lépett át a Formula E-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad4aa53e-5602-42e7-9765-959b84334f48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De a visszaszámlálás elkezdődött, bármikor jöhet a sikítás.","shortLead":"De a visszaszámlálás elkezdődött, bármikor jöhet a sikítás.","id":"20190305_nyuzsi_autos_video_ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad4aa53e-5602-42e7-9765-959b84334f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7872a722-4799-40f8-95b7-e689d8fc0421","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_nyuzsi_autos_video_ausztralia","timestamp":"2019. március. 05. 12:20","title":"Hopp, most szállt be az a potyautas az autóba, akiről jobb, ha nem tudsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7354d915-ec23-443e-8ff0-28c4503c9292","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem épül elég lakás, ráadásul azokat főként befektetők veszik meg, így a felújításokra kellene koncentrálnia a csoknak – javasolja az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, mely szerint a felújítási áfa 50 százalékát vissza kellene téríteni.","shortLead":"Nem épül elég lakás, ráadásul azokat főként befektetők veszik meg, így a felújításokra kellene koncentrálnia a csoknak...","id":"20190305_50_szazalekos_felujitasi_afavisszaterites_adhatna_ertelmet_a_csoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7354d915-ec23-443e-8ff0-28c4503c9292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a13b648-2a02-4e22-9a6b-7a9c980deb39","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190305_50_szazalekos_felujitasi_afavisszaterites_adhatna_ertelmet_a_csoknak","timestamp":"2019. március. 05. 09:55","title":"50 százalékos felújítási áfavisszatérítés adhatna értelmet a csoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0993d61e-122d-443c-b9c8-e66980a6d016","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Libanoni, marokkói és ukrán pártok is döntenek majd a Fidesz jövőjéről az Európai Néppárt választmányában, de az igazi döntés a németek kezében lesz március 20-án. ","shortLead":"Libanoni, marokkói és ukrán pártok is döntenek majd a Fidesz jövőjéről az Európai Néppárt választmányában, de az igazi...","id":"20190305_orban_epp_fidesz_joseph_daul_kizaras_juncker","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0993d61e-122d-443c-b9c8-e66980a6d016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455b5dfb-9d97-4383-ba5c-a28cde748e71","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_orban_epp_fidesz_joseph_daul_kizaras_juncker","timestamp":"2019. március. 05. 06:30","title":"Jók Orbán esélyei, de könnyen a Néppárt „hasznos idiótái” nevethetnek a végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dán kutatók oszlatták szét ismét a tévhitet, hogy kapcsolat van az MMR-oltások és az autizmus között.","shortLead":"Dán kutatók oszlatták szét ismét a tévhitet, hogy kapcsolat van az MMR-oltások és az autizmus között.","id":"20190305_Az_oltasellenesek_ervei_megint_leket_kaptak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5284379-fd51-404b-8fcc-967f60435412","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Az_oltasellenesek_ervei_megint_leket_kaptak","timestamp":"2019. március. 05. 10:41","title":"Az oltásellenesek érvei megint léket kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]