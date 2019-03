Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c60c0e7c-7bf1-4fbc-9ab5-cce3114d2194","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 4iG lesz az egyik fejlesztője a Dohánytermék Azonosító Kibocsátó Informatikai Rendszernek.","shortLead":"A 4iG lesz az egyik fejlesztője a Dohánytermék Azonosító Kibocsátó Informatikai Rendszernek.","id":"20190325_Meszaros_Lorinc_informatikai_cege_betor_a_dohanyiparba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c60c0e7c-7bf1-4fbc-9ab5-cce3114d2194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d589b069-7bd4-4eed-ae5a-6b5b99947333","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190325_Meszaros_Lorinc_informatikai_cege_betor_a_dohanyiparba","timestamp":"2019. március. 25. 09:07","title":"Mészáros Lőrinc informatikai cége betör a dohányiparba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai légügyi hatóság még megvárja a szimulációs és a valós repülési teszteket, de utána zöld lámpát adhat a Boeing 737 MAX-ok frissítésére. ","shortLead":"Az amerikai légügyi hatóság még megvárja a szimulációs és a valós repülési teszteket, de utána zöld lámpát adhat...","id":"20190325_boeing_737_max_8_repulogep_baleset_szoftverfrissites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605aaa9e-cef1-4c65-b286-7aa5d2c851d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_boeing_737_max_8_repulogep_baleset_szoftverfrissites","timestamp":"2019. március. 25. 10:33","title":"Kész a Boeing új szoftvere, ami megakadályozná a 737 MAX-ok lezuhanását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08906af3-a0e5-4cf8-b0c1-1022351cae65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez alatt manapság persze nem egy versenypályát kell elképzelni, hanem a szuperautók fővárosának egyik elegáns negyedét, a londoni Kensingtont.","shortLead":"Ez alatt manapság persze nem egy versenypályát kell elképzelni, hanem a szuperautók fővárosának egyik elegáns negyedét...","id":"20190324_ferrari_tributo_london","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08906af3-a0e5-4cf8-b0c1-1022351cae65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11fff5e6-020d-4533-a064-0d88dd9b7d45","keywords":null,"link":"/cegauto/20190324_ferrari_tributo_london","timestamp":"2019. március. 24. 08:25","title":"Először bukkant fel a legújabb Ferrari szupersportkocsi természetes élőhelyén - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26d3c3b-6b79-448f-a477-34b775487a2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak lopás, de közúti veszélyeztetés miatt is kell majd felelnie a bíróságon a tolvajnak, ha elkapják.","shortLead":"Nem csak lopás, de közúti veszélyeztetés miatt is kell majd felelnie a bíróságon a tolvajnak, ha elkapják.","id":"20190324_lopott_bentley_autos_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f26d3c3b-6b79-448f-a477-34b775487a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4def4903-8aa9-4fc9-aef4-686e7998f3d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190324_lopott_bentley_autos_video","timestamp":"2019. március. 24. 11:28","title":"Az autópálya rossz oldalán menekült valaki egy lopott Bentley-vel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06128a2-42fd-4e79-abef-774552b482aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A laposföld-hívők egy csoportja azt tűzte ki célul, hogy elutaznak az Antarktiszhoz, hogy kiderüljön, valóban az-e a világ széle.","shortLead":"A laposföld-hívők egy csoportja azt tűzte ki célul, hogy elutaznak az Antarktiszhoz, hogy kiderüljön, valóban az-e...","id":"20190323_laposfold_hivok_deli_sark_antakrtisz_expedicio_a_vilag_szele_jeghegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f06128a2-42fd-4e79-abef-774552b482aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4b0e7f-8486-4a44-8322-d2f53f3d4da7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_laposfold_hivok_deli_sark_antakrtisz_expedicio_a_vilag_szele_jeghegy","timestamp":"2019. március. 23. 16:03","title":"Már megint kitaláltak valamit a laposföld-hívők, és borítékolható, hogy kínosan végződik majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7755845-32db-4ab3-9b1e-bde54ee709c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor miniszterelnök, Csányi Sándor MLSZ-elnök és OTP-vezér, Hernádi Zsolt Mol-vezér, Szijjártó Péter külügyminiszter, Baán László Szépművészeti-igazgató is felbukkant a Groupama Aréna VIP páholyában a magyar-horvát meccs alatt.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök, Csányi Sándor MLSZ-elnök és OTP-vezér, Hernádi Zsolt Mol-vezér, Szijjártó Péter...","id":"20190324_Amig_Szalaiek_hajtottak_lassuk_mi_tortent_a_VIPpaholyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7755845-32db-4ab3-9b1e-bde54ee709c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e99797-b9d9-4e56-8750-146237b5b360","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190324_Amig_Szalaiek_hajtottak_lassuk_mi_tortent_a_VIPpaholyban","timestamp":"2019. március. 24. 20:45","title":"Amíg Szalaiék hajtottak, lássuk, mi történt a VIP-páholyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6abaa5f-bfab-484c-8723-89fa5618d3ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bokszerrel verte meg saját rajongóit két olasz rapper, majd egy buszra váró férfira is rátámadtak.","shortLead":"Bokszerrel verte meg saját rajongóit két olasz rapper, majd egy buszra váró férfira is rátámadtak.","id":"20190324_Autogramot_kert_negy_srac_ket_rappertol_erre_azok_szetvertek_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6abaa5f-bfab-484c-8723-89fa5618d3ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848c4093-a557-4ae1-a37c-4eeacd34be76","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_Autogramot_kert_negy_srac_ket_rappertol_erre_azok_szetvertek_oket","timestamp":"2019. március. 24. 10:10","title":"Szelfit kért négy srác két rappertől, erre azok szétverték őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6594af5-237f-44c3-9f7f-8c6d25695679","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Áttörést értek el rákkezelésen áteső fiúk termékenységének megóvásán dolgozó kutatók, akik szerint erre egy kísérleti technológia segítségével született egészséges majom a bizonyíték. ","shortLead":"Áttörést értek el rákkezelésen áteső fiúk termékenységének megóvásán dolgozó kutatók, akik szerint erre egy kísérleti...","id":"20190324_rakkezelesen_ateso_fiuk_termekenysege_grady_majom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6594af5-237f-44c3-9f7f-8c6d25695679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516b2ff1-e53f-4707-a5b9-1398970abae3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_rakkezelesen_ateso_fiuk_termekenysege_grady_majom","timestamp":"2019. március. 24. 10:03","title":"Ismerje meg Gradyt, a kis majmot, aki új reményt hozott a rákkal kezelt fiúknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]