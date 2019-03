Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ember életét vesztette egy lakástűzben hétfőn este a Baranya megyei Alsószentmártonon – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

","shortLead":"Két ember életét vesztette egy lakástűzben hétfőn este a Baranya megyei Alsószentmártonon – közölte az Országos...","id":"20190312_lakastuz_baranya_megye_alsoszentmarton_halalos_aldozat_tuzoltok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9094ad-c632-4d73-91a4-df20acd44203","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_lakastuz_baranya_megye_alsoszentmarton_halalos_aldozat_tuzoltok","timestamp":"2019. március. 12. 05:44","title":"Két halottja van egy baranyai lakástűznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab0bd91-8f71-4f3c-9986-186a99aa1645","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Manfred Weber mellett Donald Tusktól, Angela Merkeltől és Sebastian Kurztól tudakolták a CEU-n: meddig mehet el a Fidesz?","shortLead":"Manfred Weber mellett Donald Tusktól, Angela Merkeltől és Sebastian Kurztól tudakolták a CEU-n: meddig mehet el...","id":"20190312_manfred_weber_aktivista_ceu_rektori_hivatal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bab0bd91-8f71-4f3c-9986-186a99aa1645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac7fb3a5-9eab-4432-a609-65cd619062da","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_manfred_weber_aktivista_ceu_rektori_hivatal","timestamp":"2019. március. 12. 12:53","title":"Aktivisták kérdezték meg Webertől: Vajon hol a határ?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc121e74-d98d-4691-84fb-b822c31c1eae","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint hétezer új mikrobafajt fedezett fel a világ óceánjaiban Csien Pejjüan vezetésével a Hongkongi Tudományos és Technológiai Egyetem (HKUST) kutatócsoportja. ","shortLead":"Több mint hétezer új mikrobafajt fedezett fel a világ óceánjaiban Csien Pejjüan vezetésével a Hongkongi Tudományos és...","id":"20190312_7300_uj_tengeri_mikrobafaj_hongkongi_kutatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc121e74-d98d-4691-84fb-b822c31c1eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1811bd9e-d100-43f5-91f8-c3b398a660ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_7300_uj_tengeri_mikrobafaj_hongkongi_kutatok","timestamp":"2019. március. 12. 10:03","title":"Egy tudós elhatározta, hogy felfedez néhány új tengeri fajt – 7300-at sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01d4d166-58e5-4531-9a10-290a3875eac1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem trójai falovak és nem lesznek gyarmat - mondta a miniszterelnök.","shortLead":"Nem trójai falovak és nem lesznek gyarmat - mondta a miniszterelnök.","id":"20190313_Olaszorszag_beszallt_a_kinai_Selyemutba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01d4d166-58e5-4531-9a10-290a3875eac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a0a36cc-4c8e-4abe-9be6-2114f44e3b84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Olaszorszag_beszallt_a_kinai_Selyemutba","timestamp":"2019. március. 13. 12:16","title":"Olaszország beszállt a kínai Selyemútba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21850dc8-792b-49b1-a4fe-9f45a1ff5f6f","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Milyen érzés kilépni egyedül a Linkin Park rajongói elé? Mi fog történni a budapesti koncerten? Chester Bennington öngyilkossága után túl van-e már a gyászidőszakon a zenekar nemrég szólókarrierbe kezdett alapítója? Mike Shinodával beszélgettünk.","shortLead":"Milyen érzés kilépni egyedül a Linkin Park rajongói elé? Mi fog történni a budapesti koncerten? Chester Bennington...","id":"20190311_Mike_Shinoda_a_Linkin_Park_frontemberenek_ongyilkossagarol_nem_a_zeneiparral_van_baj_hanem_az_egesz_vilaggal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21850dc8-792b-49b1-a4fe-9f45a1ff5f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9107b148-bf76-47fb-bbac-715622622aae","keywords":null,"link":"/kultura/20190311_Mike_Shinoda_a_Linkin_Park_frontemberenek_ongyilkossagarol_nem_a_zeneiparral_van_baj_hanem_az_egesz_vilaggal","timestamp":"2019. március. 11. 20:00","title":"Mike Shinoda a Linkin Park frontemberének öngyilkosságáról: Nem a zeneiparral van baj, hanem az egész világgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Márki-Zay Pétert támadja a Fidesz lakásmutyival, most sokszorosan hullik vissza a fejére. Úgy tűnik, hogy visszaéléseket éppen a korábbi, fideszes városvezetés követett el: a korábbi aljegyző fia szinte ingyen vett egy lakást, valamint évekig nem kellett bérleti díjat és iparűzési adót fizetnie a trafikjáért. A Fidesz kinyitotta a szekrényt, erre kidőltek a csontvázak.","shortLead":"Márki-Zay Pétert támadja a Fidesz lakásmutyival, most sokszorosan hullik vissza a fejére. Úgy tűnik...","id":"20190312_MarkiZay_Peter_Hodmezovasarhely_lakasugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa717994-05fe-4288-abf7-da2cf62949f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_MarkiZay_Peter_Hodmezovasarhely_lakasugy","timestamp":"2019. március. 12. 17:30","title":"Kitört a totális lakásháború Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6de0779-e7b2-44b9-b022-5b2995749240","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A városban teljes az ellenzéki hatalomátvétel, migrációt vizsgáló bizottságot is felállítottak. A polgármester posztbolsevik puccskísérletről beszél. ","shortLead":"A városban teljes az ellenzéki hatalomátvétel, migrációt vizsgáló bizottságot is felállítottak. A polgármester...","id":"20190313_Levaltottak_a_fideszeseket_a_szombathelyi_onkormanyzati_cegekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6de0779-e7b2-44b9-b022-5b2995749240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220ac1db-3419-4d25-bf27-9db3c3e0a7cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Levaltottak_a_fideszeseket_a_szombathelyi_onkormanyzati_cegekben","timestamp":"2019. március. 13. 17:47","title":"Kirúgták a fideszes delegáltakat a szombathelyi önkormányzati cégekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Real Madrid labdarúgócsapatának hétfőn kinevezett vezetőedzője, Zinedine Zidane úgy nyilatkozott: az elmúlt hónapokban feltöltődött, így örömmel mondott igent Florentino Pérez elnök hívó szavára.","shortLead":"A Real Madrid labdarúgócsapatának hétfőn kinevezett vezetőedzője, Zinedine Zidane úgy nyilatkozott: az elmúlt...","id":"20190312_zinedine_zidane_real_madrid_edzo_masodik_ciklus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8395ecf4-f5bb-4979-a2a5-e10378c5a430","keywords":null,"link":"/sport/20190312_zinedine_zidane_real_madrid_edzo_masodik_ciklus","timestamp":"2019. március. 12. 06:20","title":"Zidane: Örülök, hogy hazatértem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]