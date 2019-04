Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6d5bdc5-729b-42d3-ad62-b2f7fc464f83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első informácók még egy 6,75 colos Note10-ről szóltak, a jelek szerint viszont lesz egy kisebb változat is.","shortLead":"Az első informácók még egy 6,75 colos Note10-ről szóltak, a jelek szerint viszont lesz egy kisebb változat is.","id":"20190403_samsung_galaxy_note10_okostelefon_androidos_mobil_kijelzo_merete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6d5bdc5-729b-42d3-ad62-b2f7fc464f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aeff7ca-d0e6-47e0-a95b-a573fa673987","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_samsung_galaxy_note10_okostelefon_androidos_mobil_kijelzo_merete","timestamp":"2019. április. 03. 17:33","title":"Érik a meglepetés: két Note10-et is piacra dobhat a Samsung, lesz belőle egy kisebb is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sorok között azért ott van, hogy nincs elég pénz: az Emmi azt írja közleményében, \"módosul\" a járó- és fekvőbeteg-ellátás finanszírozása, valamint új kontrolling- és monitoringrendszert építenek ki.","shortLead":"A sorok között azért ott van, hogy nincs elég pénz: az Emmi azt írja közleményében, \"módosul\" a járó- és...","id":"20190403_Megtalalta_az_Emmi_a_korhazi_adossagok_feleloset_Gyurcsany_es_tarsai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e10bbbf-15a3-468f-b942-b6ec65639588","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Megtalalta_az_Emmi_a_korhazi_adossagok_feleloset_Gyurcsany_es_tarsai","timestamp":"2019. április. 03. 18:23","title":"Megtalálta az Emmi a kórházi adósságok felelősét: Gyurcsány és társai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ca7313-fc51-4c8d-85b0-ae71ff665059","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyógyhatást tulajdonítanak a komodói varánuszok vérének, ezért sokat megpróbálják kicsempészni az állatokat a természetes élőhelyükről.","shortLead":"Gyógyhatást tulajdonítanak a komodói varánuszok vérének, ezért sokat megpróbálják kicsempészni az állatokat...","id":"20190403_Kitiltjak_a_turistakat_egy_indonez_szigetrol_annyian_lopnak_varanuszokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16ca7313-fc51-4c8d-85b0-ae71ff665059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748db6c7-fa95-44ac-9e6a-901e340f89ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Kitiltjak_a_turistakat_egy_indonez_szigetrol_annyian_lopnak_varanuszokat","timestamp":"2019. április. 03. 10:43","title":"Kitiltják a turistákat egy indonéz szigetről, annyian lopnak varánuszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f8bb48-f44b-4853-a7eb-725c332bf949","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tulajdonos távozásra szólította fel őket, amit meg is tettek, csak épp fizetni felejtettek el. ","shortLead":"A tulajdonos távozásra szólította fel őket, amit meg is tettek, csak épp fizetni felejtettek el. ","id":"20190403_Balhezott_majd_fizetes_nelkul_tavozott_ket_ir_csalad_egy_komaromi_kempingbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10f8bb48-f44b-4853-a7eb-725c332bf949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba6d76d-60a7-4817-aa0b-e58464932812","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Balhezott_majd_fizetes_nelkul_tavozott_ket_ir_csalad_egy_komaromi_kempingbol","timestamp":"2019. április. 03. 19:08","title":"Balhézott, majd fizetés nélkül távozott két ír család egy komáromi kempingből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nagyszabású tanulmány szerint akár két és fél évet is evehet a várható élettartamból a légszennyezés és az az okozta betegségek. Ázsiában a legrosszabb a helyzet.\r

","shortLead":"Egy nagyszabású tanulmány szerint akár két és fél évet is evehet a várható élettartamból a légszennyezés és...","id":"20190403_Sokkolta_a_kutatokat_hogy_20_honapot_vesz_el_a_gyerekek_eletebol_a_legszennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484a3299-1eef-4df7-845a-d9972e67dace","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_Sokkolta_a_kutatokat_hogy_20_honapot_vesz_el_a_gyerekek_eletebol_a_legszennyezes","timestamp":"2019. április. 03. 21:29","title":"Sokkolta a kutatókat, hogy 20 hónapot vesz el a gyerekek életéből a légszennyezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Chris-Heaton Harris volt a felelőse a megegyezés nélküli kilépés előkészítésének, de most úgy érzi, felesleges lett a munkája. ","shortLead":"Chris-Heaton Harris volt a felelőse a megegyezés nélküli kilépés előkészítésének, de most úgy érzi, felesleges lett...","id":"20190403_Elege_lett_lemondott_Theresa_May_Brexitugyi_allamtitkara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813fb312-8c26-4ff2-b30c-e83f36ec1957","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Elege_lett_lemondott_Theresa_May_Brexitugyi_allamtitkara","timestamp":"2019. április. 03. 19:45","title":"Elege lett, lemondott Theresa May Brexit-ügyi államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Személyi kölcsönből és lakáshitelből is többet vettek fel az év első két hónapjában.","shortLead":"Személyi kölcsönből és lakáshitelből is többet vettek fel az év első két hónapjában.","id":"20190404_Tiz_eve_adosodtak_el_utoljara_ugy_a_magyarok_mint_most","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15a43af7-c202-4dbb-8f8b-a4ef6f10c9f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Tiz_eve_adosodtak_el_utoljara_ugy_a_magyarok_mint_most","timestamp":"2019. április. 04. 11:14","title":"Tíz éve adósodtak el utoljára úgy a magyarok, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19302559-063c-4e54-bbd7-0b85531dbb5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Stummer János jobbikos képviselő megfogadta a budai Várban havi 32 ezres lakásbérleti díjat nyögő Bayer Zsolt szavait, és törvényjavaslatot nyújtott be.\r

","shortLead":"Stummer János jobbikos képviselő megfogadta a budai Várban havi 32 ezres lakásbérleti díjat nyögő Bayer Zsolt szavait...","id":"20190402_Megtiltana_a_fideszesek_Varbeli_lakasberletet_egy_jobbikos_miutan_fellelkesult_Bayer_Zsolt_szavain","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19302559-063c-4e54-bbd7-0b85531dbb5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf10ee3-db91-428f-b0ff-cc3b39a4e146","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Megtiltana_a_fideszesek_Varbeli_lakasberletet_egy_jobbikos_miutan_fellelkesult_Bayer_Zsolt_szavain","timestamp":"2019. április. 02. 16:53","title":"Megtiltaná a fideszesek várbeli lakásbérletét egy jobbikos, miután fellelkesült Bayer Zsolt szavain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]