Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"267333e2-e4f9-4be4-a91b-caeb069c9be8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A légicsapás szombaton történt. ","shortLead":"A légicsapás szombaton történt. ","id":"20190325_Tiz_afgan_gyereket_olt_meg_egy_elhibazott_amerikai_legicsapas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=267333e2-e4f9-4be4-a91b-caeb069c9be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd1e729-401d-4cfd-b1b2-02204e8da211","keywords":null,"link":"/vilag/20190325_Tiz_afgan_gyereket_olt_meg_egy_elhibazott_amerikai_legicsapas","timestamp":"2019. március. 25. 12:11","title":"Tíz afgán gyereket ölt meg egy elhibázott amerikai légicsapás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b08d34-965b-4da2-8cad-4a7eff8c9ab7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte több ezer felhasználó gépét fertőzte meg egy rejtélyes hackercsoport, amely a Kaspersky jelentése szerint kifejezetten Asus laptopokat vett célba. ","shortLead":"Világszerte több ezer felhasználó gépét fertőzte meg egy rejtélyes hackercsoport, amely a Kaspersky jelentése szerint...","id":"20190325_asus_laptop_hacker_malware_asus_live_update_utility_kaspersky_lab","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95b08d34-965b-4da2-8cad-4a7eff8c9ab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6082a9-ba78-4d81-9921-3df0e7658e3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_asus_laptop_hacker_malware_asus_live_update_utility_kaspersky_lab","timestamp":"2019. március. 25. 17:03","title":"Asus laptopja van? Komoly bajra derült fény, hackerek vették célba a gépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61796e47-dd49-4814-bf4a-2d937a953706","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Levélben fordult Kövér László házelnökhöz Domokos László ÁSZ-elnök, azt kéri, indítson eljárást a képviselők ellen, akik február 10-én az Állami Számvevőszék épülete ellen tüntettek.","shortLead":"Levélben fordult Kövér László házelnökhöz Domokos László ÁSZ-elnök, azt kéri, indítson eljárást a képviselők ellen...","id":"20190326_Kover_Laszlot_keri_az_ASZ_elnoke_buntesse_meg_az_ellenzeki_kepviseloket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61796e47-dd49-4814-bf4a-2d937a953706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e47af6-f7af-4d9c-8ee0-10bfcbd74b40","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Kover_Laszlot_keri_az_ASZ_elnoke_buntesse_meg_az_ellenzeki_kepviseloket","timestamp":"2019. március. 26. 11:46","title":"Kövér Lászlót kéri az ÁSZ elnöke, büntesse meg az ellenzéki képviselőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012b3ad7-c760-4ed0-b9ca-ae112d6fc43c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kampányolnának, hogy jöjjenek haza a képzett építőipari dolgozók.","shortLead":"Kampányolnának, hogy jöjjenek haza a képzett építőipari dolgozók.","id":"20190326_Masfel_ev_egy_ajto_beepitesere__ekkora_a_munkaerohiany_az_epitoiparban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=012b3ad7-c760-4ed0-b9ca-ae112d6fc43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"304e2672-05fb-4ef1-a2e9-ff7eca73ac67","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190326_Masfel_ev_egy_ajto_beepitesere__ekkora_a_munkaerohiany_az_epitoiparban","timestamp":"2019. március. 26. 06:25","title":"Másfél év egy ajtó beépítésére – ekkora a munkaerőhiány az építőiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012ed6fb-2d75-46d7-a94b-057b050a6494","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190325_Orban_is_parkolasi_birsagot_kapott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=012ed6fb-2d75-46d7-a94b-057b050a6494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d9bc2a-37b0-493e-b8be-381b30f16405","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Orban_is_parkolasi_birsagot_kapott","timestamp":"2019. március. 25. 14:18","title":"Orbán is kapott mikuláscsomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72e58fe-6fb4-4981-8129-1360cb997f9e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Akármilyen is az a kapcsolat.","shortLead":"Akármilyen is az a kapcsolat.","id":"20190326_Ilyen_tortenetekkel_erosithetjuk_a_parkapcsolatunkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e72e58fe-6fb4-4981-8129-1360cb997f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52fb4b88-02b4-4215-8294-f738925b3750","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190326_Ilyen_tortenetekkel_erosithetjuk_a_parkapcsolatunkat","timestamp":"2019. március. 26. 12:15","title":"Ilyen történetekkel erősíthetjük a párkapcsolatunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szállás és ellátás költsége viszont a csoportokat terheli majd.\r

\r

","shortLead":"A szállás és ellátás költsége viszont a csoportokat terheli majd.\r

\r

","id":"20190325_Papalatogatas_Csiksomlyon_akar_400_ezer_forintot_is_lehet_nyerni_utazasi_tamogatasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8515300a-a287-494f-b1ff-099fb65e0777","keywords":null,"link":"/elet/20190325_Papalatogatas_Csiksomlyon_akar_400_ezer_forintot_is_lehet_nyerni_utazasi_tamogatasra","timestamp":"2019. március. 25. 11:35","title":"Pápalátogatás Csíksomlyón: akár 400 ezer forintot is lehet nyerni utazási támogatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab3c98a2-e662-4720-bb20-5d91e9704583","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Luke és Leia alakját cserélik le.","shortLead":"Luke és Leia alakját cserélik le.","id":"20190325_Ujranyomjak_a_Csillagok_haboruja_ikonikus_plakatjat__egy_kis_modositassal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab3c98a2-e662-4720-bb20-5d91e9704583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de4f712-9550-4649-823e-e83cc3137008","keywords":null,"link":"/kultura/20190325_Ujranyomjak_a_Csillagok_haboruja_ikonikus_plakatjat__egy_kis_modositassal","timestamp":"2019. március. 25. 11:16","title":"Újranyomják a Csillagok háborúja ikonikus plakátját – egy kis módosítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]