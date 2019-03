Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2381d105-c5a7-4498-9477-2aca094f05b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő és más híresség is érintett egy FBI által feltárt hatalmas csalássorozatban. ","shortLead":"A színésznő és más híresség is érintett egy FBI által feltárt hatalmas csalássorozatban. ","id":"20190313_Felicity_Huffman_Szuletett_felesegek_letartoztatas_csalassorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2381d105-c5a7-4498-9477-2aca094f05b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"029b8420-5382-42e1-a24a-020bc18099ff","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Felicity_Huffman_Szuletett_felesegek_letartoztatas_csalassorozat","timestamp":"2019. március. 13. 14:21","title":"Letartóztatták Felicity Huffmant, a Született feleségek sztárját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efd0f682-9a27-4c8d-9a35-caac2d70c1d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" Amennyiben az Országgyűlés elfogadja a Pénzügyminisztérium javaslatát, június elsejétől az állampapírok kamata után nem kell majd adót fizetni.","shortLead":" Amennyiben az Országgyűlés elfogadja a Pénzügyminisztérium javaslatát, június elsejétől az állampapírok kamata után...","id":"20190313_A_Penzugyminiszterium_1317_milliardot_hagyna_azoknal_akik_allampapirt_vesznek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efd0f682-9a27-4c8d-9a35-caac2d70c1d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0572704f-5f55-4d4c-b566-21ed70b54a6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_A_Penzugyminiszterium_1317_milliardot_hagyna_azoknal_akik_allampapirt_vesznek","timestamp":"2019. március. 13. 11:58","title":"A Pénzügyminisztérium 13-17 milliárdot hagyna azoknál, akik állampapírt vesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c0dc09-7306-4b0e-aea1-1fc39299c44b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A zenekar ismét visszatér. ","shortLead":"A zenekar ismét visszatér. ","id":"20190313_Scorpions_koncert_november_Sportarena","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12c0dc09-7306-4b0e-aea1-1fc39299c44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b51a835-1bc4-4dae-9556-ef8cae869304","keywords":null,"link":"/kultura/20190313_Scorpions_koncert_november_Sportarena","timestamp":"2019. március. 13. 10:49","title":"Scorpions-koncert lesz novemberben a Sportarénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bors szerint a most 19 éves fiú javítóintézetben is ült, három évet kellett volna eltöltenie a Debreceni Javítóintézet Nagykanizsai Telephelyén, ám előbb kiengedték. ","shortLead":"A Bors szerint a most 19 éves fiú javítóintézetben is ült, három évet kellett volna eltöltenie a Debreceni...","id":"20190313_Gyogyszeres_kezeles_alatt_allt_es_javitointezetben_is_ult_a_szekszardi_kislany_feltetelezett_gyilkosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f1f408-492a-4bef-b982-0132d73806c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Gyogyszeres_kezeles_alatt_allt_es_javitointezetben_is_ult_a_szekszardi_kislany_feltetelezett_gyilkosa","timestamp":"2019. március. 13. 10:10","title":"Gyógyszeres kezelés alatt állt a szekszárdi gyerekgyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Porhintés csak az a törvényjavaslat, amelyet a képviselők kedden nyújtottak be, és a közigazgatási bíróságok függetlenségét növeli elvileg A civil szervezet azonban azt mondja, lényegileg, garanciálisan nem oldja meg a javaslat a függetlenség problémáját. A Velencei Bizottság a jövő héten mondja ki véleményét az új bíróságról.\r

\r

","shortLead":"Porhintés csak az a törvényjavaslat, amelyet a képviselők kedden nyújtottak be, és a közigazgatási bíróságok...","id":"20190313_Helsinki_parasztvakitas_a_kozigazgatasi_birosagok_fuggetlensegenek_novelese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a2c580-2ddf-48e3-bdf8-3b4185b99901","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Helsinki_parasztvakitas_a_kozigazgatasi_birosagok_fuggetlensegenek_novelese","timestamp":"2019. március. 13. 14:23","title":"Helsinki: Parasztvakítás a közigazgatási bíróságok függetlenségének növelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44da9144-dcbb-40fe-97b6-5f0f9fba86e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A módosító javaslatot mindössze négy fős többséggel sikerült elfogadtatni: 312 igen mellett 308 képviselő szavazott nemmel. ","shortLead":"A módosító javaslatot mindössze négy fős többséggel sikerült elfogadtatni: 312 igen mellett 308 képviselő szavazott...","id":"20190313_Elutasitotta_a_londoni_alsohaz_a_megallapodas_nelkuli_Brexitet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44da9144-dcbb-40fe-97b6-5f0f9fba86e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e10adc-3a67-4936-8d12-c5c191535f9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Elutasitotta_a_londoni_alsohaz_a_megallapodas_nelkuli_Brexitet","timestamp":"2019. március. 13. 20:20","title":"Elutasította a londoni alsóház a megállapodás nélküli Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Immár a harmadik éve áll a lakosság szolgálatában az e-szja, amelynek révén idén 5,6 millió magánszemélyt mentesít az adóhivatal a bevalláskészítés terhétől – tájékoztatta Varga Mihály az MTI-t hozzátéve, hogy csütörtöktől már elérhetők a bevallási tervezetek.","shortLead":"Immár a harmadik éve áll a lakosság szolgálatában az e-szja, amelynek révén idén 5,6 millió magánszemélyt mentesít...","id":"20190313_Holnaptol_ezert_figyelheti_tobb_millionyi_magyar_az_ugyfelkapujat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01a632c-9e55-4a84-81e4-037f92c917df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Holnaptol_ezert_figyelheti_tobb_millionyi_magyar_az_ugyfelkapujat","timestamp":"2019. március. 13. 16:16","title":"Holnaptól ezért figyelheti többmilliónyi magyar az ügyfélkapuját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Jövő hétfőtől Jászai Gellért lesz a 4iG Nyrt. vezérigazgatója.","shortLead":"Jövő hétfőtől Jászai Gellért lesz a 4iG Nyrt. vezérigazgatója.","id":"20190314_Uj_vezerigazgatot_kap_Meszaros_Lorinc_informatikai_cege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115d1394-b9cb-4495-8eaf-f8e0bf2f9ebc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Uj_vezerigazgatot_kap_Meszaros_Lorinc_informatikai_cege","timestamp":"2019. március. 14. 15:29","title":"Új vezérigazgatót kap Mészáros Lőrinc informatikai cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]