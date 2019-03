Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6476b426-bf1d-4347-b200-10914891901b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtökön lesz egy éve, hogy meghalt Stephen Hawking. Emléke előtt tisztelegve a munkássága által inspirált emlékérmét bocsátott ki a Royal Mint brit királyi pénzverde.","shortLead":"Csütörtökön lesz egy éve, hogy meghalt Stephen Hawking. Emléke előtt tisztelegve a munkássága által inspirált...","id":"20190312_stephen_hawking_emlekerme_megrendeles_50_penny_royal_mint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6476b426-bf1d-4347-b200-10914891901b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"302f89c7-8c5f-48be-bc2e-03efee3370fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_stephen_hawking_emlekerme_megrendeles_50_penny_royal_mint","timestamp":"2019. március. 12. 21:03","title":"Nagyon szép pénzérmét adnak ki Stephen Hawking tiszteletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minimálisra csökken a lakosságnak felszámolt tranzakciós illeték, és szigorítják az automaták üzemeltetését. Salátatörvény az Országgyűlés előtt. ","shortLead":"Minimálisra csökken a lakosságnak felszámolt tranzakciós illeték, és szigorítják az automaták üzemeltetését...","id":"20190312_Uj_bombauzletet_talalt_ki_a_kormany_a_lakastakarekoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f90d888-a6e3-4d7b-9207-c0c7944e2b7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Uj_bombauzletet_talalt_ki_a_kormany_a_lakastakarekoknak","timestamp":"2019. március. 12. 18:43","title":"Új bombaüzletet talált ki a kormány a lakástakarékoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jegyvizsgálók elleni erőszak problémájának mértékét jelzi, hogy a kalauzok alkalmazásába idéntől bekerült a pánikgomb. A támadások skálája az arcul ütéstől a rúgáson át a késes fenyegetésig terjed.","shortLead":"A jegyvizsgálók elleni erőszak problémájának mértékét jelzi, hogy a kalauzok alkalmazásába idéntől bekerült...","id":"20190312_Ugy_eltortek_az_allkapcsat_egy_kalauznak_Gardonyban_hogy_meg_kell_muteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e72f1fe-aaee-477d-8c0c-36889ddc28ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Ugy_eltortek_az_allkapcsat_egy_kalauznak_Gardonyban_hogy_meg_kell_muteni","timestamp":"2019. március. 12. 14:48","title":"Úgy eltörték az állkapcsát egy kalauznak Gárdonyban, hogy meg kell műteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9546fd9b-553a-409d-90b8-e5cb4c3fcf03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben néhány évente akár még munkahelyet is váltunk, a mobilszámunk valamiért marad a régi, és nem szívesen cseréljük le. Pedig egyre fontosabb lenne.","shortLead":"Miközben néhány évente akár még munkahelyet is váltunk, a mobilszámunk valamiért marad a régi, és nem szívesen...","id":"20190314_telefonszam_sim_kartya_okostelefon_adatvedelem_sim_kartya_feltorese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9546fd9b-553a-409d-90b8-e5cb4c3fcf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ebc2f5-afd7-4fe0-b6b0-2851735bd813","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_telefonszam_sim_kartya_okostelefon_adatvedelem_sim_kartya_feltorese","timestamp":"2019. március. 14. 08:03","title":"A szakemberek üzenik: jobb, ha azonnal lecseréli a telefonszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193a1465-2e4a-4c37-92c1-608d3e98a689","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tipikus politikusi játszma volt Manfred Weber keddi budapesti tárgyalássorozata, vagy szalmaszál, amelyet Orbán Viktornak nyújtott. A hvg.hu munkatársai ezt elemezték élő Facebook-közvetítésünkben, illetve olvasóink kérdéseire válaszoltak. ","shortLead":"Tipikus politikusi játszma volt Manfred Weber keddi budapesti tárgyalássorozata, vagy szalmaszál, amelyet Orbán...","id":"20190312_Tulajdonkeppen_miert_is_Budapestre_Manfred_Weber","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=193a1465-2e4a-4c37-92c1-608d3e98a689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f1396c-b5cc-4cbc-b497-f0f39dc3af04","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Tulajdonkeppen_miert_is_Budapestre_Manfred_Weber","timestamp":"2019. március. 12. 19:10","title":"Tulajdonképpen miért is jött Budapestre Manfred Weber?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5a8d2d-90f0-4824-ba6a-8df189e19875","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Majdnem százötven vokssal szavazták le a miniszterelnök javaslatát. Szerdán újból szavazhatnak a képviselők, és akár csütörtökön is, de ennél messzebb lehetetlen megjósolni, mi történik. ","shortLead":"Majdnem százötven vokssal szavazták le a miniszterelnök javaslatát. Szerdán újból szavazhatnak a képviselők, és akár...","id":"20190312_Ismet_leszavazta_a_brit_parlament_a_Brexitmegallapodast_kiszamithatatlan_a_folytatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc5a8d2d-90f0-4824-ba6a-8df189e19875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17686f4b-3f2a-499d-a0c3-e81dc2c81318","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Ismet_leszavazta_a_brit_parlament_a_Brexitmegallapodast_kiszamithatatlan_a_folytatas","timestamp":"2019. március. 12. 20:23","title":"Ismét leszavazta a brit parlament a Brexit-megállapodást, kiszámíthatatlan a folytatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3201540b-183c-4f48-9476-4f92ec1f8120","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kitüntette a kormány többek közt Dózsa Lászlót, Fehér Annát, Szarvas József, Verebély Iván színészeket, az artista Rippel-fivéreket, és az Echo Tv volt vezérigazgatóját is.\r

\r

","shortLead":"Kitüntette a kormány többek közt Dózsa Lászlót, Fehér Annát, Szarvas József, Verebély Iván színészeket, az artista...","id":"20190312_Muveszeket_szakmajuk_kivalosagait_dijazta_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3201540b-183c-4f48-9476-4f92ec1f8120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6899223-2d62-45c0-952d-44e3939f95bf","keywords":null,"link":"/kultura/20190312_Muveszeket_szakmajuk_kivalosagait_dijazta_a_kormany","timestamp":"2019. március. 12. 16:11","title":"Dózsa Lászlót díjazta a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A különbség eurómilliókban mérhető.","shortLead":"A különbség eurómilliókban mérhető.","id":"20190313_Kiszivargott_hogy_a_visszatero_Zidane_mennyivel_keres_tobbet_a_Realnal_mint_a_tavozasakor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f099da-b7bf-4944-8518-5bbdaf1ec98b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Kiszivargott_hogy_a_visszatero_Zidane_mennyivel_keres_tobbet_a_Realnal_mint_a_tavozasakor","timestamp":"2019. március. 13. 15:36","title":"Kiszivárgott, hogy a visszatérő Zidane mennyivel keres többet a Realnál, mint a távozásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]