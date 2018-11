Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41742273-2a17-49a2-b7fa-d15f828985c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pontus Törnquist azt szeretné elérni, hogy a gyorséttermek által termelt műanyagszemét mennyisége csökkenjen.","shortLead":"Pontus Törnquist azt szeretné elérni, hogy a gyorséttermek által termelt műanyagszemét mennyisége csökkenjen.","id":"20181121_Muanyag_helyett_krumplibol_keszit_evoeszkozoket_egy_sved_dizajner__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41742273-2a17-49a2-b7fa-d15f828985c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd73cce9-5144-4e96-8538-06b7eb53ec57","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Muanyag_helyett_krumplibol_keszit_evoeszkozoket_egy_sved_dizajner__video","timestamp":"2018. november. 21. 17:38","title":"Műanyag helyett krumpliból készít evőeszközöket egy svéd dizájner - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41fb2f5-ee48-4cc7-b2cb-68873a3b7978","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonok javíttatása egyébként sem tartozik az olcsó dolgok közé, a csúcskészülékek egyre magasabb ára viszont azt is jelenti, hogy a javíttatást is egyre borsosabb áron végzik el. Egy Amerikában készült friss felmérés most azt mutatja, a felhasználók a készülék sérülése esetén – ha az nem befolyásolja a működést – nem javíttatják meg a mobilt.","shortLead":"Az okostelefonok javíttatása egyébként sem tartozik az olcsó dolgok közé, a csúcskészülékek egyre magasabb ára viszont...","id":"20181121_okostelefon_osszetores_elejtett_telefon_serules_torott_kijelzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e41fb2f5-ee48-4cc7-b2cb-68873a3b7978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0b5f14-bfcc-4ffb-8983-4e554c7cef9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_okostelefon_osszetores_elejtett_telefon_serules_torott_kijelzo","timestamp":"2018. november. 21. 17:33","title":"Hiába törik be a mobil kijelzője, sokan tovább használják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0fe0333-e75e-416b-a42b-c4063f3aa7ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meg persze a kereslet növekedését. ","shortLead":"Meg persze a kereslet növekedését. ","id":"20181121_Draganak_talalja_kedvenc_kavejat_Okolja_a_klimavaltozast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0fe0333-e75e-416b-a42b-c4063f3aa7ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ebf607-7804-4e1b-9b15-4ddfbfe2ed46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181121_Draganak_talalja_kedvenc_kavejat_Okolja_a_klimavaltozast","timestamp":"2018. november. 21. 05:14","title":"Drágának találja kedvenc kávéját? Okolja a klímaváltozást!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d81d4e-aa65-4897-8947-16b81e2ddc6b","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"hetilap","description":"Csak kevesen képesek a körülöttük lévő romokból mesterművet építeni. Ötven éve született a modern zene egyik monolitja.","shortLead":"Csak kevesen képesek a körülöttük lévő romokból mesterművet építeni. Ötven éve született a modern zene egyik monolitja.","id":"201847__the_beatles__forradalmi_otletek__white_album__vakito_feherseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02d81d4e-aa65-4897-8947-16b81e2ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d9a729-a327-4ceb-b26b-cc968e54cc65","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.47/201847__the_beatles__forradalmi_otletek__white_album__vakito_feherseg","timestamp":"2018. november. 21. 00:00","title":"Vakító fehérség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e203f9e8-6da0-4817-9ed5-59d54ee13c5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cseh pénzügyőrök sokat látott tagjai is rosszul lettek attól, ami egy prágai istállóban fogadta őket: halomra ölt nagymacskák maradványai hevertek mindenhol. ","shortLead":"A cseh pénzügyőrök sokat látott tagjai is rosszul lettek attól, ami egy prágai istállóban fogadta őket: halomra ölt...","id":"20181121_vagohid_praga_tigris_oroszlan_nagymacska_csont_karom_cseh_penz_es_vamugyorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e203f9e8-6da0-4817-9ed5-59d54ee13c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b047b61-1e66-4d0d-9990-62fcdec162fb","keywords":null,"link":"/elet/20181121_vagohid_praga_tigris_oroszlan_nagymacska_csont_karom_cseh_penz_es_vamugyorseg","timestamp":"2018. november. 21. 11:10","title":"Nyúzták, főzték a nagymacskákat, brutális vágóhídra bukkantak Prágában – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ecdb80d-3c10-40bb-877b-f8524355a1fb","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A katalán csúcsséf, Ferran Adrià és alapítványa az elBullifoundation mindig tartogat meglepést. Pár nap leforgása alatt két helyen, Barcelonában és New Yorkban is bemutatták a mixológiában hiánypótlónak szánt könyvüket.","shortLead":"A katalán csúcsséf, Ferran Adrià és alapítványa az elBullifoundation mindig tartogat meglepést. Pár nap leforgása alatt...","id":"20181121_Koktelenciklopedia__alapmu_a_jovo_barmixereinek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ecdb80d-3c10-40bb-877b-f8524355a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728e053a-9d83-4e2e-99e0-36fda9ab6676","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Koktelenciklopedia__alapmu_a_jovo_barmixereinek","timestamp":"2018. november. 22. 09:04","title":"Koktélenciklopédia – alapmű a jövő bármixereinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f596b21-ca16-4c3a-9078-f6eddb0cb305","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a puttonyos Audival a hétvégi bevásárlás és az autópályán történő száguldás egyaránt könnyű feladat.","shortLead":"Ezzel a puttonyos Audival a hétvégi bevásárlás és az autópályán történő száguldás egyaránt könnyű feladat.","id":"20181121_csaladapak_alma_735_loerovel_bucsuzik_az_audi_rs6_kombi_v8_biturbo_tuning","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f596b21-ca16-4c3a-9078-f6eddb0cb305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd1aa91-2a36-40a4-8174-3e1f4ce3f5c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181121_csaladapak_alma_735_loerovel_bucsuzik_az_audi_rs6_kombi_v8_biturbo_tuning","timestamp":"2018. november. 21. 08:21","title":"Családapák álma: 735 lóerővel búcsúzik az Audi RS6 kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f267dcc-d7a4-43f9-a7b3-f505f52edd3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végigfutott a nemzetközi sajtón, hogy Magyarország menedékjogot adott Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnöknek, a Financial Timest kivéve a lapok Orbán Viktor és Nikola Gruevszki közös képével illusztrálták a beszámolót.","shortLead":"Végigfutott a nemzetközi sajtón, hogy Magyarország menedékjogot adott Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnöknek...","id":"20181121_Guardian_new_york_times_reuters_gruevszki_orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f267dcc-d7a4-43f9-a7b3-f505f52edd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1207d851-67c4-4a62-9c93-db6c3b3d7ec9","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Guardian_new_york_times_reuters_gruevszki_orban","timestamp":"2018. november. 21. 10:42","title":"Külföldi lapok: Orbán kivételt tesz barátjával, Gruevszki választása ironikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]