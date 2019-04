Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1442a14b-0794-44cb-8b54-2c0caf3f416b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Napjainkban egyre nagyobb értéke van az egészségnek, egyre többen figyelnek oda a táplálkozásra is. Sokan vélik magukon felismerni az ételallergiák tüneteit, néha olyan, mintha rohamosan terjedő járvánnyal lenne dolgunk, ami félelmetes iramban szedi az áldozatait.","shortLead":"Napjainkban egyre nagyobb értéke van az egészségnek, egyre többen figyelnek oda a táplálkozásra is. Sokan vélik magukon...","id":"20190407_Miert_lettek_hirtelen_annyian_etelallergiasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1442a14b-0794-44cb-8b54-2c0caf3f416b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7ecb0c-0986-437b-b98d-5118735ab57e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190407_Miert_lettek_hirtelen_annyian_etelallergiasok","timestamp":"2019. április. 07. 20:15","title":"Miért lettek hirtelen annyian ételallergiások?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a0a22c-ca1a-4b49-a2df-1091ff08166f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nőtt az adóbevétel és az EU-ból is több pénz érkezett - indokolja a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Nőtt az adóbevétel és az EU-ból is több pénz érkezett - indokolja a Pénzügyminisztérium.","id":"20190408_A_tavalyi_negyedere_esett_vissza_az_allamhaztartas_hianya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a0a22c-ca1a-4b49-a2df-1091ff08166f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d42d53-7ec1-4360-942d-952dfac75ffb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190408_A_tavalyi_negyedere_esett_vissza_az_allamhaztartas_hianya","timestamp":"2019. április. 08. 16:51","title":"A tavalyi negyedére esett vissza az államháztartás hiánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok terrorista szervezetnek minősítette az iráni Forradalmi Gárdát – jelentette be Donald Trump amerikai elnök.","shortLead":"Az Egyesült Államok terrorista szervezetnek minősítette az iráni Forradalmi Gárdát – jelentette be Donald Trump...","id":"20190408_washington_terrorista_szervezetnek_minositette_az_irani_forradalmi_gardat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67aa9403-ad48-4c28-b237-e36c0c95d331","keywords":null,"link":"/vilag/20190408_washington_terrorista_szervezetnek_minositette_az_irani_forradalmi_gardat","timestamp":"2019. április. 08. 17:33","title":"Washington terrorista szervezetnek minősítette az iráni Forradalmi Gárdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46879ac-fac1-4f92-99fd-6e68e6f9db48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi pletykák még csak kétféle Note10-ről szóltak, most úgy tűnik, kétszer ennyi jöhet.","shortLead":"A korábbi pletykák még csak kétféle Note10-ről szóltak, most úgy tűnik, kétszer ennyi jöhet.","id":"20190409_samsung_galaxy_note10_verzioi_androidos_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f46879ac-fac1-4f92-99fd-6e68e6f9db48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734746df-a398-47be-b953-6066043cbf27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_samsung_galaxy_note10_verzioi_androidos_telefon","timestamp":"2019. április. 09. 09:33","title":"Bedurrantja a rakétákat a Samsung: négyféle Note10 érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529e704d-eef0-42ad-8ee0-1968f329ad53","c_author":"Balla Györgyi - Balla István","category":"gazdasag","description":"Az iparkamara elnöke szerint hiába a magyar az egyik legképzettebb, legjobb munkakultúrával bíró és arányaiban is kedvező árú munkaerő a világon, a profit mindent visz. Parragh László a hvg.hu.nak adott interjújában azt mondta, ha a magyar kormány nem adott volna milliárdokat a német autógyárnak, fizetett volna Szlovákia vagy Románia. Az elnököt kérdeztük arról is, hogy mekkora a befolyása az oktatásra, kudarc volt-e a szakoktatás átalakítása, valamint a tankötelezettség felső korhatárának csökkentése.","shortLead":"Az iparkamara elnöke szerint hiába a magyar az egyik legképzettebb, legjobb munkakultúrával bíró és arányaiban is...","id":"20190408_Parragh_interju_MKIK","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=529e704d-eef0-42ad-8ee0-1968f329ad53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef4a433-4777-4805-a975-bb696186f349","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190408_Parragh_interju_MKIK","timestamp":"2019. április. 08. 06:30","title":"Parragh László: \"A BMW nem a két szép szemünkért jön ide\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d86bb1e9-a37d-43db-8f66-f43b037fd76a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy több mint ötméteres pitont fogtak a floridai Big Cypress természetvédelmi területen, ez a Dél-Floridában valaha is talált egyik legnagyobb óriáskígyó.","shortLead":"Egy több mint ötméteres pitont fogtak a floridai Big Cypress természetvédelmi területen, ez a Dél-Floridában valaha is...","id":"20190408_piton_szarvas_florida_big_cypress_kigyo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d86bb1e9-a37d-43db-8f66-f43b037fd76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30fc2c77-b855-4f05-a247-52916c9e5975","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_piton_szarvas_florida_big_cypress_kigyo","timestamp":"2019. április. 08. 17:33","title":"Akkora pitont találtak Floridában, amelyik egy szarvast is lenyelhetett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem kispályázik Volodimimr Zelenszkij az ígéretekkel: vagyonelkobzás, örökös eltiltás az államim tisztségektől, és a rendőrségtől független korrupcióellenes hatóság is a tervei között van.","shortLead":"Nem kispályázik Volodimimr Zelenszkij az ígéretekkel: vagyonelkobzás, örökös eltiltás az államim tisztségektől, és...","id":"20190407_Teljes_vagyonelkobzast_iger_az_ukran_elnokjelolt_a_korrput_allami_tisztviseloknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4559501c-90b6-476d-958e-f00652b4b9be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Teljes_vagyonelkobzast_iger_az_ukran_elnokjelolt_a_korrput_allami_tisztviseloknek","timestamp":"2019. április. 07. 14:57","title":"Teljes vagyonelkobzást ígér az ukrán elnökjelölt a korrupt állami tisztviselőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90aa9730-48fb-435a-8e87-0cb2cd3ffac5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ELI-ALPS hétfőn este kiadott egy közleményt, amelyben reagálnak a szegedi kutatóközpont tudományos munkájában részt vevő húsztagú testületből távozók kritikájára. A tudós testület egyik tagja szerint pedig szokatlan, hogy a politika megjelenik a tudományos vitákban.","shortLead":"Az ELI-ALPS hétfőn este kiadott egy közleményt, amelyben reagálnak a szegedi kutatóközpont tudományos munkájában részt...","id":"20190409_Reagalt_a_szegedi_lezerkozpont_a_kutatok_lemondasara_nem_szakmai_okok_miatt_tavoztak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90aa9730-48fb-435a-8e87-0cb2cd3ffac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a09fe26-813b-4fca-b025-70d223b657e6","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Reagalt_a_szegedi_lezerkozpont_a_kutatok_lemondasara_nem_szakmai_okok_miatt_tavoztak","timestamp":"2019. április. 09. 09:05","title":"Reagált a szegedi lézerközpont a kutatók lemondására: nem szakmai okok miatt távoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]