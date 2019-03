Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kevesebb szabály legyen, de azokat tartsuk is be - írta Sebastian Kurz.","shortLead":"Kevesebb szabály legyen, de azokat tartsuk is be - írta Sebastian Kurz.","id":"20190314_A_liberalis_jogallam_kontinense_vagyunk__valaszolt_Macronnak_az_osztrak_kancellar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c82a1d-8b6d-4104-8070-41676d5bc0b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_A_liberalis_jogallam_kontinense_vagyunk__valaszolt_Macronnak_az_osztrak_kancellar","timestamp":"2019. március. 14. 16:55","title":"A liberális jogállam kontinense vagyunk - válaszolt Macronnak az osztrák kancellár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5473b01-9d61-4885-8c9d-afe271e7de88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy tavaly év végi eldugott törvénymódosítás egy politikai szereplőt, az önkormányzatot is beveszi a bányák engedélyeztetésébe, a szakma szerint pedig ez akár jól működő bányák leállásához is vezethet. ","shortLead":"Egy tavaly év végi eldugott törvénymódosítás egy politikai szereplőt, az önkormányzatot is beveszi a bányák...","id":"20190313_Mukodo_banyakat_lehetetlenithet_el_egy_tavaly_elrejtett_torvenymodositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5473b01-9d61-4885-8c9d-afe271e7de88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd0ec3c-0658-460e-8a98-a156f1929734","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Mukodo_banyakat_lehetetlenithet_el_egy_tavaly_elrejtett_torvenymodositas","timestamp":"2019. március. 13. 12:38","title":"Működő bányákat lehetetleníthet el egy tavaly elrejtett törvénymódosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bors szerint a vétkes autót vezető férfi csúnyán összeveszett párjával, mielőtt mindketten kocsiba ültek. Nem sokkal később már egyikőjük sem élt.","shortLead":"A Bors szerint a vétkes autót vezető férfi csúnyán összeveszett párjával, mielőtt mindketten kocsiba ültek. Nem sokkal...","id":"20190313_Het_ember_halala_a_81esen_veszekedes_allhat_a_tragedia_hattereben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d529fe-8d8d-40e8-bbb2-d73782a2bdba","keywords":null,"link":"/cegauto/20190313_Het_ember_halala_a_81esen_veszekedes_allhat_a_tragedia_hattereben","timestamp":"2019. március. 13. 08:41","title":"Hét ember halála a 81-esen: erőszakos veszekedést követően ült autóba a vétkes sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5a8d2d-90f0-4824-ba6a-8df189e19875","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Majdnem százötven vokssal szavazták le a miniszterelnök javaslatát. Szerdán újból szavazhatnak a képviselők, és akár csütörtökön is, de ennél messzebb lehetetlen megjósolni, mi történik. ","shortLead":"Majdnem százötven vokssal szavazták le a miniszterelnök javaslatát. Szerdán újból szavazhatnak a képviselők, és akár...","id":"20190312_Ismet_leszavazta_a_brit_parlament_a_Brexitmegallapodast_kiszamithatatlan_a_folytatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc5a8d2d-90f0-4824-ba6a-8df189e19875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17686f4b-3f2a-499d-a0c3-e81dc2c81318","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Ismet_leszavazta_a_brit_parlament_a_Brexitmegallapodast_kiszamithatatlan_a_folytatas","timestamp":"2019. március. 12. 20:23","title":"Ismét leszavazta a brit parlament a Brexit-megállapodást, kiszámíthatatlan a folytatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A többmilliárdos felújításra mindenképpen szükség van, de sokan kizártnak tartják, hogy ennyi pénz elég lesz. A SOTE Pulmonológiai Klinikájának új helyén pedig egyelőre csak por és sitteszsákok állnak. ","shortLead":"A többmilliárdos felújításra mindenképpen szükség van, de sokan kizártnak tartják, hogy ennyi pénz elég lesz. A SOTE...","id":"20190313_Bizonytalansag_es_szetszakitott_orvosi_teamek_tartanak_a_dolgozok_a_Szent_Janos_Korhaz_atalakitasatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a131653-4903-4db4-92f9-9f2b2ec11f0e","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Bizonytalansag_es_szetszakitott_orvosi_teamek_tartanak_a_dolgozok_a_Szent_Janos_Korhaz_atalakitasatol","timestamp":"2019. március. 13. 11:21","title":"Bizonytalanság és szétszakított orvosi csapatok miatt félnek a Szent János Kórház átalakításától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9546fd9b-553a-409d-90b8-e5cb4c3fcf03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben néhány évente akár még munkahelyet is váltunk, a mobilszámunk valamiért marad a régi, és nem szívesen cseréljük le. Pedig egyre fontosabb lenne.","shortLead":"Miközben néhány évente akár még munkahelyet is váltunk, a mobilszámunk valamiért marad a régi, és nem szívesen...","id":"20190314_telefonszam_sim_kartya_okostelefon_adatvedelem_sim_kartya_feltorese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9546fd9b-553a-409d-90b8-e5cb4c3fcf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ebc2f5-afd7-4fe0-b6b0-2851735bd813","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_telefonszam_sim_kartya_okostelefon_adatvedelem_sim_kartya_feltorese","timestamp":"2019. március. 14. 08:03","title":"A szakemberek üzenik: jobb, ha azonnal lecseréli a telefonszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6078d52-b9fb-4830-9a1a-f868bde8156e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kijelölte a londoni parlament házelnöke, miről szavazhatnak a mai ülésen. Vannak meglepetések.","shortLead":"Kijelölte a londoni parlament házelnöke, miről szavazhatnak a mai ülésen. Vannak meglepetések.","id":"20190314_Szavazhat_a_brit_parlament_az_ujabb_Brexitnepszavazasrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6078d52-b9fb-4830-9a1a-f868bde8156e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb52d7f-312d-4812-9a99-5d32fa53ac2b","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_Szavazhat_a_brit_parlament_az_ujabb_Brexitnepszavazasrol","timestamp":"2019. március. 14. 14:28","title":"Szavazhat a brit parlament az újabb Brexit-referendumról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4253df47-5dd3-4ee0-b288-f62c7644a64b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az ártatlannak tűnő, látszólag a kollegáktól érkező e-mailekkel is csínján kell bánni: az elmúlt hónapokban megduplázódott az elektronikus leveleken keresztüli adathalász-támadások száma.","shortLead":"Még az ártatlannak tűnő, látszólag a kollegáktól érkező e-mailekkel is csínján kell bánni: az elmúlt hónapokban...","id":"20190314_adathalasz_tamadasok_szama_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4253df47-5dd3-4ee0-b288-f62c7644a64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9aaa6b8-2624-4e0a-9bee-1be0e31fd5c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_adathalasz_tamadasok_szama_statisztika","timestamp":"2019. március. 14. 09:03","title":"Ha ennyi e-mailt kap, akkor akár bajban is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]