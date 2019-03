Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4af58cd3-f933-494d-9915-828158907ddd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A huszárokat végképp nem is értjük.\r

","shortLead":"A huszárokat végképp nem is értjük.\r

","id":"20190312_Egyszer_eljon_a_nap_amikor_nem_gyerekkel_egyutt_adnak_at_egy_sertestelepet__de_nem_ma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4af58cd3-f933-494d-9915-828158907ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5557a6f0-5737-4e1e-b0ad-64cfcef2eecc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Egyszer_eljon_a_nap_amikor_nem_gyerekkel_egyutt_adnak_at_egy_sertestelepet__de_nem_ma","timestamp":"2019. március. 12. 17:00","title":"Egyszer eljön a nap, amikor nem óvodásokkal együtt adnak át egy sertéstelepet – de nem ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7180d36-fad2-474c-9203-359b4da8beca","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az ikonikus F1 szellemi örökösének tekinthető Speedtail végsebessége meghaladja a 400 km/h-t. ","shortLead":"Az ikonikus F1 szellemi örökösének tekinthető Speedtail végsebessége meghaladja a 400 km/h-t. ","id":"20190313_megneztuk_a_mclaren_uj_hiperautojat_amiben_az_utasok_kozott_ul_a_sofor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7180d36-fad2-474c-9203-359b4da8beca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa6cfd1-8dfe-4bd6-9546-72f5aa3e1f73","keywords":null,"link":"/cegauto/20190313_megneztuk_a_mclaren_uj_hiperautojat_amiben_az_utasok_kozott_ul_a_sofor","timestamp":"2019. március. 13. 06:41","title":"Megnéztük a McLaren új hiperautóját, amiben az utasok között ül a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délután 8-12 fok várható. ","shortLead":"Délután 8-12 fok várható. ","id":"20190313_Borus_esos_napunk_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e50ee2c-8101-48ce-8b33-2d1dab9f3054","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Borus_esos_napunk_lesz","timestamp":"2019. március. 13. 05:15","title":"Borús, esős napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Néppárt alapvető értékeit a Fidesznek is tiszteletben kell tartania - mondta az Orbánnal folytatott találkozó után Manfred Weber, aki továbbra is bocsánatkérést vár Orbántól. A CEU maradása kulcskérdéssé vált.","shortLead":"A Néppárt alapvető értékeit a Fidesznek is tiszteletben kell tartania - mondta az Orbánnal folytatott találkozó után...","id":"20190312_orban_weber_neppart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0497a56-aa3d-4ccc-8e27-3667b1d5454e","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_orban_weber_neppart","timestamp":"2019. március. 12. 14:52","title":"Weber eljött Budapestre, de a konfliktust nem sikerült rendezni Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Porhintés csak az a törvényjavaslat, amelyet a képviselők kedden nyújtottak be, és a közigazgatási bíróságok függetlenségét növeli elvileg A civil szervezet azonban azt mondja, lényegileg, garanciálisan nem oldja meg a javaslat a függetlenség problémáját. A Velencei Bizottság a jövő héten mondja ki véleményét az új bíróságról.\r

\r

","shortLead":"Porhintés csak az a törvényjavaslat, amelyet a képviselők kedden nyújtottak be, és a közigazgatási bíróságok...","id":"20190313_Helsinki_parasztvakitas_a_kozigazgatasi_birosagok_fuggetlensegenek_novelese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a2c580-2ddf-48e3-bdf8-3b4185b99901","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Helsinki_parasztvakitas_a_kozigazgatasi_birosagok_fuggetlensegenek_novelese","timestamp":"2019. március. 13. 14:23","title":"Helsinki: Parasztvakítás a közigazgatási bíróságok függetlenségének növelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b08799-0d14-4055-8021-670bcb9aba36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Microsoft nagyon szeretné elkerülni, hogy az általuk kiadott hibás Windows-frissítés miatt zúgolódjanak a felhasználók, ezért inkább belenyúlna a gépükbe, hogy törölje azt.","shortLead":"A jelek szerint a Microsoft nagyon szeretné elkerülni, hogy az általuk kiadott hibás Windows-frissítés miatt...","id":"20190313_microsoft_windows_10_bug_hiba_torlese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46b08799-0d14-4055-8021-670bcb9aba36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15c8c92-6b3f-4f3a-a3f1-f2434ad85df7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_microsoft_windows_10_bug_hiba_torlese","timestamp":"2019. március. 13. 09:03","title":"A Windowst használók álma: a Microsoft megoldotta, hogy távolról töröljék a frissítést, ha beüt a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662709cc-4fa1-4dd7-b683-0cdcfc829c86","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Úgy tervezte, majd a nyereményből visszateszi a kölcsönt.","shortLead":"Úgy tervezte, majd a nyereményből visszateszi a kölcsönt.","id":"20190313_Eltotozta_a_teeszelnok_a_szovetkezet_penzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=662709cc-4fa1-4dd7-b683-0cdcfc829c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536abb5e-ffbd-4d84-8422-2d2257424d53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Eltotozta_a_teeszelnok_a_szovetkezet_penzet","timestamp":"2019. március. 13. 10:15","title":"Eltotózta a téeszelnök a szövetkezet pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az életveszélyessé vált, és emiatt bezárt pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola korszerűsítésére egyszer már kiírtak egy közbeszerzést, de azt túl magas árajánlatok miatt eredménytelennek nyilvánították. Most ismét magasabb a becsült költség, mint a rendelkezésre álló keret – írja a Szabad Pécs.\r

","shortLead":"Az életveszélyessé vált, és emiatt bezárt pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola korszerűsítésére egyszer...","id":"20190311_Ujra_kiirtak_a_kozbeszerzest_megint_hibadzhat_a_keret_az_eletveszelyes_iskola_felujitasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d41c28-8da6-49d5-bbce-903d224b0bd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Ujra_kiirtak_a_kozbeszerzest_megint_hibadzhat_a_keret_az_eletveszelyes_iskola_felujitasara","timestamp":"2019. március. 12. 06:02","title":"Újra kiírták a közbeszerzést, megint hibádzhat a keret az életveszélyes iskola felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]