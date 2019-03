Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3805f53-f505-41ba-be46-d6e70cf2f3c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két robbanás történt egy rendezvényen szombaton a dél-afganisztáni Hilmend tartományban, Laskargáh városban, a detonációkban négy ember meghalt és többen megsebesültek, köztük a tartományi kormányzó.

","shortLead":"Két robbanás történt egy rendezvényen szombaton a dél-afganisztáni Hilmend tartományban, Laskargáh városban...","id":"20190323_Negyen_meghaltak_DelAfganisztanban_amikor_egy_rendezvenyen_robbantottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3805f53-f505-41ba-be46-d6e70cf2f3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbbd2d2-b7e3-4afc-92f1-c9a8c2fe269b","keywords":null,"link":"/vilag/20190323_Negyen_meghaltak_DelAfganisztanban_amikor_egy_rendezvenyen_robbantottak","timestamp":"2019. március. 23. 10:53","title":"Négyen meghaltak Dél-Afganisztánban, amikor egy rendezvényen robbantottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn kezdik kézbesíteni a 7,9 millió választópolgárnak a májusi európai parlamenti (EP-) választásról szóló értesítőt.","shortLead":"Hétfőn kezdik kézbesíteni a 7,9 millió választópolgárnak a májusi európai parlamenti (EP-) választásról szóló értesítőt.","id":"20190323_Hetfon_megkezdik_az_ertesitok_kezbesiteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e54d44d-771e-484a-bba6-4bc48854df42","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Hetfon_megkezdik_az_ertesitok_kezbesiteset","timestamp":"2019. március. 23. 09:39","title":"Hétfőn megkezdik az EP-választási értesítők kézbesítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e764d41-7bb2-4ae3-ad3c-74927ba76802","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogyan kezelték elődeink az kevés alvást és az esetleges inszomniát? A ma is érthető és alkalmazható praktikák mellett előkerült néhány igen meglepő javallat is. Mutatunk modern, némiképp tudományosabban hangzó tanácsokat is.","shortLead":"Hogyan kezelték elődeink az kevés alvást és az esetleges inszomniát? A ma is érthető és alkalmazható praktikák mellett...","id":"20190323_tippek_alvashoz_elalvas_praktikak_alvaszavar_almatlansag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e764d41-7bb2-4ae3-ad3c-74927ba76802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255408af-ef27-49a4-b6bc-938455849f5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_tippek_alvashoz_elalvas_praktikak_alvaszavar_almatlansag","timestamp":"2019. március. 23. 08:03","title":"6 tuti tipp a jó alváshoz az 1600-as évekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d1344e-193e-43b8-94a6-5288b1a26bfd","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"elet","description":"Tudta, hogy 2,8 fokos átlaghőmérséklet-növekedés már tragédiát jelent? Márpedig mind kisebb esélye van annak, hogy az emberiség megússza a klímakatasztrófát. Most pár magyar megpróbálja divattá tenni a közösségi faültetést. Az erdőkkel ugyanis jól lehet hűteni a Földet, mi pedig 1800 óta kiirtottuk a kétharmadukat. Indul a MyForest. ","shortLead":"Tudta, hogy 2,8 fokos átlaghőmérséklet-növekedés már tragédiát jelent? Márpedig mind kisebb esélye van annak...","id":"20190324_Mit_mondjak_a_gyerekemnek__Kozossegi_erdotelepites_indul_a_klimakatasztrofa_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4d1344e-193e-43b8-94a6-5288b1a26bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"769fe570-cb0a-42da-9fcc-87b95ac9fc3b","keywords":null,"link":"/elet/20190324_Mit_mondjak_a_gyerekemnek__Kozossegi_erdotelepites_indul_a_klimakatasztrofa_ellen","timestamp":"2019. március. 24. 14:00","title":"Álmodozásnak tűnik, de ártani nem árt, talán segíthet is a közösségi erdőtelepítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung eddig még csak keveset mutatott meg összehajtható telefonjából, más viszont annál többet felfedett. Az alábbi videó egyike a legelső igazi bemutatóknak.","shortLead":"A Samsung eddig még csak keveset mutatott meg összehajtható telefonjából, más viszont annál többet felfedett. Az alábbi...","id":"20190322_samsung_galaxy_fold_video_vietnam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2798e18-0cb0-40d2-89a1-ec738695e424","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_samsung_galaxy_fold_video_vietnam","timestamp":"2019. március. 22. 17:03","title":"Árulkodó videó került ki a Samsung összehajtható telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fidesz ökle sutba vágta a pörköltet, de csak a lengyel-magyar barátság kedvéért.","shortLead":"A Fidesz ökle sutba vágta a pörköltet, de csak a lengyel-magyar barátság kedvéért.","id":"20190323_Nemeth_Szilard_elarulta_a_magyar_gasztronomiat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868a4520-ca72-4b58-b10d-5c8733fb47a2","keywords":null,"link":"/kultura/20190323_Nemeth_Szilard_elarulta_a_magyar_gasztronomiat","timestamp":"2019. március. 23. 16:49","title":"Németh Szilárd elárulta a magyar gasztronómiát, és vétett egy helyesírási hibát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc25038-c712-421f-9a2a-ee351a995164","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyfajta huzavona érezhető a Microsoft és a felhasználók között. Míg a redmondiak már maguk mögött hagynák a Windows 7-et, a felhasználók igencsak ragaszkodnak hozzá.","shortLead":"Egyfajta huzavona érezhető a Microsoft és a felhasználók között. Míg a redmondiak már maguk mögött hagynák a Windows...","id":"20190323_windows_7_tamogatas_vege_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fc25038-c712-421f-9a2a-ee351a995164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff6d5df-d7f9-4f03-8623-a109e24dc712","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_windows_7_tamogatas_vege_figyelmeztetes","timestamp":"2019. március. 23. 09:03","title":"Windows 7 van a számítógépén? Ne csodálkozzon, ha felugrik rajta ez az üzenet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6abaa5f-bfab-484c-8723-89fa5618d3ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bokszerrel verte meg saját rajongóit két olasz rapper, majd egy buszra váró férfira is rátámadtak.","shortLead":"Bokszerrel verte meg saját rajongóit két olasz rapper, majd egy buszra váró férfira is rátámadtak.","id":"20190324_Autogramot_kert_negy_srac_ket_rappertol_erre_azok_szetvertek_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6abaa5f-bfab-484c-8723-89fa5618d3ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848c4093-a557-4ae1-a37c-4eeacd34be76","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_Autogramot_kert_negy_srac_ket_rappertol_erre_azok_szetvertek_oket","timestamp":"2019. március. 24. 10:10","title":"Szelfit kért négy srác két rappertől, erre azok szétverték őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]