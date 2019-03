Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Apránként derülnek ki a gyerekvállalási hitel feltételei.","shortLead":"Apránként derülnek ki a gyerekvállalási hitel feltételei.","id":"20190307_Ujabb_reszlettel_allt_elo_Gulyas_az_asszonyhitellel_kapcsolatban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600265f1-aec7-4cf5-af34-d90bf4f3be69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Ujabb_reszlettel_allt_elo_Gulyas_az_asszonyhitellel_kapcsolatban","timestamp":"2019. március. 07. 11:22","title":"Újabb részlettel állt elő Gulyás az asszonyhitellel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EPP frakcióvezető három kéréséből egy teljesül.","shortLead":"Az EPP frakcióvezető három kéréséből egy teljesül.","id":"20190307_Manfred_Weber_udvozli_hogy_lecserelik_az_EUellenes_plakatokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebf58ee-6a5d-4abd-8097-4c1dbca27f96","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Manfred_Weber_udvozli_hogy_lecserelik_az_EUellenes_plakatokat","timestamp":"2019. március. 07. 14:03","title":"Manfred Weber üdvözli, hogy lecserélik az EU-ellenes plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"502e8900-429e-4102-b0a2-d08a24172998","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszüntette Czeglédy Csaba bűnügyi felügyeletét, vagy ahogy régebben hívták, házi őrizetét a bíróság. Így mostantól szabadlábon védekezik.","shortLead":"Megszüntette Czeglédy Csaba bűnügyi felügyeletét, vagy ahogy régebben hívták, házi őrizetét a bíróság. Így mostantól...","id":"20190307_Czegledy_Csaba_matol_szabad_megszuntettek_a_hazi_orizetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=502e8900-429e-4102-b0a2-d08a24172998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50184877-e290-4e52-bef3-127afc83ad66","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Czegledy_Csaba_matol_szabad_megszuntettek_a_hazi_orizetet","timestamp":"2019. március. 07. 16:15","title":"Czeglédy Csaba mától \"szabad\": megszüntették a házi őrizetét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8289e39a-1f03-4280-9bfb-2cee7dfa4b93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Nem érzek ízeket, nincs nyálam” – vallott betegségéről az író, akinek most jelent meg új regénye, a Vera.","shortLead":"„Nem érzek ízeket, nincs nyálam” – vallott betegségéről az író, akinek most jelent meg új regénye, a Vera.","id":"20190307_Grecso_Krisztian_a_rakbetegsegerol_Sokkal_jobb_kedelyu_ember_vagyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8289e39a-1f03-4280-9bfb-2cee7dfa4b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50629418-aea1-4603-8aa0-ae9c74769541","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Grecso_Krisztian_a_rakbetegsegerol_Sokkal_jobb_kedelyu_ember_vagyok","timestamp":"2019. március. 07. 06:36","title":"Grecsó Krisztián a rákbetegségéről: Sokkal jobb kedélyű ember vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc71b84-d0eb-4788-90e1-4ea05f028019","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ) elnöksége rendkívüli ülésén Pat Cortinát nevezte ki a csapat élére. ","shortLead":"A Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ) elnöksége rendkívüli ülésén Pat Cortinát nevezte ki a csapat élére. ","id":"20190307_pat_cortina_jegkorong_hoki_noi_valogatott_szovetsegi_kapitany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fc71b84-d0eb-4788-90e1-4ea05f028019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183150d4-02c2-4660-9319-2d7e728dcd34","keywords":null,"link":"/sport/20190307_pat_cortina_jegkorong_hoki_noi_valogatott_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2019. március. 07. 09:59","title":"Visszatér Pat Cortina, most a női hokisokat vezeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf7a34b4-44a5-4e18-871d-26e88e6e5c20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy síró kisbaba megnyugtatása sokszor embert, pontosabban szülőt próbáló feladat. A Honda kutatói erre találtak ki valamit.","shortLead":"Egy síró kisbaba megnyugtatása sokszor embert, pontosabban szülőt próbáló feladat. A Honda kutatói erre találtak ki...","id":"20190307_honda_sound_sitter_kisbaba_nyugtato_prototipus_jatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf7a34b4-44a5-4e18-871d-26e88e6e5c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b7420b-2a0a-4843-948f-a4e4e8e7cb1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_honda_sound_sitter_kisbaba_nyugtato_prototipus_jatek","timestamp":"2019. március. 07. 12:03","title":"Lenyugtatni a síró kisbabát? A Hondánál kitaláltak valamit rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két napot adtak Daniel Krienernek, hogy visszautazzon Berlinbe.","shortLead":"Két napot adtak Daniel Krienernek, hogy visszautazzon Berlinbe.","id":"20190307_Hazakuldtek_Venezuelabol_a_nemet_nagykovetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df7f0c8-c146-44b8-8abe-804fc4932695","keywords":null,"link":"/vilag/20190307_Hazakuldtek_Venezuelabol_a_nemet_nagykovetet","timestamp":"2019. március. 07. 17:29","title":"Hazaküldték Venezuelából a német nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A teljes ellenzék beállt a Jobbik polgármesterjelöltje, Mirkóczki Ádám mögé Egerben, aki függetlenként indul majd. Az egri választókerületekben is létrejött az összefogás őszre.","shortLead":"A teljes ellenzék beállt a Jobbik polgármesterjelöltje, Mirkóczki Ádám mögé Egerben, aki függetlenként indul majd...","id":"20190306_A_teljes_ellenzek_beallt_a_Jobbik_polgarmesterjeloltje_moge_Egerben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1455e450-9c85-415e-beb3-387b0c23ecec","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_A_teljes_ellenzek_beallt_a_Jobbik_polgarmesterjeloltje_moge_Egerben","timestamp":"2019. március. 06. 12:18","title":"Összefog a Jobbik és a baloldal Egerben, Mirkóczki indul polgármesternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]