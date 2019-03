Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc3455f8-2738-4dab-9fea-d5868f6f2630","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Android Q hivatalos megjelenéséig még hónapok vannak hátra, a fejlesztők és a bétatesztben résztvevők már javában próbálgatják az új oprendszert.","shortLead":"Bár az Android Q hivatalos megjelenéséig még hónapok vannak hátra, a fejlesztők és a bétatesztben résztvevők már...","id":"20190318_android_q_uj_funkciok_sotet_mod_asztali_mod_wifi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc3455f8-2738-4dab-9fea-d5868f6f2630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08db291d-954a-4bcb-b446-c8976e7c0dec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_android_q_uj_funkciok_sotet_mod_asztali_mod_wifi","timestamp":"2019. március. 18. 11:03","title":"6 izgalmas új funkció, amit az új Android elhoz a telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93368e9b-1887-4005-829c-ef08123b2602","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Várhegyi Attila, Szolnok egykori fideszes polgármestere, akit hűtlen kezelés miatt 2002-ben felfüggesztett börtönre ítélt a bíróság, még hivatalban lévő városvezetőként furcsa üzletet kötött 1995-ben a város központjában lévő telek eladásával. Az üzlettel mindenki rosszul járt, az önkormányzat és a bankfiók építésében gondolkodó OTP is, kivéve a telket lényegében közvetítő mérnöki iroda, amely egyetlen nap alatt több mint 50 százalékos hasznot csinált az ügyleten. A furcsa ingatlanügy részleteiről a 24.hu számolt be tanulságos oknyomozó riportjában.","shortLead":"Várhegyi Attila, Szolnok egykori fideszes polgármestere, akit hűtlen kezelés miatt 2002-ben felfüggesztett börtönre...","id":"20190316_Igy_adta_el_a_Fidesz_eladta_Szolnok_kozepet_hogy_most_berleti_dijat_fizethessen_erte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93368e9b-1887-4005-829c-ef08123b2602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dff66ed-b313-49ce-a20e-48494b8ef4fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190316_Igy_adta_el_a_Fidesz_eladta_Szolnok_kozepet_hogy_most_berleti_dijat_fizethessen_erte","timestamp":"2019. március. 16. 12:02","title":"Így adta el a Fidesz Szolnok közepét, hogy most bérleti díjat fizethessen érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Rogán a Kossuth rádiónak adott interjújában beszélt arról, hogy leszedték ugyan a junckeres plakátokat, de azt komolyan gondolták, és bár a Fidesznek még a Néppártban van a helye, azért Manfred Webernek is odapiszkált. ","shortLead":"Rogán a Kossuth rádiónak adott interjújában beszélt arról, hogy leszedték ugyan a junckeres plakátokat, de azt komolyan...","id":"20190317_Rogan_Komolyan_gondolta_a_kormany_a_junckeres_plakatokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099d127b-a390-4a75-b514-02532b103e98","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Rogan_Komolyan_gondolta_a_kormany_a_junckeres_plakatokat","timestamp":"2019. március. 17. 08:58","title":"Rogán: Komolyan gondolta a kormány a junckeres plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e2272f-9310-4ad7-9016-90b3736c25da","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tárgyal az egyesülésről a Deutsche Bank és a Commerzbank, de a vezetők hangsúlyozzák, ebből még nem következik semmi.\r

\r

","shortLead":"Tárgyal az egyesülésről a Deutsche Bank és a Commerzbank, de a vezetők hangsúlyozzák, ebből még nem következik...","id":"20190317_2000_milliard_euros_szuperbank_johet_letre_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0e2272f-9310-4ad7-9016-90b3736c25da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e62e045-61d2-413d-81ec-61c668db5d3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190317_2000_milliard_euros_szuperbank_johet_letre_Nemetorszagban","timestamp":"2019. március. 17. 18:24","title":"2000 milliárd eurós szuperbank jöhet létre Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f35bcc-9f69-4e8c-bdcc-90721cb421ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ecuadori kutatók \"pörölycápa-óvodát\" találtak a Galápagos-szigetek partjainak közelében. A felfedezés a veszélyeztetett ragadozók figyelemmel kíséréséhez és védelméhez járulhat hozzá.","shortLead":"Ecuadori kutatók \"pörölycápa-óvodát\" találtak a Galápagos-szigetek partjainak közelében. A felfedezés a veszélyeztetett...","id":"20190317_porolycapa_ovoda_galapagos_szigetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3f35bcc-9f69-4e8c-bdcc-90721cb421ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1afa30b2-a497-4efd-a0d8-c14b99141d5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190317_porolycapa_ovoda_galapagos_szigetek","timestamp":"2019. március. 17. 10:03","title":"\"Pörölycápa-óvodát\" találtak a Galápagos-szigetek közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"502c104f-d8ef-4812-b723-cd3dc729bec1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötven emberi jogi aktivista és ellenzéki kapott elnöki kegyelmet.","shortLead":"Ötven emberi jogi aktivista és ellenzéki kapott elnöki kegyelmet.","id":"20190316_Az_azeri_elnok_kegyelemben_reszesitett_aktivistakat_es_ellenzekieket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=502c104f-d8ef-4812-b723-cd3dc729bec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a549def8-1a78-4c62-8c05-9e04989d8910","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_Az_azeri_elnok_kegyelemben_reszesitett_aktivistakat_es_ellenzekieket","timestamp":"2019. március. 16. 19:29","title":"Az azeri elnök kegyelemben részesített aktivistákat és ellenzékieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff4b41c-a4c6-4a6a-9c1b-db1745dedf37","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az óceánok nyelik el a kibocsátott szén-dioxid csaknem egyharmadát, a klímaváltozás nélkülük sokkal súlyosabb lenne. A világ vizeinek is van azonban egy maximális tárolási kapacitása.","shortLead":"Az óceánok nyelik el a kibocsátott szén-dioxid csaknem egyharmadát, a klímaváltozás nélkülük sokkal súlyosabb lenne...","id":"20190316_klimavaltozas_legkorbe_kerulo_szendioxid_elnyelese_oceanok_globalis_felmelegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dff4b41c-a4c6-4a6a-9c1b-db1745dedf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c9f39ec-e51d-4ce2-8a5a-1f429872c942","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_klimavaltozas_legkorbe_kerulo_szendioxid_elnyelese_oceanok_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. március. 16. 16:03","title":"Ha így folytatódik a globális felmelegedés, meg fognak telni szén-dioxiddal az óceánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df48961a-0130-45af-8406-c8ac581a5c44","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"Mark Zuckerberget megelőzve, önerőből, kozmetikai vállalkozásával lett a legfiatalabb milliárdos Kylie Jenner. Igaz, közben egy óriási családi üzleti birodalom állt mögötte.","shortLead":"Mark Zuckerberget megelőzve, önerőből, kozmetikai vállalkozásával lett a legfiatalabb milliárdos Kylie Jenner. Igaz...","id":"201911__kardashianklan__kylie_jenner__csaladi_uzlet__nok_haloja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df48961a-0130-45af-8406-c8ac581a5c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"378ee81c-095f-451a-b6d4-3adfc4c75e9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/201911__kardashianklan__kylie_jenner__csaladi_uzlet__nok_haloja","timestamp":"2019. március. 17. 19:00","title":"Bármily meglepő, a rúzs- és a szájceruzabiznisz lenyomta a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]