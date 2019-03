Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0024d9dc-4349-4889-b3cc-5752c28c1041","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészárosné Kelemen Beatrix és Vaszily Miklós átadják a stafétát a Hír Tv menedzsmentjének, Mészárosné a Life Tv és az Ozone Tv életmódcsatornák elnöki teendőit veszi át.","shortLead":"Mészárosné Kelemen Beatrix és Vaszily Miklós átadják a stafétát a Hír Tv menedzsmentjének, Mészárosné a Life Tv és...","id":"20190329_Tavozik_Meszaros_Lorinc_felesege_az_Echo_TVtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0024d9dc-4349-4889-b3cc-5752c28c1041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18408c02-50d1-4d86-a3fc-85f10709460f","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_Tavozik_Meszaros_Lorinc_felesege_az_Echo_TVtol","timestamp":"2019. március. 29. 10:04","title":"Távozik Mészáros Lőrinc felesége az Echo Tv-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477b35bf-f8fc-4953-8ac0-9c6009115352","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly súlyos adatvédelmi hibák buktak ki a Grindrnél, most pedig az amerikai hatóság úgy döntött, nem maradhat a cég kínai tulajdonban.","shortLead":"Tavaly súlyos adatvédelmi hibák buktak ki a Grindrnél, most pedig az amerikai hatóság úgy döntött, nem maradhat a cég...","id":"20190328_Biztonsagi_okokbol_elveszik_a_tulajdonosatol_az_egyik_legnepszerubb_meleg_tarskeresot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=477b35bf-f8fc-4953-8ac0-9c6009115352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89bdeb79-992a-4a32-83be-e96ef6c0a192","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_Biztonsagi_okokbol_elveszik_a_tulajdonosatol_az_egyik_legnepszerubb_meleg_tarskeresot","timestamp":"2019. március. 28. 15:19","title":"Biztonsági okokból elveszik a tulajdonosától az egyik legnépszerűbb meleg társkeresőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4486585b-ae22-4843-97fb-aa0dd1e1089b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A digitális népművészek sem tudták szó nélkül hagyni a Fidesz egyik legfontosabb emberének most nyilvánosságra került videóját. ","shortLead":"A digitális népművészek sem tudták szó nélkül hagyni a Fidesz egyik legfontosabb emberének most nyilvánosságra került...","id":"20190329_rogan_antal_egyetemi_video_kozgazdaszhallgato_mem_steve_jobs_bill_gates_mark_zuckerberg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4486585b-ae22-4843-97fb-aa0dd1e1089b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb20dc1-bc42-44ab-a790-721f489dc595","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_rogan_antal_egyetemi_video_kozgazdaszhallgato_mem_steve_jobs_bill_gates_mark_zuckerberg","timestamp":"2019. március. 29. 10:33","title":"Tökéletes mém született az egyetemista Rogán Antalról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bérlethamisító párosnak egy apa és fia szerzett hőpapírt, amely után megindult a kereskedés a hamis bérletekkel. A Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség vádat emelt a hamisítók és az automatát megfúrók ellen.","shortLead":"A bérlethamisító párosnak egy apa és fia szerzett hőpapírt, amely után megindult a kereskedés a hamis bérletekkel...","id":"20190329_BKVberleteket_hamisito_tarsasag_ellen_emelt_vadat_az_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a0d463-8d3c-481a-8122-dfa7e34cf2da","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_BKVberleteket_hamisito_tarsasag_ellen_emelt_vadat_az_ugyeszseg","timestamp":"2019. március. 29. 09:55","title":"BKV-bérleteket hamisító társaság ellen emelt vádat az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebf0409-e84f-46af-93ff-db7562c0dc14","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár újabb nemzeti konzultáció is lehet az ügyben.","shortLead":"Akár újabb nemzeti konzultáció is lehet az ügyben.","id":"20190329_A_magyar_kormanynak_meg_nincs_velemenye_az_oraatallitasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ebf0409-e84f-46af-93ff-db7562c0dc14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6306a7b7-fffd-4f5a-adeb-2678ac553fbf","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_A_magyar_kormanynak_meg_nincs_velemenye_az_oraatallitasrol","timestamp":"2019. március. 29. 15:14","title":"A magyar kormánynak még nincs véleménye az óraátállításról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c537c16e-8e5e-4c71-8595-3e03c8fe47b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyi Fidesz nem tudja lenyelni a békát, hogy azok a milliárdos beruházások, amelyekre még korábban pályáztak, mostanra készülnek el. Így mindent duplán adnak át a városban, amióta Márki-Zay Péter a polgármester Hódmezővásárhelyen.","shortLead":"A helyi Fidesz nem tudja lenyelni a békát, hogy azok a milliárdos beruházások, amelyekre még korábban pályáztak...","id":"20190330_Ujabb_dupla_atadas_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c537c16e-8e5e-4c71-8595-3e03c8fe47b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48dbef9e-4a2e-4427-8b63-2edabe9f9a33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190330_Ujabb_dupla_atadas_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. március. 30. 08:45","title":"Márki-Zay Pétert megint beelőzte a helyi Fidesz, pénteken felavatták az elkerülőt, aminek az átadása vasárnap lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef964663-aa1a-4176-b771-38cab3de245f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Visszaszólt a Leaving Neverland rendezője azoknak, akik védelmükbe vették Michael Jacksont.","shortLead":"Visszaszólt a Leaving Neverland rendezője azoknak, akik védelmükbe vették Michael Jacksont.","id":"20190329_Leaving_Neverland_Michael_Jackson_pedofilia_vadja_Dan_Reed_dokumentumfilm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef964663-aa1a-4176-b771-38cab3de245f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1591faa-f236-465d-b622-0d391d5c9012","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Leaving_Neverland_Michael_Jackson_pedofilia_vadja_Dan_Reed_dokumentumfilm","timestamp":"2019. március. 29. 06:38","title":"Egy sztár elszórakozhat a rajongókkal, mert míg pénzt csinál, mindent elnéznek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ba0eb8-5952-477f-a3bc-92906c242d83","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy országos csúcsot és öt olimpiai szintidőt hozott a Debrecenben zajló 121. úszó országos bajnokság csütörtöki napja.\r

","shortLead":"Egy országos csúcsot és öt olimpiai szintidőt hozott a Debrecenben zajló 121. úszó országos bajnokság csütörtöki...","id":"20190328_uszo_ob_debrecen_hosszu_katinka_kesely_ajna_kapas_boglarka_milak_kristof_cseh_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58ba0eb8-5952-477f-a3bc-92906c242d83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1690b77-af52-4f30-9fd9-c4ddbe0074cd","keywords":null,"link":"/sport/20190328_uszo_ob_debrecen_hosszu_katinka_kesely_ajna_kapas_boglarka_milak_kristof_cseh_laszlo","timestamp":"2019. március. 28. 22:36","title":"Hosszú Katinka felemás napot zárt, Cseh László visszatért régi szerelméhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]