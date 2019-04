Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Happ Gellért 11 éves nővére, Anna februárban a Kilimandzsáróra jutott fel. ","shortLead":"Happ Gellért 11 éves nővére, Anna februárban a Kilimandzsáróra jutott fel. ","id":"20190411_Kilenceves_magyar_kisfiu_maszta_meg_a_Himalaja_5644_meteres_csucsat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc19c0e0-10d6-49b5-b883-d45d70fe251e","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Kilenceves_magyar_kisfiu_maszta_meg_a_Himalaja_5644_meteres_csucsat","timestamp":"2019. április. 11. 17:17","title":"Kilencéves magyar kisfiú mászta meg a Himalája 5644 méteres csúcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f635d1-a4dc-4430-87f1-a94115917566","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha érezte már úgy, hogy boldogságának a plusz öt kiló, túl kicsi vagy túl nagy mellei, krumpli méretű orra állja útját, akkor ez a cikk önnek szól. ","shortLead":"Ha érezte már úgy, hogy boldogságának a plusz öt kiló, túl kicsi vagy túl nagy mellei, krumpli méretű orra állja útját...","id":"20190411_Ennyi_mindentol_fugg_hogy_jol_erezzuk_magunkat_a_borunkben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5f635d1-a4dc-4430-87f1-a94115917566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69af6bf8-0878-4f84-a8a7-1f87fb66fa46","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190411_Ennyi_mindentol_fugg_hogy_jol_erezzuk_magunkat_a_borunkben","timestamp":"2019. április. 11. 15:00","title":"Ennyi mindentől függ, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel 27 ezer cég, illetve magánszemély nem tett eleget az áfabevallási kötelezettségének. Jól ismert nevek is felbukkannak a listán.","shortLead":"Közel 27 ezer cég, illetve magánszemély nem tett eleget az áfabevallási kötelezettségének. Jól ismert nevek is...","id":"20190411_Meszaros_Lorinc_lanya_is_felkerult_a_NAV_egy_szegyenlistajara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d453d15-cd03-4f28-a9d3-52132dc3a385","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_Meszaros_Lorinc_lanya_is_felkerult_a_NAV_egy_szegyenlistajara","timestamp":"2019. április. 11. 15:45","title":"Mészáros Lőrinc lánya is felkerült a NAV egy szégyenlistájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43307a17-4cff-4004-a76b-fe297e2b15a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt évtizedekben sajnos nem sok figyelmet szenteltek ennek az éppen eladó bajor sportkocsinak, ami nem mellesleg igen komoly végsebességre képes.","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben sajnos nem sok figyelmet szenteltek ennek az éppen eladó bajor sportkocsinak, ami nem mellesleg...","id":"20190413_csak_egy_utottkopott_elado_bmw_de_felbecsulhetetlen_az_erteke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43307a17-4cff-4004-a76b-fe297e2b15a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce02844-52fa-4eed-a952-75e5b7538898","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_csak_egy_utottkopott_elado_bmw_de_felbecsulhetetlen_az_erteke","timestamp":"2019. április. 13. 06:41","title":"Csak egy ütött-kopott eladó BMW, de felbecsülhetetlen az értéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a131e1b-4dc9-41ab-8e88-5b3efa49a939","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megrepedhet a Sodastar szódagéphez tartozó üvegpalack.","shortLead":"Megrepedhet a Sodastar szódagéphez tartozó üvegpalack.","id":"20190411_serulesveszely_aldi_szodagep_uvegpalack_termekvisszahivas_csere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a131e1b-4dc9-41ab-8e88-5b3efa49a939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09239bf7-a1c6-4925-be62-e975a8dbf027","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_serulesveszely_aldi_szodagep_uvegpalack_termekvisszahivas_csere","timestamp":"2019. április. 11. 13:03","title":"Sérülésveszélyes terméket hív vissza az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18895b4a-e6a4-4697-ae6d-9780d88eef5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megyeri Balázs Blaise jókor volt jó helyen, és mert is cselekedni. Azt mondja, azért osztotta meg a történteket, hogy mások is segítsenek, ha kell.","shortLead":"Megyeri Balázs Blaise jókor volt jó helyen, és mert is cselekedni. Azt mondja, azért osztotta meg a történteket...","id":"20190412_Megmentette_egy_szivbeteg_eletet_a_zenesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18895b4a-e6a4-4697-ae6d-9780d88eef5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b7eedbc-764b-40df-8b9b-bd407d74be3f","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Megmentette_egy_szivbeteg_eletet_a_zenesz","timestamp":"2019. április. 12. 21:55","title":"Megmentette egy szívbeteg életét az ismert zenész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910eb7b7-e156-4480-ba6b-3c4f558df3c8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A játékboltoknál a húsvét adja az egész éves forgalom 12 százalékát.\r

\r

","shortLead":"A játékboltoknál a húsvét adja az egész éves forgalom 12 százalékát.\r

\r

","id":"20190413_Tobb_ezerbe_faj_a_husveti_ajandekozas_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=910eb7b7-e156-4480-ba6b-3c4f558df3c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2fa1ab4-58de-43f4-93dd-a7ffd5e8a539","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190413_Tobb_ezerbe_faj_a_husveti_ajandekozas_is","timestamp":"2019. április. 13. 08:46","title":"Több ezerbe fáj a húsvéti ajándékozás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az őskőkorszakból származó, 30 ezer éves barlangrajzokra bukkantak régészek az Isztriai félszigeten, a Limi-csatorna fjordszerű öblének egyik oldalán található Romuald-barlangban.","shortLead":"Az őskőkorszakból származó, 30 ezer éves barlangrajzokra bukkantak régészek az Isztriai félszigeten, a Limi-csatorna...","id":"20190412_Felfedeztek_Horvatorszag_elso_barlangrajzait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d701e8ae-8db0-45b1-9c12-78f770cd63f2","keywords":null,"link":"/kultura/20190412_Felfedeztek_Horvatorszag_elso_barlangrajzait","timestamp":"2019. április. 12. 09:54","title":"Felfedezték Horvátország első barlangrajzait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]