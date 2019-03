Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db2f328f-7389-4e84-94eb-dbb6e6984dbd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hubble űrteleszkóp még közel 30 évnyi működés után is képes lenyűgözni a tudósokat, most épp egy csillag születéséről készült fotóval.","shortLead":"A Hubble űrteleszkóp még közel 30 évnyi működés után is képes lenyűgözni a tudósokat, most épp egy csillag születéséről...","id":"20190304_hubble_urteleszkop_foto_vilagegyetem_csillag_szuletese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db2f328f-7389-4e84-94eb-dbb6e6984dbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4c7eaf-78a9-45f5-9d9b-d8d1f1808bb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_hubble_urteleszkop_foto_vilagegyetem_csillag_szuletese","timestamp":"2019. március. 04. 13:43","title":"1000 fényévre fotózott el a Hubble, csodás lett a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy befektetőknek tartott értekezleten több ígéretes dolgot is említett Tim Cook, az Apple vezérigazgatója. És nem csak a pénzügyek kerültek szóba. ","shortLead":"Egy befektetőknek tartott értekezleten több ígéretes dolgot is említett Tim Cook, az Apple vezérigazgatója. És nem csak...","id":"20190304_tim_cook_uj_apple_termekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96c6a95-5bb8-4c55-ac56-50385dc19d19","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_tim_cook_uj_apple_termekek","timestamp":"2019. március. 04. 21:33","title":"Tim Cook szerint eszelősen jó termékek jönnek az Apple-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónap leforgása alatt mintegy 7,5 milló fővel bővült azok köre, akik sem vonatra, sem repülőgépre nem válthatnak jegyet Kínában. És a megfigyelő rendszer még nem is pörög 100 százalékon.","shortLead":"Néhány hónap leforgása alatt mintegy 7,5 milló fővel bővült azok köre, akik sem vonatra, sem repülőgépre nem válthatnak...","id":"20190303_kina_megfigyeles_kozossegi_kreditpont_cenzura_utazas_vonatjegy_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe5efe1-94cb-4299-bfc2-ef954c1176f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190303_kina_megfigyeles_kozossegi_kreditpont_cenzura_utazas_vonatjegy_vasarlas","timestamp":"2019. március. 03. 13:03","title":"Kíméletlenül pörög a mindenkit megfigyelő kínai rendszer: 23 millió embert tiltott le az utazásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben 10-15 fok lesz. ","shortLead":"Napközben 10-15 fok lesz. ","id":"20190305_Ma_is_alig_csillapodik_a_szel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f415f0ff-e57f-451c-a8a3-d5414eebbd9c","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Ma_is_alig_csillapodik_a_szel","timestamp":"2019. március. 05. 05:20","title":"Ma is alig csillapodik a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923571b8-69ab-4250-94f6-4fcf342542d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal az Európai Bizottság szóvivőjének kijelentését nem hagyták szó nélkül.","shortLead":"Ezúttal az Európai Bizottság szóvivőjének kijelentését nem hagyták szó nélkül.","id":"20190303_Megy_az_adokkapok_megint_uzent_Brusszelnek_a_magyar_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=923571b8-69ab-4250-94f6-4fcf342542d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d162ee24-3d41-4adc-b861-85f36db2301c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Megy_az_adokkapok_megint_uzent_Brusszelnek_a_magyar_kormany","timestamp":"2019. március. 03. 12:05","title":"Megy az adok-kapok: megint üzent Brüsszelnek a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6590403-867e-43aa-9ba3-a96895fe9241","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lépéssel gyakorlatilag főnökeiknél, az államtitkároknál is többet kereshetnek majd.","shortLead":"A lépéssel gyakorlatilag főnökeiknél, az államtitkároknál is többet kereshetnek majd.","id":"20190305_Tobb_szazezer_forinttal_is_nohet_a_helyettes_allamtitkarok_fizetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6590403-867e-43aa-9ba3-a96895fe9241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38709cfc-5daa-4eb9-8b22-2e96237a7fcd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Tobb_szazezer_forinttal_is_nohet_a_helyettes_allamtitkarok_fizetese","timestamp":"2019. március. 05. 08:48","title":"Több százezer forinttal is nőhet a helyettes államtitkárok fizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6ff09c-9df0-4019-8ff1-3b6d59628189","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem túl vonzó az alacsony rendőri fizetés. ","shortLead":"Nem túl vonzó az alacsony rendőri fizetés. ","id":"20190304_A_szuksegesnel_joval_kevesebb_rendor_vegez_a_szakgimnaziumokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d6ff09c-9df0-4019-8ff1-3b6d59628189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bf6bb0-cbd6-4855-aab3-a54b856cf5bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_A_szuksegesnel_joval_kevesebb_rendor_vegez_a_szakgimnaziumokban","timestamp":"2019. március. 04. 20:55","title":"A szükségesnél jóval kevesebb rendőr végez a szakgimnáziumokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d83cd29-bcda-4fec-955e-804517d1dfd5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leépítést a cégnél a megrendeléseik csökkenésével indokolták. ","shortLead":"A leépítést a cégnél a megrendeléseik csökkenésével indokolták. ","id":"20190304_Legalabb_100_embert_kirugnak_a_Mercedes_egyik_legnagyobb_magyar_beszallitojatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d83cd29-bcda-4fec-955e-804517d1dfd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1f3e850-0f83-4b7c-a79c-fda7dd25f3e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Legalabb_100_embert_kirugnak_a_Mercedes_egyik_legnagyobb_magyar_beszallitojatol","timestamp":"2019. március. 04. 17:06","title":"Legalább 100 embert kirúgnak a Mercedes egyik legnagyobb magyar beszállítójától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]