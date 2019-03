Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a19fad27-ff84-4fd6-afaf-ca5f36f4adaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszületett a másodfokú ítélet P. László Gergely ügyében, amely terrorcselekmény bűntettre változtatta a korábbit – írja az Index.","shortLead":"Megszületett a másodfokú ítélet P. László Gergely ügyében, amely terrorcselekmény bűntettre változtatta a korábbit –...","id":"20190312_terez_koruti_robbanto_masodfoku_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a19fad27-ff84-4fd6-afaf-ca5f36f4adaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53985d79-3ffd-4fdd-b753-2b9773bfaf10","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_terez_koruti_robbanto_masodfoku_itelet","timestamp":"2019. március. 12. 09:22","title":"A Teréz körúti robbantó legkorábban 30 év múlva szabadulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341cd632-f350-4d84-a5c0-2d732278268b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190312_Azt_gondolta_az_ejtoenyos_hogy_siman_foldet_er_de_aztan_jottek_a_kenguruk_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=341cd632-f350-4d84-a5c0-2d732278268b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae92d8e-a832-41bc-9895-dfa41278338d","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Azt_gondolta_az_ejtoenyos_hogy_siman_foldet_er_de_aztan_jottek_a_kenguruk_video","timestamp":"2019. március. 12. 10:10","title":"Azt gondolta a siklóernyős, hogy simán földet ér, de aztán jöttek a kenguruk (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Real Madrid labdarúgócsapatának hétfőn kinevezett vezetőedzője, Zinedine Zidane úgy nyilatkozott: az elmúlt hónapokban feltöltődött, így örömmel mondott igent Florentino Pérez elnök hívó szavára.","shortLead":"A Real Madrid labdarúgócsapatának hétfőn kinevezett vezetőedzője, Zinedine Zidane úgy nyilatkozott: az elmúlt...","id":"20190312_zinedine_zidane_real_madrid_edzo_masodik_ciklus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8395ecf4-f5bb-4979-a2a5-e10378c5a430","keywords":null,"link":"/sport/20190312_zinedine_zidane_real_madrid_edzo_masodik_ciklus","timestamp":"2019. március. 12. 06:20","title":"Zidane: Örülök, hogy hazatértem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Matteo Salvini szerint nem kéne kizárni a Fideszt az Európai Néppártból, bár neki vajmi kevés beleszólása lesz ebbe. ","shortLead":"Matteo Salvini szerint nem kéne kizárni a Fideszt az Európai Néppártból, bár neki vajmi kevés beleszólása lesz ebbe. ","id":"20190311_Orban_legnagyobb_olasz_baratja_is_kiall_a_Fidesz_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21765c9c-8fad-4837-9d1e-73353dcaca52","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Orban_legnagyobb_olasz_baratja_is_kiall_a_Fidesz_mellett","timestamp":"2019. március. 11. 20:34","title":"Orbán legnagyobb olasz barátja is kiáll a Fidesz mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc7d576-fda2-4cb2-8fe5-78fc64954595","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Utólag még azt is letagadja a reptéri rendőrség, hogy a fosztogatások miatt rakodókra szerelt testkamerákat javasoltak, és hiába lepleztünk le egy biztonsági kockázatot, továbbra is szabadon, állandó ellenőrzés nélkül grasszálnak a rakodók. A birtokunkba került dokumentumok alapján a repülők rakterének kamerázása viszont magáncégeknek köszönhetően zajlik, de a maffiaszerű szervezettséggel dolgozó tolvajok vesztegetni próbálják és fenyegetik őket. Ráadásul hiába fülelik le az utasokat megkárosítókat, visszatérnek, holott ehhez elvileg szigorú hatósági ellenőrzésen kell átesniük. Azt is megtudtuk, milyen jól forgatják a körömvágó ollót, és miért aggódhatunk, ha a kézipoggyászunk sárga címkével mégis a raktérben köt ki.","shortLead":"Utólag még azt is letagadja a reptéri rendőrség, hogy a fosztogatások miatt rakodókra szerelt testkamerákat javasoltak...","id":"20190311_Ferihegyen_a_helyzet_valtozatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dc7d576-fda2-4cb2-8fe5-78fc64954595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18fca542-a839-4455-aafc-44fcfa6306b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Ferihegyen_a_helyzet_valtozatlan","timestamp":"2019. március. 11. 06:30","title":"\"Úgyis megcsinálják a táskádat egy körömollóval\" – változott bármi Ferihegyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98dbafca-3aa6-44cb-a375-ac8fa6eb1366","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Részletesen levezették, miért drágultak nagyot az építkezések.","shortLead":"Részletesen levezették, miért drágultak nagyot az építkezések.","id":"20190311_Egy_ev_alatt_13_szazalekkal_nott_az_epitoipari_oradij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98dbafca-3aa6-44cb-a375-ac8fa6eb1366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44004bb-7739-4fa3-8df2-4e889e61e79c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Egy_ev_alatt_13_szazalekkal_nott_az_epitoipari_oradij","timestamp":"2019. március. 11. 11:49","title":"Egy év alatt 13 százalékkal nőtt az építőipari óradíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aecd8f4b-67cc-4932-93b5-01bf58d219f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fiatal kongresszusi képviselő, Alexandria Ocasio-Cortez szerint társadalmi berendezkedésünk miatt figyelembe sem vesszük, mennyi mindent nyerünk majd az automatizálással.","shortLead":"A fiatal kongresszusi képviselő, Alexandria Ocasio-Cortez szerint társadalmi berendezkedésünk miatt figyelembe sem...","id":"20190311_robotok_elveszik_a_munkankat_automatizalas_alexandria_ocasio_cortez_sxsw","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aecd8f4b-67cc-4932-93b5-01bf58d219f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c9ba0d2-9bd6-4b4e-a916-4bad8ef27169","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_robotok_elveszik_a_munkankat_automatizalas_alexandria_ocasio_cortez_sxsw","timestamp":"2019. március. 11. 16:03","title":"A 29 éves demokrata képviselőnő szerint igazából örülnünk kellene, hogy a robotok elveszik a munkánkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár az Európai Néppárton belül vannak különböző áramlatok, az a kérdés a Fidesz és a Néppárt vitájában, hogy mi köt össze bennünket, és hogy az értékek alapjának vannak azért határai is, mondta Angela Merkel német kancellár, miután tárgyalt a német kormányfővel.\r

\r

","shortLead":"Bár az Európai Néppárton belül vannak különböző áramlatok, az a kérdés a Fidesz és a Néppárt vitájában, hogy mi köt...","id":"20190311_Merkel_a_neppart_es_a_Fidesz_vitajarol_Kulonbozo_ertekeink_vannak_de_vannak_hatarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd135629-fc76-4cdb-8e97-2de628f6dbb8","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Merkel_a_neppart_es_a_Fidesz_vitajarol_Kulonbozo_ertekeink_vannak_de_vannak_hatarok","timestamp":"2019. március. 11. 16:04","title":"Merkel a Néppárt és a Fidesz vitájáról: Különböző értékeink vannak, de vannak határok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]